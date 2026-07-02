W skrócie Satelita YAM-9, stworzony przez NASA Jet Propulsion Laboratory oraz Loft Orbital, samodzielnie zidentyfikował obiekty na wykonanych przez siebie zdjęciach bez kontaktu z kontrolą naziemną.

Statek wykorzystuje małe modele wizyjno-językowe Google DeepMind Gemma 3 oraz architekturę wieloagentową, co pozwala na wykrywanie dróg, mostów czy zbiorników wodnych bezpośrednio w kosmosie.

Podobne rozwiązanie oparte na sztucznej inteligencji i komputerze Leopard DPU zastosowano w polskim satelicie Intuition-1 firmy KP Labs, który został wyniesiony na orbitę pod koniec 2023 roku.

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Satelity są coraz lepsze i przechwytują z kosmosu bardziej szczegółowe obrazy. Jednak rozpoznawanie obiektów zazwyczaj odbywa się na Ziemi. Zdjęcia są analizowane przez ludzi lub algorytmy. Tymczasem w ramach programu NAVI-Orbital agencji NASA udało się dokonać przełomu.

Satelita YAM-9 sam zidentyfikował obiekty na zdjęciach uchwyconych z kosmosu

Przełomowym satelitą jest YAM-9, który został opracowany przez specjalistów z NASA Jet Propulsion Laboratory (JPL) i startupu technologicznego Loft Orbital. Statek został wyposażony w urządzenie pracujące pod kontrolą sztucznej inteligencji, która jest w stanie przetwarzać przechwycone obrazy bezpośrednio w kosmosie.

Takie rozwiązania znacząco przyspiesza przetwarzanie obrazów, eliminując konieczność przesyłania danych w obie strony. Dzięki implementacji AI bezpośrednio w satelicie problem ten znika.

Zwykle użytkownik musi przypisać zadanie satelicie za pomocą interfejsu API, poczekać na zebranie obrazu i połączenie, a następnie przeanalizować obraz za pomocą wstępnie wytrenowanego algorytmu na ziemi

Satelita ze sztuczną inteligencją Google DeepMind Gemma 3

W satelicie YAM-9 zdecydowano się na wykorzystanie modeli Google DeepMind Gemma 3. Są one na tyle małe, że można je uruchomić na zwykłym laptopie. Pamiętajmy, że przy budowie statków kosmicznych istotną rolę odgrywa każdy kilogram. Dlatego tak ważne jest odpowiednie zarządzanie mocą obliczeniową oraz zużyciem energii.

Wykorzystany model jest typu wizyjno-językowego (VLM), a więc jest w stanie przetwarzać obrazy oraz tekst. W ten sposób Yam-9 jest w stanie rozpoznawać na zdjęciach satelitarnych różne obiekty. Są to mosty, drogi czy zbiorniki wodne.

"Ten proces jest koordynowany przez architekturę wieloagentową składającą się z trzech niezależnych agentów, którzy przekazują sobie nawzajem zadania: koordynatora, który koordynuje wykonywanie, detektora, który analizuje, klasyfikuje i podsumowuje obrazy, oraz agenta dialogowego, który umożliwia operatorom zadawanie pytań dotyczących wyników" - wyjaśniają badacze.

Testy naziemne przeprowadzone przez naukowców wykazały, że po analizie około 7960 zdjęć skuteczność AI była na poziomie 88,2 proc. Natomiast z kosmosu na razie przechwycone tylko dwa takie obrazy, ale w planach są kolejne.

AI również w polskim satelicie Intuition-1

Sam pomysł na wykorzystanie sztucznej inteligencji w satelitach nie jest nowy. Polacy również mogą pochwalić się takim rozwiązaniem. Jednostka Intuition-1 firmy KP Labs (wyniesiona na orbitę pod koniec 2023 r.) również działa w oparciu o AI.

Intuition-1 został wyposażony w niewielki komputer pokładowy Leopard DPU, który jest w stanie przetwarzać dane bezpośrednio na orbicie okołoziemskiej. Następnie na Ziemię przesyłane są przeanalizowane obrazy.



