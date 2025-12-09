Robo-psy z maskami miliarderów wydalają NFT. Beeple znów szokuje
Artysta Beeple zaprezentował widowisko, w którym robotyczne psy z hiperrealistycznymi maskami Elona Muska, Jeffa Bezosa i innych najpierw wykonują zdjęcia otoczenia, a potem "wydalają" cyfrowe dzieła NFT. Każdy piesek reprezentuje innego twórcę lub miliardera, prezentując dzieła w charakterystycznym stylu swojej postaci. Wszystkie maszyny zostały błyskawicznie wykupione przez prywatnych kolekcjonerów za imponującą cenę, a uczestnicy wydarzenia otrzymali na pamiątkę oryginalne "próbki odchodów".
Niecodzienne przedstawienie z robotami w maskach miliarderów
Artysta Beeple zaskoczył widownię swoim nowym spektaklem. Robotyczne psy-miliarderzy robią zdjęcia, a następnie "wydalają" NFT. Są przy tym niezwykle przekonujący: mają hiperrealistyczne maski przedstawiające Elona Muska, Jeffa Bezosa i Marka Zuckerberga - a także słynnych artystów Pabla Picassa i Andy'ego Warhola. Wszystkie zostały wykonane przez znanego twórcę masek Landona Meiera.
Każdy robo-pies biega dookoła, nieustannie fotografując otoczenie, a następnie przysiada, żeby wykonać cyfrowy zrzut grafiki artystycznej wykonanej zgodnie ze stylem każdej ze stworzonych postaci. Prace Zuckerberga przypominają Metaverse, ujęcia Muska są czarno-białe, Picasso jest kubistyczny, a Warhol reprezentuje pop-art.
- Kiedyś postrzegaliśmy świat oczami artystów, ale obecnie to Mark Zuckerberg, a w szczególności Elon, kontrolują w ogromnym stopniu sposób, w jaki postrzegamy świat - wyjaśnił Beeple, znany również jako Mike Winkelmann, w wywiadzie dla Page Six. - Widzimy świat ich oczami, ponieważ to oni kontrolują te niezwykle potężne algorytmy, które decydują o tym, na co patrzymy.
Kolekcjonerzy rzucili się do kupna robotów za pokaźną sumę
Maszyny zostały już wykupione przez prywatnych kolekcjonerów. Cena jednego wynosiła 100 000 dolarów. Uczestnicy targów, na których cała wystawa została zorganizowana, mogli jednak zabrać do domu pamiątkę: robo-psy "wydaliły" z siebie 1028 odbitek zapakowanych jako "Próbki odchodów", z czego 256 to weryfikowalne NFT.