Papież Leon XIV o AI. Pierwsza encyklika poświęcona sztucznej inteligencji

Karol Kubak

Karol Kubak

Papież Leon XIV opublikował pierwszą encyklikę swojego pontyfikatu i poświęcił ją sztucznej inteligencji. W dokumencie "Magnifica Humanitas" ostrzega przed dezinformacją, wyścigiem technologicznym i wykorzystaniem AI w wojnach.

Papież Leon XIV w białej sutannie siedzi za stołem z kwiatami, mikrofonami i monitorem.
Papież Leon XIV opublikował encyklikę o sztucznej inteligencjiVatican Pool/Giuliani/GGEast News

Sztuczna inteligencja trafiła do grona tematów, którym poświęcono jedne z najważniejszych dokumentów Kościoła katolickiego. Papież Leon XIV opublikował swoją pierwszą encyklikę zatytułowaną Magnifica Humanitas ("Wspaniałe człowieczeństwo", dostępna również po polsku), w której ostrzega przed zagrożeniami związanymi z rozwojem AI. Nie jest to jednak tekst wyłącznie o technologii. Papież pisze także o wojnie, nierównościach społecznych, dezinformacji i koncentracji władzy.

Konferencja z udziałem duchownych, pośrodku stołu centralnego siedzi papież przemawiający do zgromadzonych, jego wizerunek wyświetlany jest na dużym ekranie nad salą, wśród publiczności liczni biskupi w fioletowych piuskach.
Papież Leon XIV zaprezentował encyklikę o sztucznej inteligencjiGrzegorz GALAZKA/Vatican Pool/Giuliani/GGEast News

Encyklika nie tylko o AI, przede wszystkim o człowieku

Liczący ponad 200 stron dokument nawiązuje do tradycji wielkich encyklik społecznych. Leon XIV świadomie podpisał go 15 maja, dokładnie 135 lat po ogłoszeniu Rerum Novarum przez papieża Leona XIII, która była odpowiedzią Kościoła na wyzwania rewolucji przemysłowej.

Wyraźnie widać, że Leon chce pomóc kształtować debatę o technologii i sztucznej inteligencji, podkreślając argumenty moralne i etyczne, które stawiają człowieka w centrum.
Zauważa watykański dziennikarz John Thavis

Zdaniem papieża AI nie jest narzędziem neutralnym. W encyklice przestrzega, że rozwój technologii kontrolowanej przez niewielką grupę podmiotów może prowadzić do nowych form zależności, manipulacji i wykluczenia.

Okładka encykliki papieskiej zatytułowanej 'Magnifica humanitas' trzymana w ręku na tle placu i kopuły Bazyliki św. Piotra w Watykanie, z widocznymi przechodniami w oddali.
Leon XIV zabrał głos ws. AI. Powstała pierwsza papieska encyklikaALBERTO PIZZOLI/AFPEast News

Papież ostrzega przed wyścigiem AI i wojną

Leon XIV szczególnie krytycznie odnosi się do globalnego wyścigu o coraz potężniejsze modele sztucznej inteligencji. Wzywa państwa do stworzenia mocnych regulacji oraz niezależnego nadzoru nad rozwojem tej technologii.

Nie możemy uznawać sztucznej inteligencji za moralnie neutralną. Każde narzędzie techniczne ucieleśnia wybory i priorytety poprzez to, co mierzy, co pomija i co optymalizuje, a także przez sposób, w jaki klasyfikuje ludzi i sytuacje.

Papież zwraca również uwagę na wykorzystanie AI w konfliktach zbrojnych. Jego zdaniem autonomiczne systemy uzbrojenia wymykają się spod ludzkiej kontroli i wymagają "najbardziej rygorystycznych ograniczeń etycznych".

Może cię zainteresować:

Jak rozpoznać wideo stworzone przez AI?
Sztuczna inteligencja

AI kradnie twarze i głosy. Jak oszukuje nowa technologia?

Karol Kubak
Karol Kubak

"Nadszedł czas, by rozmawiać o sztucznej inteligencji"

W dokumencie pojawiają się także ostrzeżenia przed dezinformacją, deepfake'ami oraz wpływem algorytmów na procesy demokratyczne. Leon XIV podkreśla, że rozwój technologii powinien służyć człowiekowi, a nie odwrotnie.

- Nadszedł czas, by rozmawiać o sztucznej inteligencji. To pilne - powiedziała CNN prof. Anna Rowlands, teolog z Uniwersytetu w Durham, która przemawiała razem z papieżem podczas inauguracji encykliki.

Warto na koniec zaznaczyć, że podczas wydarzenia, obok Anny Rowlands obecny był również i przmawiał Chris Olah, współzałożyciel Anthropic, jednej z największych firm na świecie zajmujących się sztuczną inteligencją. Podziękował papieżowi za zajęcie się problemami wywołanymi przez nową, rewolucyjną technologię.

Mężczyzna w garniturze i okularach mówi do mikrofonu, trzymając w rękach kartkę papieru; obok niego siedzi kobieta z tabliczką imienną, a na stole znajduje się butelka wody i szklanka.
Podczas prezentacji encykliki obecny był również Chris Olah, współzałożyciel Anthropic. Podziękował papieżowi za zajęcie się problemami wywołanymi przez nową, rewolucyjną technologię.ALBERTO PIZZOLI/AFPEast News

Wszystko wskazuje na to, że Magnifica Humanitas może stać się dla debaty o AI tym, czym Laudato Si' papieża Franciszka było dla dyskusji o zmianach klimatu. I w sumie to dość ważny głos w świecie, który jest coraz mocniej kształtowany przez algorytmy, a media huczą od informacji, jak AI przejmuje zadania ludzi, którzy w wielu firmach szykują się na masowe zwolnienia. Świecie, w którym deepfaki potrafią być niemal nie do odróżnienia od rzeczywistych nagrań.

Źródła: Vatican News, Reuters, CNN, TechCrunch


Stonehenge nadal fascynuje. Neolityczna budowla zainspirowała archeologów© 2026 Associated Press

Najnowsze