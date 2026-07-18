Polska rozwija własną AI. Nowe modele już wyprzedzają światowych rywali

Karol Kubak

Karol Kubak

Polska rozwija własne modele sztucznej inteligencji. AI Lab Ośrodka Przetwarzania Informacji zaprezentował rodzinę PolDense, stworzoną do skutecznego wyszukiwania informacji. Jeden z modeli już zdobył pierwsze miejsce w rankingu, wyprzedzając znacznie większe rozwiązania światowych konkurentów.

Układ scalony AI na tle błękitnych linii przypominających obwody drukowane, temat technologii i AI
Polska AI zaskoczyła. Nowe modele pokonały światowych gigantów123RF/PICSEL

Polska od dawna rozwija własne technologie sztucznej inteligencji, czego doskonałym przykładem są modele PLLuM i Bielik, o których wielokrotnie pisaliśmy w Interii Geekweek. Tym razem Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) poinformował o modelach językowych PolDense stworzonych przez AI Lab działający w instytucji. To rodzina rozwiązań zaprojektowanych przede wszystkim do skutecznego wyszukiwania informacji w ogromnych zbiorach danych. Jak poinformował OPI, jeden z modeli już teraz zajmuje pierwsze miejsce w publicznym rankingu Polish Information Retrieval Benchmark (PIRB), wyprzedzając znane wielojęzyczne modele wykorzystywane na całym świecie typu llama czy bge.

PolDense powstał z myślą o wyszukiwarkach internetowych, chatbotach, asystentach AI oraz systemach korzystających z architektury RAG. To rozwiązanie pozwala modelom językowym nie tylko generować odpowiedzi, ale odnaleźć najpierw najbardziej trafne informacje w dokumentach, co zwiększa ich dokładność. Nowa rodzina obejmuje sześć modeli o różnej wielkości, dzięki czemu mogą być wykorzystywane zarówno w rozbudowanych systemach, jak i na słabszym sprzęcie oraz nawet urządzeniach mobilnych.

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PolDense wygrywa w rankingu PIRB

Największy model (PolDense 1B) uzyskał 64,11 punktu w benchmarku PIRB. Według OPI pozwoliło mu to wyprzedzić znacznie większe modele wielojęzyczne, takie jak Llama-Embed-Nemotron-8B czy BGE-Multilingual-Gemma2-9B. Modele potrafią analizować teksty liczące nawet 8192 tokeny, dzięki czemu lepiej zachowują kontekst długich dokumentów i skuteczniej odnajdują najważniejsze informacje.

- Udostępnienie modeli PolDense to kolejny krok w budowaniu polskich kompetencji w obszarze sztucznej inteligencji. Tworzymy otwarte technologie, które mogą być wykorzystywane przez naukowców, administrację publiczną i przedsiębiorców do budowy nowoczesnych, efektywnych i bezpiecznych narzędzi AI - podkreślił dr hab. inż. Jarosław Protasiewicz, dyrektor Ośrodka Przetwarzania Informacji.

Otwarte modele i kolejne plany

Wszystkie modele PolDense udostępniono jako oprogramowanie open source. Oznacza to, że naukowcy, firmy i instytucje mogą bezpłatnie wykorzystywać je do budowy własnych systemów wyszukiwania informacji oraz narzędzi AI pracujących z dokumentami.

OPI zapowiedział, że w kolejnych miesiącach zespół planuje udostępnić model EuroDense, który będzie wspierał wyszukiwanie informacji w dziewięciu językach europejskich.

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