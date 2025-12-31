Polacy oddają właśnie prezenty do sklepów. Tysiące zwrotów

Styczeń przynosi brutalne "sprawdzam" dla e-commerce. Grudniowe słupki sprzedaży zderzają się z kosztowną logistyką odwróconą. Towary wracają niczym bumerang, drastycznie obniżając rentowność sklepów.

Dziś o sukcesie decyduje nie tyle sprzedaż, co właśnie sprawność logistyki odwróconej. Konsumenci traktują swoje mieszkania jak przymierzalnie, zamawiając te same ubrania w różnych wariantach tylko po to, by większość z nich odesłać.

W branży fashion, gdzie poziom zwrotów potrafi dobić do 70%, zarządzanie tym procesem staje się kluczowe.

Dariusz Mikołajczak z Euvic podkreśla, że w dobie walki o każdą złotówkę, doświadczenie klienta podczas odsyłania paczki jest tak samo ważne, jak moment jej rozpakowywania. To właśnie tu rozstrzyga się walka o lojalność i rentowność biznesu.

Polski fenomen automatów paczkowych

Polska stała się e-commercowym ewenementem. Podczas gdy na Zachodzie kurierzy wciąż krążą między domami, u nas rządzą automaty paczkowe. Takie dostawy wybiera 83% badanych Polaków.

InPost i jego naśladowcy zmienili jednak coś więcej niż tylko sposób odbioru paczek - drastycznie obniżyli psychologiczną barierę zwrotu.

Dziś zwrot towaru bez drukowania etykiety to standard, którego oczekuje 71% kupujących. To jednak broń obosieczna. Ta niesłychana wygoda napędza spiralę "zakupów na próbę", co w styczniu zamienia się w logistyczny armagedon.

To, co w grudniu było marketingowym magnesem, w nowym roku staje się "podatkiem od popularności", który potrafi błyskawicznie "zjeść" wypracowaną marżę.

Ile naprawdę kosztuje "darmowy" zwrot?

Liczby są nieubłagane. Raport Wygodnych Zwrotów i Arvato wskazuje, że obsługa jednego zwrotu w sklepie oferującym darmową dostawę może kosztować firmę ponad 30 zł.

Sam transport (wysyłka do klienta i powrót) to koszt rzędu 20 zł, do którego trzeba doliczyć pakowanie i obsługę.

W handlu transgranicznym jest jeszcze gorzej - zwrot elektroniki z Francji to wydatek rzędu 40 zł. Skalę problemu najlepiej obrazują dane Globkuriera. Po Nowym Roku zwroty mogą stanowić nawet 40% przesyłek.

Aby przetrwać tę lawinę, e-sklepy automatyzują swoje działania. Chodzi o maksymalne skrócenie czasu, w którym produkt wraca na wirtualną półkę.

- W branżach sezonowych każdy dzień zwłoki to realna strata wartości towaru - zauważa Dariusz Mikołajczak z Euvic. - Dziś to AI coraz częściej decyduje, czy przedmiot nadaje się do odsprzedaży, czy wymaga naprawy. Dzięki temu eliminujemy błędy i zamieniamy logistyczny chaos w mierzalny proces biznesowy.

Skuteczną metodą na cięcie kosztów okazało się... przerzucenie części pracy na klienta. Udostępnienie intuicyjnych formularzy online i automatyczne generowanie kodów zwrotu w aplikacji to nie tylko ukłon w stronę wygody kupującego. To przede wszystkim ogromna ulga dla administracji sklepu. Cyfryzacja tego procesu pozwala obniżyć koszty obsługi pojedynczego zgłoszenia nawet o kilkadziesiąt procent, zmieniając darmowy zwrot z "zła koniecznego" w przewidywalny i w pełni monitorowany element biznesu.

Wiele sklepów inwestuje dlatego w systemy ePOD. Cyfrowy dowód dostawy to dla klienta spokój (wie, gdzie jest paczka), a dla sklepu - potężne narzędzie logistyki odwróconej. Gdy towar wraca, system pozwala monitorować jego drogę do magazynu w czasie rzeczywistym. Dzięki temu obsługa wie, co pojawi się na rampie, zanim kurier dojedzie na miejsce. Efekt? Towar błyskawicznie wraca do sprzedaży, co ratuje płynność finansową sklepu po świątecznym szczycie.

