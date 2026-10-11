Spis treści: Sztuczna inteligencja działa szybko i jest bezpłatna. Nie musimy czekać w kolejce do lekarza 19 proc. korzystających z pomocy AI Polaków kupiło lek lub suplement zasugerowany przez chatbota Dochodziło już nawet do tragedii. Niepoprawna diagnoza czy porada może zagrażać naszemu życiu Liczne błędy, halucynacje, uprzedzenia. Na pewno chcesz pytać AI o zdrowie? Jak to wygląda w praktyce? AI nie odróżnia szyi od ucha Sztuczna inteligencja jest wszędzie, ale musimy z niej korzystać z głową. Zadajcie sobie te pytania

Niedawno na łamach GeekWeeka pisaliśmy o AI, które "zostało lekarzem", otwiera się w nowym oknie. W stanie Utah uruchomiono bowiem pilotaż, w ramach którego sztuczna inteligencja ma dobierać leczenie konkretnej przypadłości, tj. trądziku i wystawiać receptę bez akceptacji lekarza - wszystko na podstawie kwestionariusza oraz skanu twarzy. Dobrze jest w tym miejscu zadać sobie pytanie, czy chcielibyśmy skorzystać z takiego sposobu dobierania terapii. Być może już teraz zapaliła nam się w głowie czerwona lampka. Aby jednak mieć pełny ogląd na sprawę, musimy wiedzieć, że rzecz nie jest całkowicie oderwana od lekarskiej pieczy, bowiem system ma działać na bazie wcześniej przygotowanych ścieżek, a także na preparatach zatwierdzonych przez lekarzy. AI nie wymyśli więc terapii samodzielnie, nie dopasuje też zupełnie sama leków. Sytuacja - poza tym, że mówimy o pilotażu - jest więc pod kontrolą.

Ale co jeśli sztuczna inteligencja zakładałaby śnieżnobiały kitel lekarski, regularnie podsuwając nam porady zdrowotne bez wykwalifikowanego personelu medycznego, kontrolującego jej odpowiedzi? To już się dzieje.

Sztuczna inteligencja działa szybko i jest bezpłatna. Nie musimy czekać w kolejce do lekarza

Jak wykazało badanie Pew Research Center 36 proc. Amerykanów czerpie informacje na temat zdrowia z mediów społecznościowych, a 22 proc. od sztucznej inteligencji. W jakim celu korzystają z AI? Najczęściej, by jak najszybciej uzyskać informacje na temat zdrowia, ale i dowiedzieć się, co powoduje dane symptomy i jak się wyleczyć. Wśród odpowiedzi znaleźć też można potrzebę uzyskania informacji bezpłatnie lub w niskim koszcie, ale i dowiedzenia się więcej o diagnozie postawionej przez lekarza, zrozumienia wyników badań, skonsultowania się w temacie, który jest wstydliwy, oraz zadecydowania, czy wizyta u lekarza jest w ogóle konieczna.

47 proc. badanych stwierdziło, że informacje, jakie uzyskali były bardzo pomocne, 48 proc. uznało je za dość pomocne, a jedynie 5 procent wskazało, że wcale. Tym samym 29 proc. i 42 proc. twierdzi, że czułoby się bardzo i dość komfortowo, dzieląc z AI wrażliwymi informacjami dotyczącymi swojego stanu zdrowia. Tylko 26 proc. stwierdziło inaczej.

To alarmujące dane, a sytuacja wcale nie wygląda lepiej w Polsce.

19 proc. korzystających z pomocy AI Polaków kupiło lek lub suplement zasugerowany przez chatbota

Jeśli konsultujesz się z AI w kwestii zdrowia, to nie jesteś jedyny - jak wykazały badania przeprowadzone przez SW Research, których wyniki ukazały się niedawno, aż ok. 17 milionów Polaków konsultuje się ze sztuczną inteligencją w sprawie stanu zdrowia. Wiemy też, że na samym pytaniu się nie kończy. Aż 19 procent internautów korzystających z pomocy AI kupiło lek bez recepty albo suplement, który zasugerował im chatbot, a 8,3 proc. samodzielnie - chociaż zdaje się, że nie do końca można to tak nazwać - zmieniło dawkowanie lub odstawiło lek bez konsultacji z lekarzem.

Najczęściej pytamy o to, co może dolegać nam lub bliskiej osobie, o działanie czy dawkowanie leków i suplementów, staramy się wraz z AI zinterpretować wyniki badań, ale i dowiedzieć się, jakie rozwiązania możemy wdrożyć samodzielnie, zanim pójdziemy do lekarza. Wśród rozterek badanych konsultujących się ze sztuczną inteligencją znalazły się też pytania o przebieg choroby, rokowania czy powikłania, o dietę i odchudzanie, zdrowie psychiczne, a także kwestie bardziej techniczne, czyli skierowania, terminy, ubezpieczenie czy wybór lekarza, przychodni i szpitala.

Tu trzeba więc podkreślić, że powody, dla których internauci zwracają się o pomoc do AI, są różne. Wśród wymienianych w badaniu Pew Research Center mamy np. wysokie ceny usług medycznych, brak ubezpieczenia zdrowotnego, ale też coś, z czym wielu z nas mogło mieć do czynienia, czyli absurdalnie długi czas oczekiwania w kolejkach do specjalistów.

I faktycznie, jeśli weźmiemy pod uwagę zatłoczone przychodnie, wszelkie problemy z umówieniem wizyty, a później jeszcze trafimy na wrednego specjalistę, to sztuczna inteligencja może wyglądać atrakcyjnie. Jest na wyciągnięcie ręki, odpowiada niemal natychmiast, a możemy ją nawet poprosić, żeby była dla nas grzeczniejsza, jeśli tego potrzebujemy. Tylko czy kwestia naszego zdrowia to na pewno ryzyko, które chcemy podjąć?

Dochodziło już nawet do tragedii. Niepoprawna diagnoza czy porada może zagrażać naszemu życiu

Kilka lat temu szerokim echem rozeszły się doniesienia, że sztucznej inteligencji zdarzyło się proponować skrajnie absurdalne rozwiązania, które mogłyby pośrednio lub bezpośrednio zagrażać ludzkiemu zdrowiu. Być może słyszeliście o AI sugerującej internautom, by ci zjedli kamienie, dodali klej do pizzy czy zeskoczyli z mostu, jeśli czują się przygnębieni - na ten moment trudno jest zweryfikować te informacje, domniemywało się jednak, że AI, generując swoje odpowiedzi, skorzystała z prześmiewczych postów z forum internetowego czy serwisu satyrycznego.

Wielokrotnie dało się też przeczytać o alarmujących przypadkach, w których to sztuczna inteligencja miała umacniać małoletnich w myślach samobójczych, a nawet informować o metodach odebrania sobie życia. Wiemy o przynajmniej dwóch takich sytuacjach, które zakończyły się tragicznie, a rodzice poszkodowanych zdecydowali się na pozew przeciwko firmom AI. Możliwość występowania takich przypadków znalazła swoje potwierdzenie w artykule "A Comparison of Responses from Human Therapists and Large Language Model-Based Chatbots to Assess Therapeutic Communication: Mixed Methods Study" (tłum. Porównanie odpowiedzi udzielanych przez terapeutów oraz chatboty oparte na dużych modelach językowych w kontekście oceny komunikacji terapeutycznej: badanie z wykorzystaniem metod mieszanych), w którym eksperci wykazali, że chatboty źle radziły sobie z reagowaniem na informacje o występujących u pacjentów myślach samobójczych, udzielając im ogólnikowych odpowiedzi i - co ważne - nie kierując ich do odpowiednich miejsc, w których mogliby uzyskać pomoc.

Liczne błędy, halucynacje, uprzedzenia. Na pewno chcesz pytać AI o zdrowie?

To oczywiście skrajne przypadki, ale zdaje się, że nawet jeśli nie występują one regularnie, powinniśmy o nich pamiętać przy konsultacjach z AI. Zwłaszcza że problemy wciąż występują - w artykule naukowym "Large language models provide unsafe answers to patient-posed medical questions" (tłum. Duże modele językowe udzielają niebezpiecznych odpowiedzi na pytania medyczne zadawane przez pacjentów) możemy przeczytać o przypadkach czterech najpopularniejszych chatbotów, które wykazywały liczne błędy podczas udzielania odpowiedzi na pytania dotyczące diagnozy czy leczenia. Mówimy tu np. o pominięciu istotnych informacji nt. bezpieczeństwa, bezpodstawnym zapewnianiu o łagodności występujących objawów (bez wzięcia pod uwagę historii choroby zainteresowanego), ale i po prostu podawaniu niebezpiecznych porad, takich jak zalecenie niemowlętom picia wody.

Problemy te wykraczały nawet poza chatboty - śledztwo przeprowadzone przez "The Guardian" wykazało, że również podsumowania generowane przez sztuczną inteligencję, które regularnie widzimy przecież wpisując swoje zapytania w wyszukiwarkę, potrafią zawierać niedokładne i potencjalnie szkodliwe informacje medyczne.

W idealnym świecie sztuczna inteligencja, mająca dostęp do ogromu artykułów i opracowań, byłaby w stanie chociaż poprawnie wskazać źródła naukowe, na których podstawie wygenerowała odpowiedź. Cóż, wciąż daleko nam do tej wizji, a naukowcy w artykule pt. "Large language models provide unsafe answers to patient-posed medical questions" opublikowanym na łamach "Nature", potwierdzili, że AI spytana o źródła tylko w 40 procentach poprawnie wywiązała się z tego zadania - żadnemu chatbotowi nie udało się stworzyć ani jednej w pełni poprawnej listy źródeł. Potknięcia były wszelakie, bo mówimy tu np. o błędnych nazwiskach autorów, poprzez niedziałające linki, kończąc na całkowicie zmyślonych artykułach.

Żeby jednak to zauważyć, trzeba zadać sobie trud sprawdzenia listy, na którą powołuje się AI. Ilu z nas faktycznie to robi? A przecież samo dostarczenie pozycji źródłowych sprawia jednocześnie wrażenie rzetelności.

Trzeba też zaznaczyć, że problem ma kilka oblicz. Nie można odmówić sztucznej inteligencji tego, że udaje jej się trafić z diagnozą, ale wiele zależy od tego, jakie dane początkowe otrzyma. W artykule "Large Language Model Performance and Clinical Reasoning Tasks" (tłum. Wydajność dużych modeli językowych a zadania związane z rozumowaniem klinicznym) opublikowanym na łamach "Jama Network Open" możemy przeczytać, że gdy wiodące modele AI uzyskały jedynie bardzo podstawowe informacje na temat pacjentów, miały trudność z dopasowaniem diagnozy - w 80 procentach przypadków robiły to źle. Gdy jednak do tych informacji dodano wyniki badań i wstępne analizy, dokładność zaproponowanych diagnoz wzrosła do ponad 90 proc.

Podobny problem został ukazany w artykule "Reliability of LLMs as medical assistants for the general public: a randomized preregistered study" (tłum. Wiarygodność dużych modeli językowych (LLM) jako asystentów medycznych dla ogółu społeczeństwa: randomizowane badanie) - chociaż podczas testów chatboty same potrafiły udzielić poprawnej diagnozy/odpowiedzi medycznej w prawie 95 proc. przypadków, kiedy korzystali z nich prawdziwi użytkownicy, poprawna odpowiedź padała w mniej niż 35 proc. przypadków.

Jakby tego było mało, autorzy pracy naukowej pt. "Multi-model assurance analysis showing large language models are highly vulnerable to adversarial hallucination attacks during clinical decision support" (tłum. Analiza wielomodelowa wykazująca, że duże modele językowe są bardzo podatne na ataki typu "adversarial hallucinations" w kontekście wsparcia decyzji klinicznych) poruszyli kolejny, bardzo ważny aspekt, zwany halucynacjami czy też zmyślaniem. Sztuczna inteligencja testowana pod tym kątem wykazywała tego typu zachowanie w 50-83 proc. przypadków, wymieniając nieistniejące badania laboratoryjne czy choroby.

Co więcej, wiemy też przecież, że sztuczna inteligencja może mieć zakodowane ludzkie uprzedzenia. W artykule "Quality safety and disparity of an AI chatbot in managing chronic diseases: simulated patient experiments" (tłum. Jakość, bezpieczeństwo i zróżnicowanie działania chatbota opartego na sztucznej inteligencji w zarządzaniu chorobami przewlekłymi: eksperymenty z udziałem symulowanych pacjentów) czytamy, że podczas eksperymentu wykazano, że AI miała zapewniać bardziej troskliwą opiekę osobom starszym i... zamożniejszym, sugerując im np. wykonanie większej liczby badań.

Jak to wygląda w praktyce? AI nie odróżnia szyi od ucha

W ostatnim czasie właściwie z ciekawości chciałam zobaczyć, co przykładowy chatbot jest mi w stanie powiedzieć a propos stanu skóry mojego zwierzęcia. Coś ewidentnie się działo, widzieliśmy objawy, trzeba było jednak stwierdzić, co było przyczyną, aby zaradzić problemowi długofalowo. Absolutnie nie zamierzałam polegać na wygenerowanej odpowiedzi, a "konsultacja" wydarzyła się już po wizycie u weterynarza - i trzeba zaznaczyć, że to właśnie tam powinniśmy się udać, poszukując rozwiązania jakichkolwiek problemów naszych czworonogów.

Niemniej w celu eksperymentu wgrałam fotografię, przedstawiającą kawałek klatki piersiowej z wylizanym fragmentem skóry zwierzęcia pozbawionym w tym miejscu futra. Czat szybko obwieścił, że powodem może być podrażnienie skóry, zadrapanie czy alergia, a analizując zdjęcie wskazał, że wyraźnie widać, że zaczerwieniony obszar znajduje się pod/za uchem kota. Nic bardziej mylnego - gdy zwróciłam uwagę, że jest to raczej szyja/obszar klatki piersiowej, czat ochoczo przytaknął: "Masz rację - to szyja, nie ucho. Dzięki za poprawkę". Dopisał też wtedy do listy możliwych powodów trzy nowe możliwości. Źródła? Brak.

W wygenerowanej odpowiedzi pojawiła się również sugestia wykonania dwóch dodatkowych zdjęć - z większej odległości, a także jedno bardzo ostre przedstawiające samą zmianę, by chatbot wskazał, co najbardziej przypomina i czy wymaga pilnej wizyty u lekarza.

Można oczywiście stwierdzić, że się czepiam i że nie ma w tym nic złego, że ktoś chce się skonsultować ze sztuczną inteligencją. Rzecz jednak w tym, że AI wypowiada się z dużą pewnością, a nawet jeśli wskazuje, że powodów może być kilka, jej kolejną "myślą" nie jest to, że z racji tego konieczna jest wizyta u weterynarza - mamy dopiero wysłać kolejne zdjęcia, na podstawie których miałaby stwierdzić, czy tak właśnie jest. Ta sama sztuczna inteligencja, która kilka zdań wcześniej myliła szyję z uchem.

Sztuczna inteligencja jest wszędzie, ale musimy z niej korzystać z głową. Zadajcie sobie te pytania

Oczywiście trudno jest kłócić się z faktem, że sztuczna inteligencja wiele nam ułatwia. Nie ma też większego sensu przekonywanie, żebyśmy jej nie używali w codziennym życiu - na pewno nie w obliczu tego, że rozwiązania bazujące na jej działaniu są szeroko implementowane w najpopularniejszych aplikacjach w naszych telefonach czy po prostu w wyszukiwarkach, z których korzystamy na co dzień.

Może jednak możemy nieco zmienić podejście do wykorzystywania AI i to nie tylko w zakresie pytań o medycynę. Zamiast pytać od razu chatbota, gdy napotkamy jakiś problem, być może jesteśmy w stanie samodzielnie znaleźć odpowiedź? Nawet jeśli potrwa to nieco dłużej, nasz mózg może nam podziękować. Poszukiwanie odpowiedzi może się też okazać doskonałym pretekstem do tego, żeby skontaktować się z bliskimi, którzy chętnie podpowiedzą, ile czasu należy gotować jajko i czy włożyć je do wrzątku czy zimnej wody.

A jeśli już przyjdzie nam faktycznie korzystać z pomocy sztucznej inteligencji, róbmy to świadomie. Zadajmy pytanie: na czym opierasz swoją wypowiedź? Sprawdzajmy źródła, na jakich się opiera i weryfikujmy informacje, które nam przekazuje.

Warto również mocno zastanowić się nad tym, w jakich przypadkach najlepiej po nią sięgać - kiedy faktycznie oszczędza nasz czas, a kiedy po prostu jesteśmy leniwi i chcemy się wyręczyć?

Jak jeszcze możemy zmodyfikować skalę zagrożenia, że AI przekaże nam fałszywe informacje? Powinniśmy zdecydowanie pamiętać o czujności i ograniczonym zaufaniu do wyświetlanych wyników. Otrzymane informacje (zwłaszcza jeśli dotyczą kwestii potencjalnie niebezpiecznych, takich jak nasze zdrowie) należy konsultować z wykwalifikowanym personelem. Lekarze będą mieli zdecydowanie lepszy ogląd na naszą historię leczenia, to oni też udzielą nam informacji na temat przyjmowania leków. AI jest wygodnym narzędziem, ale ponosi zerową odpowiedzialność za nasze zdrowie i to, co się z nami stanie, jeśli posłuchamy nieprawidłowej rady wygenerowanej w kilkanaście sekund.



