Polska AI trafia na onkologię. Zdejmie z lekarzy ich największy koszmar

W skrócie Politechnika Wrocławska i Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii tworzą model AI dla polskiej medycyny, który rozumie język kliniczny i dokumentację.

Pierwszym celem projektu jest walka z rakiem płuca, gdzie sztuczna inteligencja ma przyspieszyć diagnostykę i skrócić drogę od podejrzenia choroby do rozpoczęcia leczenia.

Więcej niż asystent tekstu

Nowy model AI ma być niezwykle wszechstronny. Zamiast analizować tylko jeden typ informacji, będzie w stanie przetwarzać różnorodne dane jednocześnie: od dokumentacji tekstowej, przez wyniki badań laboratoryjnych i obrazy diagnostyczne, aż po sygnały medyczne i historię leczenia. Dzięki temu AI zbuduje znacznie pełniejszy obraz zdrowia pacjenta.

Co kluczowe, system nie będzie tylko gotowcem tłumaczonym z angielskiego. Jest projektowany tak, aby doskonale rozumiał polski język kliniczny oraz specyfikę naszej dokumentacji medycznej - a to w świecie sztucznej inteligencji potężne wyzwanie.

Dlaczego na start wybrano raka płuca?

Pierwszym obszarem, w którym polska sztuczna inteligencja przejdzie chrzest bojowy, jest diagnostyka pacjentów z rakiem płuca. W tej chorobie czas ma kluczowe znaczenie - im wcześniej zostanie rozpoznana, tym większe są szanse na skuteczne leczenie.

Podczas prezentacji założeń projektu w Sejmie, dr Paweł Zawadzki (zastępca dyrektora DCOPiH) zauważył, że już samo lepsze monitorowanie ścieżki diagnostycznej pozwoliło wrocławskiemu ośrodkowi częściej wykrywać chorobę na jej wczesnym etapie.

Sztuczna inteligencja pozwoli wdrożyć to podejście na masową skalę. Błyskawicznie przeanalizuje dane pacjenta, sprawdzi dokumentację i zaalarmuje, gdy diagnostyka niepotrzebnie się wydłuży. Cel jest jeden: maksymalnie skrócić drogę od podejrzenia choroby nowotworowej do podania pierwszego leku.

Czy masz zaufanie do diagnozy, w której lekarza wspomagała sztuczna inteligencja? Tak, jeśli przyspieszy to wykrycie choroby Tak, ale ostateczne słowo musi należeć do lekarza Nie, medycyna to zadanie wyłącznie dla lekarzy Zagłosuj

AI przejmie biurokrację, by lekarz miał czas dla pacjenta

Współczesna medycyna boryka się z ogromną ilością biurokracji. Lekarze toną w systemach informatycznych, szukając wyników i analizując grubą historię leczenia.

Sztuczna inteligencja ma działać jak inteligentny asystent - odciążyć personel z żmudnego porządkowania informacji. Dzięki temu lekarz zyska czas na to, czego żadna technologia nigdy nie zastąpi: na rozmowę z pacjentem i przemyślaną ocenę jego sytuacji.

Twórcy projektu podkreślają przy tym bardzo ważną zasadę: sztuczna inteligencja ma jedynie pomagać i podpowiadać. Ostateczna decyzja i odpowiedzialność zawsze będą w rękach lekarza.

Co z bezpieczeństwem naszych wrażliwych danych medycznych? Projektanci postawili na innowacyjne podejście zwane uczeniem federacyjnym. W praktyce oznacza to, że informacje o pacjentach nie będą wysyłane do żadnej gigantycznej, centralnej bazy danych.

Zamiast tego, model AI będzie uczył się lokalnie, wewnątrz bezpiecznych systemów konkretnych szpitali. Sztuczna inteligencja wyciągnie z nich jedynie cenną "wiedzę" i prawidłowości, pozostawiając same dane pod ścisłą kontrolą placówki.