Sztuczna inteligencja znajdzie zastosowanie także w Watykanie. Stolica Apostolska przygotowuje specjalną platformę bazującą na AI, której celem jest walka z barierami językowymi. Skorzystają z niej pielgrzymi oraz turyści.

Sztuczna Inteligencja w Watykanie przetłumaczy słowa papieża

Plany Watykanu związane z implementacją rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji zostały ujawnione przez kardynała Mauro Gambettiego z okazji 400. rocznicy poświęcenia Bazyliki Świętego Piotra. Stolica Apostolska pracuje nad rozwiązaniem, które będzie skierowane do odwiedzających.

Watykan planuje zaimplementować nowy system oparty na sztucznej inteligencji, który ma odpowiadać za tłumaczenia słów papieża na zrozumiały dla pielgrzymów oraz turystów język. Stolica Apostolska postanowiła sięgnąć po platformę Lara stworzoną przez firmę Translated w 2024 r.

Działanie platformy ma być bardzo proste. Osoby odwiedzające Watykan będą potrzebowały tylko własnego telefonu, który to następnie zeskanują specjalny kod QR. Ten przeniesie użytkownika na specjalną stronę, skąd będzie można uzyskać dostęp do tłumaczenia słów papieża w jednym z obsługiwanych języków. Będą to zarówno wersje tekstowe, jak i nagrania dźwiękowe.

Nowa usługa AI Watykanu ma obsługiwać 60 języków

Nowa usługa umożliwi dostęp do tłumaczeń w jednym z 60 języków. Wybór Lary nie jest przypadkowy, bo platforma jest w stanie przeprowadzać tłumaczenia nawet w ponad 200 językach i odbywa się to w bardzo krótkim czasie. Przy okazji sztuczna inteligencja Translated generuje tylko około 2,5 błędu na 1000 słów.

Bazylika Świętego Piotra od wieków gości wiernych z każdego narodu i języka. Udostępniając narzędzie, które pomaga wielu zrozumieć słowa liturgii, pragniemy służyć misji, która definiuje centrum Kościoła katolickiego, powszechnego z samego powołania

W celu skorzystania z nowej platformy nie będzie potrzeba żadna dodatkowa aplikacja. Wystarczy podstawowy skaner kodów QR w telefonie.

