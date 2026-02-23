Perfekcyjne skoordynowany pokaz sztuk walki. Roboty przejmują scenę
Najpopularniejsze w Chinach widowisko telewizyjne, coroczne CCTV Spring Festival Gala, w tym roku wykorzystano do pokazania ambicji Pekinu w dziedzinie robotyki i przemysłu przyszłości. W trakcie gali cztery wschodzące startupy (Unitree Robotics, Galbot, Noetix i MagicLab) zaprezentowały swoje humanoidalne roboty w niezwykle efektownych występach, łączących technologię z artystycznym show.
Największe wrażenie zrobiły demonstracje Unitree Robotics, ponieważ ich roboty odtwarzały sekwencje kung-fu z wykorzystaniem mieczy, kijów i nunczako w koordynacji z ludźmi.
Sztuka walki i taniec w rytmie robotów
Jednym z najbardziej skomplikowanych numerów było odwzorowanie ruchów stylu "pijanego boksu" (Drunken Fist/Zui Quan), łącznie z upadkami i wstawaniem robotów, co pokazało zaawansowaną koordynację i systemy naprawcze wykorzystywane podczas awarii.
Nie brakowało też lżejszych akcentów. Cztery roboty Noetix wystąpiły w komediowym skeczu z aktorami, MagicLab zaprezentowało zsynchronizowany taniec do utworu "We Are Made in China", a chatbot AI Bytedance, Doubao, pojawił się w otwierającym program wystepie.
Roboty i inwestycje w przyszłość
Popularność robotów humanoidalnych w Chinach rośnie równolegle do planów wejścia na giełdę startupów takich jak AgiBot czy Unitree. Już ubiegłoroczna gala z 16 pełnowymiarowymi humanoidami pokazała potencjał tej branży, a spotkanie założyciela Unitree z prezydentem Xi Jinping w ramach sympozjum technologicznego dodatkowo zwiększyło widoczność sektora. Chiński lider spotkał się w ciągu ostatniego roku z pięcioma założycielami startupów robotycznych, czyli poświęcił im tyle samo uwagi, co twórcom pojazdów elektrycznych i półprzewodników.
Według danych Omdia Chiny odpowiadają za 90 proc., czyli ok. 13 tys. humanoidów dostarczonych na świecie w ubiegłym roku. Morgan Stanley prognozuje, że sprzedaż chińskich robotów humanoidalnych w 2026 roku przekroczy 28 tys. sztuk. Nawet Elon Musk uważa chińskie firmy za największego konkurenta Tesli w segmencie humanoidalnej AI.
Pokazywanie robotów na gali to nie tylko widowisko, bo jak podkreśla analityk Poe Zhao, humanoidalne roboty w Chinach łączą w sobie zdolności AI, zaawansowaną produkcję sprzętu i ambicje przemysłowe kraju, jednocześnie będąc "najbardziej czytelnym" symbolem technologicznej siły dla opinii publicznej i decydentów.