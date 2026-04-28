Sztuczna inteligencja powie ci, co masz obejrzeć w YouTube
Sztuczna inteligencja rozpycha się w kolejnych usługach Google i nie ominęła również serwisu YouTube. W popularnej platformie pojawiła się nowa funkcja eksperymentalna, którą jest chatbot. Rozwiązanie jest podobne do Trybu AI z wyszukiwarki Google i ma ułatwić użytkownikom docieranie do interesujących filmów.
W skrócie
- Na platformie YouTube testowana jest eksperymentalna funkcja chatbota opartego na sztucznej inteligencji, ułatwiająca wyszukiwanie filmów.
- Aby skorzystać z chatbota, należy mieć subskrypcję YouTube Premium, mieć ukończone 18 lat i aktywować opcję na stronie youtube.com/new na rynku Stanów Zjednoczonych.
- Obecnie nie wiadomo, czy funkcja ta zostanie udostępniona na innych rynkach ani kiedy pojawi się dla wszystkich użytkowników.
YouTube to kolejny produkt Google, którego nie omija rewolucja oparta na sztucznej inteligencji. Czy tego chcemy lub nie. Gigant z Mountain View rozpoczął testy nowej funkcji i jest nim chatbot, którego celem jest prostsze i bardziej naturalne wyszukiwanie treści do obejrzenia. Jak to działa?
Chatbot z YouTube funkcją podobną do Trybu AI z wyszukiwarki Google
Nowa funkcja z platformy YouTube została udostępniona w ramach eksperymentu i na pierwszy rzut oka wygląda jak Tryb AI z wyszukiwarki Google. Użytkownik uzyskuje dostęp do okna z chatbotem, który pozwala na prowadzenie wyszukiwania przypominającego rozmowę.
Chcąc skorzystać z nowej funkcji trzeba kliknąć przycisk Zapytaj YouTube. To powoduje wyświetlenie kilku propozycji. Następnie można zadać pytanie i na tej podstawie sztuczna inteligencja udzieli odpowiedzi. Mają one postać tekstu, a nieco niżej znajdują się propozycje filmów powiązanych z zapytaniem, które można obejrzeć.
Okienko z chatbotem z serwisu YouTube widoczne jest na powyższym zrzucie ekranowym. W każdej chwili użytkownik może rozpocząć nowe wyszukiwanie poprzez specjalny przycisk.
Nowa funkcja eksperymentalna z YouTube na razie nie w Polsce
Niestety Google zdecydowało się udostępnić ten eksperyment w serwisie YouTube na razie tylko na jednym rynku. Mogą z niego skorzystać tylko użytkownicy subskrypcji Premium ze Stanów Zjednoczonych, którzy aktywują opcję na stronie youtube.com/new. Ponadto muszą mieć ukończone 18 lat.
Na razie nie wiadomo, czy Google zdecyduje się na szersze udostępnienie tej funkcji w ramach programu pilotażowego na innych rynkach. Jeśli nie, to nie pozostanie nic innego, jak czekać na pełne wdrożenie dla wszystkich użytkowników, co pewnie jednak nie nastąpi na dniach. W ramach testów firma będzie chciała zebrać opinie od uczestników i na tej podstawie zdecyduje, co dalej począć z tym rozwiązaniem.
Podobnie było z Trybem AI z wyszukiwarki Google, którego program pilotażowy również nie odbywał się w Polsce i ostatecznie funkcja pojawiła się w finalnej postaci w zeszłym roku.