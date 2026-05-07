Bohaterem ceremonii był robot o imieniu Gabi, mierzący około 130 cm wysokości, ubrany w tradycyjne brązowe szaty buddyjskie. Maszyna została opracowana przez chińską firmę Unitree Robotics, znaną z zaawansowanych konstrukcji humanoidalnych.

Gabi uczestniczył w rytuale "sugye", podczas którego nowicjusze formalnie deklarują przywiązanie do nauk Buddy, jego doktryny oraz wspólnoty monastycznej. Robot wykonywał gest modlitwy, składając dłonie, a następnie oddawał ukłony razem z mnichami i mniszkami na dziedzińcu świątyni.

Duchowe imię i "cyfrowa łaska"

Podczas ceremonii Gabi otrzymał imię dharmiczne, które ma symboliczne znaczenie. W buddyjskiej tradycji imiona te odzwierciedlają duchową ścieżkę i intencję praktykującego. "Gabi" odnosi się do idei miłosierdzia i współczucia, a według organizatorów miało podkreślać chęć "rozprzestrzeniania łaski Buddy na świat". Jeden z mnichów zapytał robota, czy zobowiązuje się do przestrzegania nauk Buddy - Gabi odpowiedział syntetycznym głosem: "Tak, poświęcę się temu".

Podczas rytuału Gabi przeszedł również symboliczną formę oczyszczenia, inspirowaną tradycją nowicjatu. Zamiast klasycznego rytuału z kadzidłem, mnisi zawiesili mu na 'szyi" różaniec z 108 koralików oraz oznaczyli jego ramię specjalną naklejką.

Gabi - robot w szatach mnicha

Co szczególnie interesujące, dla robota opracowano także zmodyfikowaną wersję Pięciu Wskazań buddyzmu. W ich stworzeniu wykorzystano narzędzia sztucznej inteligencji, w tym systemy takie jak Gemini oraz ChatGPT. Nowe zasady obejmują m.in. zakaz wyrządzania szkody, unikanie uszkadzania innych maszyn, posłuszeństwo wobec ludzi, unikanie kłamstwa oraz… oszczędzanie energii i unikanie przeładowania.

Według przedstawicieli zakonu buddyjskiego wydarzenie ma charakter symboliczny i eksperymentalny. Jak podkreślają mnisi, chodzi o testowanie możliwości współistnienia człowieka i technologii w przestrzeni kulturowej i duchowej. Wspomniano również, że roboty humanoidalne mają coraz częściej pojawiać się podczas wydarzeń religijnych i kulturalnych, jak festiwal lampionów Yeondeunghoe, który upamiętnia narodziny Buddy.

