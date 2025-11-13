Asystent Meta AI to funkcja, którą początkowo udostępniono w Stanach Zjednoczonych. Natomiast w marcu odbyła się ekspansja m.in. na rynku europejskie i sztuczna inteligencja z Facebooka została wtedy oddana także w ręce użytkowników z Polski. Jednak nie w naszym języku, co teraz uległo zmianie.

Asystent Meta AI umożliwia komunikację w języku polskim

Asystent Meta AI w końcu przemówił po polsku. Wcześniej w kraju z funkcji można było korzystać w 6 innych językach europejskich, co dla wielu osób stanowiło barierę. To duża zmiana, którą z pewnością doceni wiele osób.

Wsparcie dla języka polskiego w Asystencie Meta AI oznacza, że z funkcji można korzystać w naszym języku i w ten sposób uzyskiwać zrozumiałe odpowiedzi. Jest to możliwe po dotknięciu ikonki niebieskiego okręgu. Chcąc rozpocząć pracę wystarczy tylko coś napisać i następnie poczekać na odpowiedź.

Meta chwali się, że jej asystent w ciągu ostatnich miesięcy zyskał ogromną popularność. Z funkcji opartych na sztucznej inteligencji korzysta każdego dnia ponad miliard użytkowników z całego świata. To naprawdę dużo.

Asystent Meta AI po polsku nie tylko w platformie Facebook

Warto dodać, że Asystent Meta AI to funkcja, która nie jest dostępna wyłącznie dla użytkowników serwisu Facebook. Gigant zintegrował ją również z innymi platformami, których jest właścicielem. Są to Instagram czy komunikatory Messenger oraz WhatsApp.

Dla przykładu z Meta AI można korzystać w czatach grupowych w platformie WhatsApp. Jest to możliwe poprzez wywołanie @MetaAI, gdzie następnie można wpisać zapytanie. Natomiast w Instagramie narzędzie zintegrowano z paskiem wyszukiwania (podobnie jak w Facebooku). Dzięki temu można uzyskać wyniki odpowiedzi pochodzące z różnych źródeł (posty, rolki, zdjęcia).

Przy okazji warto dodać, że w zeszłym tygodniu udostępniono asystenta po polsku także bezpośrednio w aplikacji Meta AI. Można ją pobrać na popularne telefony z Androidem i iOS. Oprogramowanie jest bezpłatne i nie trzeba za nie płacić.

Grobowiec Amenhotepa III w Dolinie Królów otwarty dla zwiedzających po 226 latach od odkrycia © 2025 Associated Press