W skrócie Spot, robopies Boston Dynamics, został wyposażony w sztuczną inteligencję Google Gemini Robotics-ER 1.6 stworzoną przez Google DeepMind.

Nowa platforma pozwoliła Spotowi na wykonywanie takich zadań jak układanie butów, zbieranie puszek i umieszczanie ubrań w koszu na pranie, jednak pojawiły się niedociągnięcia w podejmowaniu decyzji.

Wdrożenie Gemini Robotics ER 1.6 do Spota jest częścią szerszej współpracy Boston Dynamics z Google DeepMind, której celem jest integracja zaawansowanych modeli AI z systemami robotycznymi.

Spot to najbardziej kultowy robot opracowany przez specjalistów z Boston Dynamics. Robopies co jakiś czas otrzymuje różne udoskonalenia, które mają sprawić, że będzie jeszcze lepszy. Tym razem firma zdecydowała się na sztuczną inteligencję Google Gemini.

Robopies Spot z platformą Gemini Robotics-ER 1.6 od Google DeepMind

Boston Dynamics przekazało, że jego robopies został wyposażony w nową platformę, co ma na celu ulepszenie funkcji z zakresu podejmowania decyzji opartych na rozumowaniu. Zdecydowano się na rozwiązanie Gemini Robotics-ER 1.6 opracowane przez Google DeepMind.

Firma wierzy, że platforma Google DeepMind pozwoli na udoskonaloną inspekcję, rozumowanie i obsługę zadań w świecie rzeczywistym. Chcąc to sprawdzić Boston Dynamics postanowiło przetestować Spota podczas wykonywania różnych zadań domowych. Są to m.in. układanie butów, zbieranie puszek czy umieszczanie ubrań w koszu na pranie.

Rozwiązania takie jak Gemini Robotics ER 1.6 stanowią ważny krok w kierunku robotów, które mogą lepiej rozumieć i działać w świecie fizycznym

Część z tych zadań Spot wykonał poprawnie, ale widać pewne niedociągnięcia dotyczące podejmowanych decyzji. Na przykład próba chwytania puszki w taki sposób to błąd, który może doprowadzić do rozlania zawartości. To pokazuje, że sztuczna inteligencja ma jeszcze sporo do nadrobienia w zakresie rozumowania i podejmowania decyzji w czasie rzeczywistym.

Co nie zmienia faktu, że uzyskane efekty robią wrażenie. Robopies Boston Dynamics był w stanie odczytać odręcznie napisaną listę zadań i następnie je wykonać.

Boston Dynamics nawiązało szerszą współpracę z Google DeepMind

Wspomniane wdrożenie Gemini Robotics ER 1.6 do Spota jest częścią większej inicjatywy w postaci współpracy, którą Boston Dynamics nawiązało z Google DeepMind kilka miesięcy temu. Jej celem jest integracja zaawansowanych modeli sztucznej inteligencji z systemami robotycznymi.

Demonstracja odbyła się na przykładzie zadań typowych w środowisku domowym, ale w rzeczywistości ma pozwolić na uzyskanie lepszych efektów w przemyśle. Boston Dynamics planuje kolejne wdrożenia i następnie będą one oceniane. Dużą rolę ma tu odegrać także opinia klientów.

