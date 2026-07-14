W skrócie Samsung wymaga od użytkowników aplikacji Samsung Health zgody na wykorzystanie danych zdrowotnych, w tym snu i cyklu menstruacyjnego, do trenowania modeli sztucznej inteligencji.

Odrzucenie nowych warunków skutkuje zablokowaniem synchronizacji z chmurą oraz bezpowrotnym usunięciem zgromadzonej historii aktywności użytkownika z serwerów producenta.

Firma przyznaje, że dane mogą być przeglądane przez ludzi, a zbieranie informacji ma wesprzeć rozwój nowych funkcji AI dla nadchodzących zegarków z serii Galaxy Watch 9.

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Nowe zasady w Samsung Health. AI albo usunięcie danych

Użytkownicy aplikacji Samsung Health stanęli przed niezwykle trudnym wyborem. Jako pierwszy zwrócił na to uwagę serwis How-To Geek. W aplikacji zaczął pojawiać się nowy komunikat z opcją wymagającą od konsumentów wyrażenia zgody na przekazywanie ich najbardziej intymnych danych biologicznych w celu szkolenia modeli sztucznej inteligencji.

Pojawienie się opcji "Wyraź zgodę na użycie danych o zdrowiu do trenowania i modelowania AI" (ang. "Consent to the use of health data for AI training and modeling") wywołało ogromną falę krytyki, bowiem nie jest ona opcjonalna. Samsung zdecydował się na radykalny krok: odrzucenie tych warunków i wyłączenie dedykowanego suwaka w ustawieniach skutkuje natychmiastowym zablokowaniem synchronizacji z chmurą konta Samsung oraz grozi bezpowrotnym skasowaniem dotychczasowej historii aktywności z serwerów producenta.

Dla społeczności korzystającej z urządzeń Galaxy Watch decyzja ta brzmi jak wymuszenie zgody. Jeśli użytkownik spróbuje wyłączyć opcję szkolenia AI, platforma wyświetla jednoznaczne ostrzeżenie: "Nie będziesz mógł synchronizować danych zdrowotnych ze swoim kontem Samsung, a twoje dane zdrowotne zostaną usunięte, chyba że ich przechowywanie jest wymagane przez obowiązujące prawo. Jeśli retencja [danych] jest wymagana, wymażemy je od razu, gdy zakończy się okres retencji".

Odrzucenie nowych zasad Samsunga skutkuje usunięciem danych Current-Guide5944/Reddit materiał zewnętrzny

Oznacza to, że pozostanie przy dotychczasowych warunkach i ochrona prywatności skutkuje utratą dostępu do podstawowych funkcji smartfona i smartwatcha. W przypadku awarii sprzętu, zakupu nowego urządzenia z serii Galaxy czy konieczności zresetowania zegarka wszystkie gromadzone przez lata rejestry treningów, liczby kroków i trendy biometryczne przepadną bezpowrotnie. Zmiana ta stawia w trudnej sytuacji miliony klientów, którzy polegali na tej aplikacji na długo przed obecnym boomem na generatywną sztuczną inteligencję.

Jakie dane wpadną w ręce algorytmów AI i... ludzi?

Zakres informacji, do których dostęp chce uzyskać południowokoreański producent w celu trenowania sztucznej inteligencji, jest niezwykle szeroki i dotyczy bardzo prywatnych sfer życia. Z oficjalnych komunikatów oraz stron pomocy technicznej wynika, że algorytmy mogą analizować m.in. pomiary ciała, dane o odżywianiu, liczbę kroków, parametry snu, historię przyjmowanych leków, oficjalną dokumentację medyczną (w tym wyniki badań i metody leczenia), a także cykle menstruacyjne.

Co więcej, firma otwarcie przyznaje, że dane te mogą podlegać weryfikacji przez ludzi. "Dane o zdrowiu, na których zbieranie i przetwarzanie wyraziłeś zgodę, będą wykorzystywane do szkolenia i modelowania AI, wliczając w to przeglądanie przez ludzi, w celu udoskonalania Samsung Health, w tym algorytmów do analizowania stanu zdrowia i naszych funkcji sztucznej inteligencji" - tłumaczy południowokoreański gigant.

Samsung zaznacza, że w procesie tym mogą brać udział zewnętrzni podwykonawcy. Choć producenci zazwyczaj anonimizują i agregują bazy danych, aby uniemożliwić powiązanie ich z konkretnymi osobami, to zmuszanie użytkowników do akceptacji ludzkiej lub algorytmicznej weryfikacji pod groźbą wyczyszczenia konta budzi ogromny opór.

Po co sztucznej inteligencji nasze dane medyczne?

Agresywna polityka zbierania danych wiąże się bezpośrednio z planami technologicznymi producenta. Samsung przygotowuje modernizację oprogramowania opartą na generatywnej sztucznej inteligencji dla nadchodzącej linii zegarków Galaxy Watch 9 oraz nakładki One UI 9 Watch. Premiery tych rozwiązań spodziewać się można podczas najbliższego wydarzenia Galaxy Unpacked 2026 (planowanego na 22 lipca).

Nowe funkcje, takie jak "Vitals", czyli narzędzie monitorujące zmienność tętna podczas snu, temperaturę skóry i poziom tlenu we krwi w celu prognozowania zmęczenia, wymagają stałego napływu rzeczywistych danych od użytkowników, by skutecznie doskonalić modele uczenia maszynowego (ang. machine learning). Jak przyznał w jednym z wywiadów CEO firmy, TM Roh, celem Samsunga jest stworzenie bardziej proaktywnej i funkcjonalnej AI w produktach marki.

Tyle że kupując sprzęt jeszcze przed wielkim szałem na AI, użytkownicy działali w przeświadczeniu, że ich wrażliwe informacje biometryczne należą wyłącznie do nich. Przekształcenie zwykłego przechowywania danych w narzędzie służące do wymuszania posłuszeństwa narusza granice konsumentów i drastycznie redukuje funkcjonalność urządzeń ubieralnych dla tych, którzy na nowe warunki nie chcą się zgodzić. Niewykluczone, że te nowe zasady trafią pod lupę regulatorów (np. Komisji Europejskiej) i Samsung zostanie zmuszony do ich wycofania.



