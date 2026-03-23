Kluczową rolę odgrywa asystent AI o imieniu Wispy, który prowadzi użytkownika przez codzienne czynności, udzielając podpowiedzi i interaktywnych wskazówek wyświetlanych w polu widzenia. Wispy nie tylko przypomina o zadaniach, ale też potrafi zadawać pytania, prowadzić lekkie rozmowy i wspierać przywoływanie wspomnień. Dzięki temu osoby z demencją mogą zachować większą niezależność i pewność siebie w codziennym życiu.

Nagroda dla innowacji

Nagroda Longitude Prize jest wspierana przez organizacje Challenge Works i Nesta, a finansowana przez Alzheimer's Society i Innovate UK. Jej celem jest promowanie technologii, które pomagają osobom z demencją utrzymać samodzielność. Podobne inicjatywy są niezwykle ważne, bo szacuje się, że do 2050 roku na świecie nawet 150 milionów osób będzie żyło z demencją.

Szczepan Orlins, CEO CrossSense Ltd, podkreślił, że nagroda pomoże wprowadzić produkt na rynek. Wersja na smartfony ma pojawić się pod koniec tego roku, a okulary z CrossSense będą dostępne w początkach 2027 roku. Okulary mogą być wyposażone w soczewki korekcyjne i współpracować z aparatami słuchowymi, a oprogramowanie będzie dopasowywać się do potrzeb użytkownika dzięki uczeniu maszynowemu.

Pierwsze testy pokazują obiecujące wyniki

Prof. Julia Simner z University of Sussex, która kierowała badaniami naukowymi, testowała CrossSense z udziałem 23 par osób z demencją i ich opiekunów. Wyniki pokazały, że bez okularów uczestnicy potrafili poprawnie nazwać tylko 46 proc. przedmiotów domowych, z okularami liczba ta wzrosła do 82 proc. Co ważne, efekt utrzymywał się nawet po ich zdjęciu, bo godzinę później poprawne odpowiedzi wynosiły 78 proc.

Ekspert w dziedzinie spadku funkcji poznawczych, dr Foyzul Rahman z Loughborough University, zaznaczył, że przełom CrossSense polega na tym, że oferuje wsparcie w czasie rzeczywistym podczas wykonywania czynności, a nie tylko jednorazowe przypomnienia. Jednocześnie wskazał wyzwania, takie jak krótki czas pracy baterii (około 1 godziny) oraz kwestie etyczne związane z przetwarzaniem danych użytkowników.

Dla osób z problemami poznawczymi to po prostu niesamowite. Możemy zachować większą niezależność i cieszyć się życiem, nie będąc obciążeniem dla innych

CrossSense będzie dostępny w modelu subskrypcyjnym za około 50 funtów miesięcznie, a same okulary mogą kosztować nawet 1000 funtów, choć przewiduje się, że cena spadnie w przyszłości. W planach jest sprzedaż bezpośrednio do konsumentów, z docelową dostępnością również w ramach publicznej służby zdrowia w UK.

