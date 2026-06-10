W skrócie Nowa Siri AI nie będzie początkowo dostępna na iPhone'ach i iPadach w Europie, a Apple obwinia unijne przepisy za tę sytuację.

Unijni regulatorzy twierdzą, że w ustawie o rynkach cyfrowych nie ma zapisów uniemożliwiających Apple wprowadzenie nowych produktów i uznają, że to producent nie opracował zgodnych rozwiązań.

W Polsce będzie można korzystać z nowych funkcji Siri AI na komputerach Mac i goglach Vision Pro, mimo ograniczeń na urządzeniach mobilnych Apple.

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Apple w trakcie poniedziałkowej konferencji otwierające WWDC26 zaprezentowało różne nowości. Wśród nich jest nowa Siri AI. Jak dobrze wiemy, dostępność tego rozwiązania w Europie będzie mocno ograniczona i tak dla przykładu w Polsce nowej asystentki początkowo nie uruchomimy na iPhone'ach czy iPadach. Głos w tej sprawie zabrali unijni regulatorzy.

UE reaguje na zarzuty Apple związane z nową Siri AI

Apple w trakcie konferencji przekazało, że nowa Siri AI nie będzie początkowo dostępna w Europie na iPhone'ach i iPadach (ale będzie ją można uruchamiać na komputerach Mac). Gigant z Cupertino obwiniał za to UE oraz obowiązujące przepisy z ustawy o rynkach cyfrowych.

Regulatorzy UE zabrali głos w tej sprawie, o czym informuje m.in. Agencja Reutera. Rzecznik Thomas Regnier powiedział dziennikarzom, że w ustawie o rynkach cyfrowych nie ma nic, co uniemożliwiałoby Apple wprowadzanie nowych produktów na terenie państw członkowskich.

Apple po prostu nie było w stanie opracować rozwiązań interoperacyjnych, które spełniałyby podstawowe unijne standardy prywatności i bezpieczeństwa

"Zamiast szukać odpowiedniego rozwiązania zapewniającego zgodność z przepisami, Apple po prostu zwróciło się do Komisji Europejskiej z wnioskiem o zwolnienie z obowiązków interoperacyjnych wynikających z ustawy DMA - i to na co najmniej 18 miesięcy. To nie wchodzi w grę" - dodał Thomas Regnier.

Nowa Siri AI będzie dostępna w Polsce na inne sposoby

Pamiętajmy, że wspomniane ograniczenia w dostępności dotyczą iPhone'ów oraz iPadów. Pośrednio także Apple Watchy, bo uruchamianie Siri AI na zegarkach będzie możliwe jedynie w połączeniu z odpowiednim telefonem. Mimo to w Polsce będzie można uzyskać dostęp do nowych funkcji w inny sposób.

Podobnie było z pakietem Apple Intelligence, którego dostępność w Europie również ograniczono na iPhone'ach i iPadach, ale można go było uruchamiać bez większych problemów na komputerach Mac. Z nową Siri AI powinno być podobnie. Ponadto europejscy użytkownicy nie powinni mieć problemów z dostępem do nowych rozwiązań z poziomu gogli Vision Pro.





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