SpaceX szykuje urządzenie z AI mniejsze od iPhone'a? Elon Musk zabrał głos

W skrócie The Wall Street Journal poinformował, że SpaceX miało zaprezentować inwestorom małe, autonomiczne urządzenie z modelami xAI, które jest mniejsze od telefonu iPhone.

Elon Musk zaprzeczył doniesieniom medialnym na temat prac SpaceX nad takim gadżetem, nazywając je całkowicie nieprawdziwymi.

Gwynne Shotwell miała niedawno przekazać inwestorom, że SpaceX rozważa wprowadzenie na rynek amerykański urządzenia mobilnego łączącego się z siecią Starlink.

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SpaceX wiąże ze sztuczną inteligencją ogromne plany. Jakiś czas temu Elon Musk przekazał, że firma może umieścić na orbicie nawet milion satelitów AI. The Wall Street Journal dotarł do informacji, jakoby firma miała pracować także nad niewielkim urządzeniem dającym dostęp do modeli xAI bez konieczności używania smartfona.

Niewielkie urządzenie SpaceX ze sztuczną inteligencją xAI

Z informacji przekazanych przez The Wall Street Journal wynika, że SpaceX miało zaprezentować taki gadżet inwestorom niedługo przed wejściem na giełdę, co miało miejsce w zeszłym miesiącu.

Wspomniane urządzenie miało być niewielkie. W raporcie WSJ czytamy, że jest mniejsze od iPhone'a i daje dostęp do modeli xAI bez konieczności sięgania po smartfona. Jest to więc autonomiczny gadżet ze sztuczną inteligencją. Sprzęt ma rzekomo pracować pod kontrolą układu Snapdragon firmy Qualcomm, ale konkretnej jednostki nie sprecyzowano.

Gadżet ma pracować pod kontrolą własnego systemu operacyjnego i zapewniać integrację z usługami xAI. Wśród nich wymienia się asystenta Grok. Ten ostatni jest dostępny na kilka sposobów. To aplikacja, poprzez X czy stronę internetową. Dlaczego więc SpaceX miałoby budować autorskie urządzenie? Tego dokładnie nie wyjaśniono, ale WSJ zauważa, że ewentualne plany sprzedażowe takiego urządzenia nie są sprecyzowane.

Elon Musk zaprzecza doniesieniom o urządzeniu AI SpaceX

Niedługo po publikacji raportu The Wall Street Journal do sprawy odniósł się Elon Musk. W poście udostępnionym na platformie X napisał, że jest to "całkowicie nieprawdziwe". Oryginalny post WSJ został usunięty.

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To oznacza, że informacje mogły nie pokrywać się z prawdą, ale faktem jest, że Elon Musk widzi w sztucznej inteligencji ogromny potencjał. Pod uwagę brane jest także urządzenie mobilne.

W zeszłym tygodniu COO SpaceX, Gwynne Shotwell miała powiedzieć inwestorom, że firma rozważa wprowadzenie na rynek urządzenia mobilnego w Stanach Zjednoczonych, które ma łączyć się z internetem satelitarnym Starlink.

Kilka miesięcy temu pojawiły się plotki, jakoby mogły trwać prace nad telefonem dla Starlinka. Elon Musk je uciął i stwierdził, że SpaceX nie opracowuje takiego urządzenia.



