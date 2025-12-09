Niecodzienne przedstawienie z robotami w maskach miliarderów

Artysta Beeple zaskoczył widownię swoim nowym spektaklem. Robotyczne psy-miliarderzy robią zdjęcia, a następnie "wydalają" NFT. Są przy tym niezwykle przekonujący: mają hiperrealistyczne maski przedstawiające Elona Muska, Jeffa Bezosa i Marka Zuckerberga - a także słynnych artystów Pabla Picassa i Andy'ego Warhola. Wszystkie zostały wykonane przez znanego twórcę masek Landona Meiera.

Każdy robo-pies biega dookoła, nieustannie fotografując otoczenie, a następnie przysiada, żeby wykonać cyfrowy zrzut grafiki artystycznej wykonanej zgodnie ze stylem każdej ze stworzonych postaci. Prace Zuckerberga przypominają Metaverse, ujęcia Muska są czarno-białe, Picasso jest kubistyczny, a Warhol reprezentuje pop-art.

- Kiedyś postrzegaliśmy świat oczami artystów, ale obecnie to Mark Zuckerberg, a w szczególności Elon, kontrolują w ogromnym stopniu sposób, w jaki postrzegamy świat - wyjaśnił Beeple, znany również jako Mike Winkelmann, w wywiadzie dla Page Six. - Widzimy świat ich oczami, ponieważ to oni kontrolują te niezwykle potężne algorytmy, które decydują o tym, na co patrzymy.

Kolekcjonerzy rzucili się do kupna robotów za pokaźną sumę

Maszyny zostały już wykupione przez prywatnych kolekcjonerów. Cena jednego wynosiła 100 000 dolarów. Uczestnicy targów, na których cała wystawa została zorganizowana, mogli jednak zabrać do domu pamiątkę: robo-psy "wydaliły" z siebie 1028 odbitek zapakowanych jako "Próbki odchodów", z czego 256 to weryfikowalne NFT.

