Gaia AI Factory ma przyspieszyć rozwój i wdrażanie technologii sztucznej inteligencji w Polsce. Projekt obejmuje rozbudowę krajowej infrastruktury superkomputerowej, udostępnienie zaawansowanych repozytoriów danych oraz programy rozwoju kompetencji - od specjalistycznych szkoleń po rozwój talentów w obszarze AI.

Fabryka ma skoncentrować się na trzech strategicznych obszarach: ochronie zdrowia, sektorze kosmicznym oraz rozwoju dużych modeli językowych (LLM).

- To inwestycja w przyszłość polskiej i europejskiej gospodarki cyfrowej. Łączymy moc obliczeniową, wiedzę ekspertek i ekspertów oraz zasoby danych, tworząc środowisko, które pozwoli polskim przedsiębiorstwom, uczelniom i instytucjom publicznym rozwijać innowacyjne rozwiązania. Fabryka AI będzie kilkukrotnie szybsza od obecnie działającego superkomputera Helios - podkreśla wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.

Nowa infrastruktura powstanie w oparciu o superkomputer nowej generacji, wyposażony w ponad tysiąc układów GPU, zoptymalizowanych pod kątem treningu i wdrażania modeli AI.

Polska częścią europejskiej sieci Fabryk AI

Gaia AI Factory powstaje w ramach ogólnoeuropejskiego programu Fabryk AI. Polska już wcześniej stała się ważnym uczestnikiem tej sieci dzięki poznańskiemu projektowi Piast AI Factory, realizowanemu przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS).

Oba polskie ośrodki będą ściśle współpracować z fińską LUMI AI Factory, tworząc rozproszony ekosystem wspierający badania, innowacje i wdrażanie zaufanych rozwiązań sztucznej inteligencji w Europie.

Europejskie gigafabryki AI

Polska, wraz z Estonią, Litwą i Łotwą, uczestniczy również w projekcie AI Gigafactories - nowej inicjatywie Komisji Europejskiej, której celem jest rozwój infrastruktury obliczeniowej nowej generacji dla modeli AI o bilionach parametrów.

Podczas gdy Fabryki AI zapewniają przestrzeń do szkolenia, testowania i wdrażania modeli sztucznej inteligencji w skali krajowej, Gigafabryki AI będą stanowić europejskie centra o mocy umożliwiającej rozwój najbardziej zaawansowanych modeli i aplikacji - w tym systemów multimodalnych, symulacyjnych czy językowych.

Oba projekty są kluczowe dla budowy suwerennego, europejskiego ekosystemu AI - łączącego moc obliczeniową, dane i wiedzę w ramach wspólnej infrastruktury badawczej i przemysłowej.

Polska staje się jednym z kluczowych ośrodków rozwoju zaufanej sztucznej inteligencji w Europie. To ważny krok w kierunku budowy cyfrowej suwerenności Polski i wzmacniania naszej pozycji w europejskiej gospodarce opartej na wiedzy.

Wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Maria Mrówczyńska podkreśliła z kolei, że powstanie Gaia AI Factory daje nowe możliwości transferu wyników badań naukowych do biznesu.

- Inwestowanie w Fabryki AI otwiera ogromne możliwości dla polskiej nauki i sektora innowacji. Dzięki nowoczesnej infrastrukturze obliczeniowej i współpracy między ośrodkami badawczymi a przemysłem możemy szybciej przekuwać wyniki badań w praktyczne rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji - zaznaczyła minister Mrówczyńska.

Projekt Gaia AI Factory o łącznej wartości około 300 mln zł (70 mln euro) jest współfinansowany w równych częściach przez Polskę i Komisję Europejską. Polski wkład współfinansują Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Ministerstwo Cyfryzacji.

