Perfekcyjne skoordynowany pokaz sztuk walki. Roboty przejmują scenę

Daniel Górecki

Najpopularniejsze w Chinach widowisko telewizyjne, coroczne CCTV Spring Festival Gala, w tym roku wykorzystano do pokazania ambicji Pekinu w dziedzinie robotyki i przemysłu przyszłości. W trakcie gali cztery wschodzące startupy (Unitree Robotics, Galbot, Noetix i MagicLab) zaprezentowały swoje humanoidalne roboty w niezwykle efektownych występach, łączących technologię z artystycznym show.

Grupa humanoidalnych robotów wykonuje skoordynowany taniec na błyszczącej scenie, mając na sobie czerwono-żółte kostiumy przypominające tradycyjny chiński strój, w tle dominują niebieskie dekoracje z geometrycznymi wzorami.
To się nazywa robotyka przyszłości. Chiny podkreślają swoją pozycję w branżyCCTV (screen z nagrania)domena publiczna

Największe wrażenie zrobiły demonstracje Unitree Robotics, ponieważ ich roboty odtwarzały sekwencje kung-fu z wykorzystaniem mieczy, kijów i nunczako w koordynacji z ludźmi. 

Sztuka walki i taniec w rytmie robotów

Jednym z najbardziej skomplikowanych numerów było odwzorowanie ruchów stylu "pijanego boksu" (Drunken Fist/Zui Quan), łącznie z upadkami i wstawaniem robotów, co pokazało zaawansowaną koordynację i systemy naprawcze wykorzystywane podczas awarii.

Nie brakowało też lżejszych akcentów. Cztery roboty Noetix wystąpiły w komediowym skeczu z aktorami, MagicLab zaprezentowało zsynchronizowany taniec do utworu "We Are Made in China", a chatbot AI Bytedance, Doubao, pojawił się w otwierającym program wystepie.

Roboty i inwestycje w przyszłość

Popularność robotów humanoidalnych w Chinach rośnie równolegle do planów wejścia na giełdę startupów takich jak AgiBot czy Unitree. Już ubiegłoroczna gala z 16 pełnowymiarowymi humanoidami pokazała potencjał tej branży, a spotkanie założyciela Unitree z prezydentem Xi Jinping w ramach sympozjum technologicznego dodatkowo zwiększyło widoczność sektora. Chiński lider spotkał się w ciągu ostatniego roku z pięcioma założycielami startupów robotycznych, czyli poświęcił im tyle samo uwagi, co twórcom pojazdów elektrycznych i półprzewodników.

Według danych Omdia Chiny odpowiadają za 90 proc., czyli ok. 13 tys. humanoidów dostarczonych na świecie w ubiegłym roku. Morgan Stanley prognozuje, że sprzedaż chińskich robotów humanoidalnych w 2026 roku przekroczy 28 tys. sztuk. Nawet Elon Musk uważa chińskie firmy za największego konkurenta Tesli w segmencie humanoidalnej AI.

Pokazywanie robotów na gali to nie tylko widowisko, bo jak podkreśla analityk Poe Zhao, humanoidalne roboty w Chinach łączą w sobie zdolności AI, zaawansowaną produkcję sprzętu i ambicje przemysłowe kraju, jednocześnie będąc "najbardziej czytelnym" symbolem technologicznej siły dla opinii publicznej i decydentów. 

    Meduzy śpią podobnie jak ludzie, mimo że nie mają mózgu i oczu© 2026 Associated Press
