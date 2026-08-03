Skandal z AI na uczelni. Nawet 58 tys. osób ponownie usiądzie do egzaminu

Karolina Majchrzak

Karolina Majchrzak

To miał być przełom, który ułatwi tysiącom młodych ludzi dostęp do jednej z najbardziej prestiżowych uczelni Ameryki Łacińskiej. Zamiast tego pierwszy w historii internetowy egzamin wstępny na Narodowy Autonomiczny Uniwersytet Meksyku (UNAM) zakończył się skandalem, podejrzeniami o masowe oszustwa i niepewnością tysięcy kandydatów.

Kobieta pisząca egzamin z ołówkiem w ręku
AI wywołała chaos na uczelni. Nawet 58 tys. kandydatów będzie musiało ponownie zdawać egzamin123RF/PICSEL

Założony w 1551 roku Narodowy Autonomiczny Uniwersytet Meksyku (UNAM) to największa, najstarsza i najbardziej prestiżowa uczelnia w Meksyku. Jej główny kampus w mieście Meksyk jest wpisany na listę UNESCO, a sama szkoła kształci setki tysięcy studentów i prowadzi ważne badania naukowe.

W tym roku postanowiła wyjść naprzeciw potrzebom kandydatów i zorganizowała pierwsze w swojej historii internetowe egzaminy wstępne. Tyle że zamiast cieszyć się sukcesem przełomowego rozwiązania, musi mierzyć się ze skandalem. Dlaczego?

Tysiące unieważnionych testów

W tegorocznym egzaminie wzięło udział ponad 150 tys. osób, które rywalizowały o zaledwie 21 962 miejsca. Szybko okazało się, że część wyników trzeba unieważnić z powodu "zachowań niezgodnych z zasadami rekrutacji", a mowa o 3000 testów, czyli mniej więcej 2 proc. wszystkich przeprowadzonych. To był jednak dopiero początek kłopotów, bo uczelnia zwróciła też uwagę na nietypowy wzrost liczby idealnych wyników.

Liczba osób zdobywających maksymalną liczbę punktów miała być nawet trzykrotnie wyższa niż w poprzednich latach. Śledczy podejrzewają, że część kandydatów mogła korzystać ze sztucznej inteligencji, otrzymać pytania przed egzaminem albo wykorzystywać inne niedozwolone metody - w efekcie proces przyjęć został wstrzymany.

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AI miała pilnować uczciwości

Aby umożliwić przeprowadzenie egzaminu online, UNAM wykorzystał system monitorowania oparty na sztucznej inteligencji. Miał on analizować zachowanie kandydatów i wykrywać potencjalne próby oszustwa. Paradoksalnie właśnie ten system stał się jednym z głównych obiektów krytyki. Część studentów twierdzi bowiem, że uczelnia zbyt mocno zaufała automatycznym mechanizmom, zamiast w większym stopniu postawić na tradycyjny nadzór człowieka. 

Firma Territorium Life, odpowiedzialna za platformę egzaminacyjną, odpiera zarzuty i przekonuje, że system działał zgodnie z założeniami. Według przedsiębiorstwa bezpieczeństwo egzaminu zależy bowiem nie tylko od technologii, ale także od odpowiednich procedur akademickich.

W związku z tym uczelnia zdecydowała o przeprowadzeniu egzaminu kontrolnego, tym razem w formie stacjonarnej, dla wszystkich kandydatów, którzy uzyskali wynik wystarczający do przyjęcia w tegorocznej rekrutacji lub którejkolwiek z ostatnich pięciu lat, co oznacza, że do ponownego egzaminu może zostać wezwanych około 58 tys. kandydatów.

Knowania szkodzą nie tylko samej instytucji, ale całemu społeczeństwu i niszczą tkankę społeczną; to praktyka, którą musimy wyeliminować
powiedział rektor UNAM, Leonardo Lomelí, apelując przy okazji do wszystkich kandydatów o "etyczne postępowanie".


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