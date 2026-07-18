Polska od dawna rozwija własne technologie sztucznej inteligencji, czego doskonałym przykładem są modele PLLuM i Bielik, o których wielokrotnie pisaliśmy w Interii Geekweek. Tym razem Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) poinformował o modelach językowych PolDense stworzonych przez AI Lab działający w instytucji. To rodzina rozwiązań zaprojektowanych przede wszystkim do skutecznego wyszukiwania informacji w ogromnych zbiorach danych. Jak poinformował OPI, jeden z modeli już teraz zajmuje pierwsze miejsce w publicznym rankingu Polish Information Retrieval Benchmark (PIRB), wyprzedzając znane wielojęzyczne modele wykorzystywane na całym świecie typu llama czy bge.

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PolDense powstał z myślą o wyszukiwarkach internetowych, chatbotach, asystentach AI oraz systemach korzystających z architektury RAG. To rozwiązanie pozwala modelom językowym nie tylko generować odpowiedzi, ale odnaleźć najpierw najbardziej trafne informacje w dokumentach, co zwiększa ich dokładność. Nowa rodzina obejmuje sześć modeli o różnej wielkości, dzięki czemu mogą być wykorzystywane zarówno w rozbudowanych systemach, jak i na słabszym sprzęcie oraz nawet urządzeniach mobilnych.

PolDense wygrywa w rankingu PIRB

Największy model (PolDense 1B) uzyskał 64,11 punktu w benchmarku PIRB. Według OPI pozwoliło mu to wyprzedzić znacznie większe modele wielojęzyczne, takie jak Llama-Embed-Nemotron-8B czy BGE-Multilingual-Gemma2-9B. Modele potrafią analizować teksty liczące nawet 8192 tokeny, dzięki czemu lepiej zachowują kontekst długich dokumentów i skuteczniej odnajdują najważniejsze informacje.

- Udostępnienie modeli PolDense to kolejny krok w budowaniu polskich kompetencji w obszarze sztucznej inteligencji. Tworzymy otwarte technologie, które mogą być wykorzystywane przez naukowców, administrację publiczną i przedsiębiorców do budowy nowoczesnych, efektywnych i bezpiecznych narzędzi AI - podkreślił dr hab. inż. Jarosław Protasiewicz, dyrektor Ośrodka Przetwarzania Informacji.

Otwarte modele i kolejne plany

Wszystkie modele PolDense udostępniono jako oprogramowanie open source. Oznacza to, że naukowcy, firmy i instytucje mogą bezpłatnie wykorzystywać je do budowy własnych systemów wyszukiwania informacji oraz narzędzi AI pracujących z dokumentami.

OPI zapowiedział, że w kolejnych miesiącach zespół planuje udostępnić model EuroDense, który będzie wspierał wyszukiwanie informacji w dziewięciu językach europejskich.



