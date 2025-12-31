Polacy oddają właśnie prezenty do sklepów. Tysiące zwrotów
Grudzień to kulminacyjny punkt roku w e-commerce. W dobie przeciążonych sortowni i tysięcy powiadomień, firmy kurierskie robią wszystko, by zdążyć przed świętami. To jednak nie koniec emocji - branża już teraz musi przygotować się na to, co przyniesie styczeń.
Styczeń przynosi brutalne "sprawdzam" dla e-commerce. Grudniowe słupki sprzedaży zderzają się z kosztowną logistyką odwróconą. Towary wracają niczym bumerang, drastycznie obniżając rentowność sklepów.
Dziś o sukcesie decyduje nie tyle sprzedaż, co właśnie sprawność logistyki odwróconej. Konsumenci traktują swoje mieszkania jak przymierzalnie, zamawiając te same ubrania w różnych wariantach tylko po to, by większość z nich odesłać.
W branży fashion, gdzie poziom zwrotów potrafi dobić do 70%, zarządzanie tym procesem staje się kluczowe.
Dariusz Mikołajczak z Euvic podkreśla, że w dobie walki o każdą złotówkę, doświadczenie klienta podczas odsyłania paczki jest tak samo ważne, jak moment jej rozpakowywania. To właśnie tu rozstrzyga się walka o lojalność i rentowność biznesu.
Polski fenomen automatów paczkowych
Polska stała się e-commercowym ewenementem. Podczas gdy na Zachodzie kurierzy wciąż krążą między domami, u nas rządzą automaty paczkowe. Takie dostawy wybiera 83% badanych Polaków.
InPost i jego naśladowcy zmienili jednak coś więcej niż tylko sposób odbioru paczek - drastycznie obniżyli psychologiczną barierę zwrotu.
Dziś zwrot towaru bez drukowania etykiety to standard, którego oczekuje 71% kupujących. To jednak broń obosieczna. Ta niesłychana wygoda napędza spiralę "zakupów na próbę", co w styczniu zamienia się w logistyczny armagedon.
To, co w grudniu było marketingowym magnesem, w nowym roku staje się "podatkiem od popularności", który potrafi błyskawicznie "zjeść" wypracowaną marżę.
Ile naprawdę kosztuje "darmowy" zwrot?
Liczby są nieubłagane. Raport Wygodnych Zwrotów i Arvato wskazuje, że obsługa jednego zwrotu w sklepie oferującym darmową dostawę może kosztować firmę ponad 30 zł.
Sam transport (wysyłka do klienta i powrót) to koszt rzędu 20 zł, do którego trzeba doliczyć pakowanie i obsługę.
W handlu transgranicznym jest jeszcze gorzej - zwrot elektroniki z Francji to wydatek rzędu 40 zł. Skalę problemu najlepiej obrazują dane Globkuriera. Po Nowym Roku zwroty mogą stanowić nawet 40% przesyłek.
Aby przetrwać tę lawinę, e-sklepy automatyzują swoje działania. Chodzi o maksymalne skrócenie czasu, w którym produkt wraca na wirtualną półkę.
- W branżach sezonowych każdy dzień zwłoki to realna strata wartości towaru - zauważa Dariusz Mikołajczak z Euvic. - Dziś to AI coraz częściej decyduje, czy przedmiot nadaje się do odsprzedaży, czy wymaga naprawy. Dzięki temu eliminujemy błędy i zamieniamy logistyczny chaos w mierzalny proces biznesowy.
Skuteczną metodą na cięcie kosztów okazało się... przerzucenie części pracy na klienta. Udostępnienie intuicyjnych formularzy online i automatyczne generowanie kodów zwrotu w aplikacji to nie tylko ukłon w stronę wygody kupującego. To przede wszystkim ogromna ulga dla administracji sklepu. Cyfryzacja tego procesu pozwala obniżyć koszty obsługi pojedynczego zgłoszenia nawet o kilkadziesiąt procent, zmieniając darmowy zwrot z "zła koniecznego" w przewidywalny i w pełni monitorowany element biznesu.
Wiele sklepów inwestuje dlatego w systemy ePOD. Cyfrowy dowód dostawy to dla klienta spokój (wie, gdzie jest paczka), a dla sklepu - potężne narzędzie logistyki odwróconej. Gdy towar wraca, system pozwala monitorować jego drogę do magazynu w czasie rzeczywistym. Dzięki temu obsługa wie, co pojawi się na rampie, zanim kurier dojedzie na miejsce. Efekt? Towar błyskawicznie wraca do sprzedaży, co ratuje płynność finansową sklepu po świątecznym szczycie.