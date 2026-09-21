Sztuczna inteligencja Google zhakowała trzy firmy. Pierwszy taki atak Gemini

Krzysztof Sulikowski

Krzysztof Sulikowski

Google Gemini zhakował systemy trzech firm podczas majowych testów cyberbezpieczeństwa. Do nieuprawnionego uzyskania dostępu doszło przez pomyłkowe udostępnienie połączenia z internetem w odizolowanym środowisku testowym firmy Irregular. Sztuczna inteligencja mylnie uznała prawdziwe firmy za cele testowe, odgadując hasła i wykorzystując publiczne dane do przełamania zabezpieczeń. Choć model przerwał akcję po rozpoznaniu błędu, przypadek ten - obok podobnych zdarzeń w OpenAI i Anthropic - wywołał dyskusję o nadzorze nad AI.

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Ujawniono pierwszy znany przypadek, w którym AI należąca do Google dokonała naruszeń zewnętrznych systemów
Ujawniono pierwszy znany przypadek, w którym AI należąca do Google dokonała naruszeń zewnętrznych systemówGeekweek - import

W skrócie

  • Podczas majowych testów cyberbezpieczeństwa model Google Gemini włamał się do systemów trzech zewnętrznych firm przez błąd konfiguracyjny w środowisku badawczym.
  • Sztuczna inteligencja uzyskała nieautoryzowany dostęp, mylnie traktując rzeczywiste podmioty jako cele testowe, jednak przerwała działania po rozpoznaniu błędu.
  • W odpowiedzi na incydenty z udziałem modeli różnych firm eksperci i liderzy branży AI apelują o zaostrzenie regulacji oraz stworzenie globalnego organu nadzorczego.
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Gemini włamał się do systemów trzech zewnętrznych firm

Do tej pory głośno było o przypadkach naruszeń dokonywanych przez agenty Anthropic i OpenAI. Tymczasem do grona firm, których sztuczna inteligencja ma już na koncie działania hakerskie, dołączyło Google. Jego model Gemini zyskał nieautoryzowany dostęp do systemów trzech zewnętrznych przedsiębiorstw. Do zdarzenia doszło w maju 2026 r. podczas ewaluacji cyberbezpieczeństwa prowadzonej przez zewnętrzną firmę badawczą Irregular. Był to pierwszy znany przypadek, w którym autonomiczny system AI należący do Google podjął takie działania w sieci.

Ewaluacja miała odbywać się w odizolowanym środowisku testowym z udziałem fikcyjnych podmiotów. W wyniku błędu konfiguracyjnego model otrzymał jednak dostęp do otwartego internetu. Po połączeniu z siecią Gemini zaczął mylnie traktować rzeczywiste firmy jako cele wyznaczone w ramach prowadzonych ćwiczeń. Tak przynajmniej brzmi oficjalna wersja.

W jednym z przypadków model próbował wyciągnąć dane z oprogramowania symulowanego przedsiębiorstwa, które nosiło taką samą nazwę, jak realnie istniejąca firma. Gemini odgadł hasło i przełamał zabezpieczenia prawdziwego serwisu. W pozostałych dwóch sytuacjach AI odnalazła poświadczenia w publicznych repozytoriach i użyła ich do zalogowania się do chronionych systemów. Jak przekazali przedstawiciele Google, model natychmiast przerwał działania, gdy zorientował się, że ma do czynienia z rzeczywistymi podmiotami.

Pod tym względem Gemini wyraźnie odstaje od modeli Claude Mythos czy GPT, które w omawianych wcześniej przypadkach bynajmniej nie postrzegały swoich działań ofensywnych jako błędnych ani ich nie zaprzestawały. Przeciwnie, oparte na nich agenty dążyły do realizacji celów "brudnymi" sposobami, wliczając w to szantaż i zacieranie śladów.

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Google dołączyło do Anthropic, OpenAI i Meta

Irregular poinformował Google o wykrytych naruszeniach pod koniec lipca 2026 r., już gdy znane było podobne zdarzenie z udziałem OpenAI. Google nie zdecydowało się na natychmiastowe publiczne ujawnienie incydentu, tłumacząc, że automatyczne mechanizmy bezpieczeństwa zadziałały prawidłowo, a naruszone systemy nie odniosły żadnych szkód.

"Upewniliśmy się, że trzy dotknięte podmioty zostały poinformowane, i współpracowaliśmy z naszym partnerem szkoleniowym nad zmianami, które teraz wprowadzili w swoich procesach testowych" - poinformowała Heather Adkins, wiceprezes ds. inżynierii bezpieczeństwa w Google.

Inne firmy z sektora zaawansowanych technologii, w tym Anthropic, OpenAI i Meta, również zgłaszały podobne problemy związane z testami przeprowadzanymi przez Irregular. W przypadku OpenAI ponad 1 tys. autonomicznych agentów opuściło środowisko testowe i uzyskało dostęp do platformy Hugging Face, którą Nvidia zgodziła się przejąć za 13 mld USD. Z kolei model Claude należący do Anthropic przełamał zabezpieczenia trzech organizacji w wyniku pomyłkowego (znowu!) przyznania mu dostępu do sieci.

Incydenty te wywołały debatę na temat konieczności wprowadzenia ostrzejszych regulacji prawnych i dodatkowych zabezpieczeń dla rozwijanych systemów. Niezależny senator Bernie Sanders wezwał przedsiębiorstwa do czasowego wstrzymania prac nad nowymi modelami, wskazując na ryzyko utraty kontroli nad ich zachowaniem. W reakcji na te wydarzenia OpenAI wstrzymało prace rozwojowe na okres dwóch tygodni.

Współpraca na rzecz bezpiecznego rozwoju technologii

Przedstawiciele Irregular zapewnili, że wszelkie luki w procedurach testowych zostały wyeliminowane w ciągu kilku tygodni od ich wykrycia. Firma prowadzi obecnie prace nad wdrożeniem standardów i dobrych praktyk dotyczących bezpiecznego prowadzenia ewaluacji pod kątem cyberbezpieczeństwa z udziałem sztucznej inteligencji.

W środowisku technologicznym pojawiają się jednocześnie apele o zacieśnienie współpracy międzynarodowej. Demis Hassabis, współzałożyciel DeepMind i szef ds. AI w Alphabet, zaproponował utworzenie globalnego organu nadzorczego. Wspólnie z CEO Anthropic, Dario Amodeim, poparł pomysł skoordynowanego spowolnienia badań, wymiany danych oraz ujednolicenia procedur zgłaszania niebezpiecznych zdarzeń.

Kwestia autonomicznych działań modeli AI w sieci pozostaje jednym z głównych wyzwań dla inżynierów i badaczy. W miarę jak agenty AI uzyskują większe uprawnienia w systemach komputerowych, zapewnienie kontroli nad ich zachowaniem staje się priorytetem dla całego sektora.

"Patrząc szerzej, potrzebujemy zaangażować znacznie więcej ludzi w refleksję nad tym, jak skierować rozwój AI na właściwe tory. W mojej opinii to najważniejszy problem, przed którym stają ludzie w tym stuleciu, a stawka jest ogromna" - skomentował niedawno Bilal Chughtai, były inżynier w Google DeepMind.

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