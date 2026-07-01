Projekt stworzyli studenci drugiego roku informatyki w inżynierii komputerowej: Dmytro Burkovskyi, Oleksii Izvarin i Illia Kostruba. Ich celem było opracowanie narzędzia, które mogłoby ułatwić komunikację między osobami słyszącymi i niesłyszącymi.

Smartfon tłumaczem z migowego

System analizuje obraz z kamery, identyfikuje 21 charakterystycznych punktów dłoni, a następnie śledzi ich położenie i ruch w czasie. Dzięki temu rozpoznaje litery alfabetu języka migowego i zamienia je na tekst wyświetlany na ekranie.

System nie analizuje wyłącznie pojedynczego zdjęcia, ale również zmiany położenia dłoni w czasie, co jest kluczowe przy gestach dynamicznych

Twórcy podkreślają, że aplikacja wykorzystuje dwa modele sztucznej inteligencji. Pierwszy sprawdza, czy wykonywany ruch rzeczywiście jest gestem, drugi rozpoznaje konkretną literę lub spację, dzięki czemu ograniczana jest liczba błędnych rozpoznań i przypadkowych odczytów.

Studenci Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej, od lewej: Dmytro Burkovskyi, Illia Kostruba i Oleksii Izvarin Fot. Robert Żewecki materiały prasowe

Realna potrzeba

Projekt powstał w odpowiedzi na realny problem społeczny. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) ponad 430 mln osób na świecie wymaga rehabilitacji z powodu istotnego ubytku słuchu, a Światowa Federacja Głuchych szacuje, że ponad 70 mln ludzi posługuje się językami migowymi. W Polsce, zgodnie z danymi GUS, pod koniec 2024 roku ponad 270 tys. osób posiadało orzeczenie o niepełnosprawności związanej z problemami słuchu, mowy lub głosu.

Znajomość języka migowego w społeczeństwie jest ograniczona, a dostęp do tłumacza nie zawsze jest natychmiastowy

Na razie aplikacja rozpoznaje pojedyncze litery alfabetu migowego, jednak zespół planuje rozszerzyć jej możliwości o rozpoznawanie całych słów, zdań i naturalnej komunikacji. W planach jest także stworzenie trójwymiarowego awatara prezentującego tekst w języku migowym oraz integracja z komunikatorami internetowymi i platformami do wideokonferencji. Autorzy otwarcie podkreślają, że obecna wersja nie jest jeszcze gotowym produktem, ale według nich wersja nadająca się do szerokich testów z użytkownikami może powstać w ciągu najbliższych 9-12 miesięcy.