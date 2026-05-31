W skrócie Nvidia planuje przeznaczać nawet 150 miliardów dolarów rocznie na inwestycje w Tajwanie

Firma ogłosiła budowę nowej siedziby w Tajpej.

Tajwan odgrywa kluczową rolę w rozwoju technologii AI i łańcuchu dostaw chipów.

Nvidia ogłasza dalsze inwestycje na Tajwanie

Nvidia to założona w 1993 r. amerykańska firma technologiczna, jeden z największych na świecie producentów wyspecjalizowanych GPU. W 2026 r. została uznana przez "Time" za jedno z dziesięciu najbardziej wpływowych przedsiębiorstw w kategorii sprzętu komputerowego.

Przedsiębiorstwo operuje też w sektorze sztucznej inteligencji, wysokowydajnych obliczeń, robotyki i gier komputerowych. Obecnie ogłoszono plany firmy dotyczące ogromnych inwestycji na Tajwanie - rejon staje się coraz ważniejszym centrum globalnej branży AI.

Nawet 150 miliardów dolarów rocznie

Nvidia ogłosiła budowę nowej siedziby w Tajpej. Ma ona zostać uruchomiona do 2030 roku i zatrudniać około 4 tysiące osób. CEO firmy, Jensen Huang powiedział, że Nvidia zamierza inwestować w Tajwanie nawet około 150 miliardów dolarów rocznie.

- Cztery lata temu, pięć lat temu firma Nvidia wydawała na Tajwanie około 10-15 miliardów dolarów rocznie. Obecnie wydajemy tam 100, a wkrótce nawet 150 miliardów dolarów rocznie - powiedział Huang podczas uroczystości inauguracyjnej w Tajpej, zorganizowanej z okazji planowanego otwarcia tajwańskiej siedziby głównej tego wartego 5 bilionów dolarów producenta chipów, informuje Reuters.

Tajwan jako "epicentrum rewolucji AI"

Huang urodził się na Tajwanie i wyemigrował do USA w wieku 9 lat. Podczas uroczystości podkreślił, że Tajwan jest dziś "epicentrum rewolucji sztucznej inteligencji", ponieważ to tutaj powstają kluczowe elementy technologii: układy scalone, systemy oraz superkomputery AI.

Tajwan pełni kluczową rolę w globalnym łańcuchu dostaw, głównie dzięki firmie TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) - największemu na świecie producentowi chipów, który jest ważnym partnerem Nvidii. Inwestycje Nvidii na Tajwanie mają też pogłębić współpracę z innymi tajwańskimi firmami technologicznymi, takimi jak Foxconn, Wistron czy Quanta, odpowiedzialnymi za produkcję infrastruktury AI i serwerów.

- Liczba partnerów, z którymi współpracujemy tutaj, na Tajwanie, jest niesamowita - zaznaczył Huang.

Tajwan w centrum zainteresowania. Chodzi o rozwój AI

Investing.com zwraca uwagę, że po tym, jak CEO Nvidii ogłosił zamiary inwestycyjne na Tajwanie, podczas wczorajszych notowań akcje TSMC wzrosły o 3,8 proc., osiągając poziom 427,96 dolarów - i tym samym ustanawiając nowe 52-tygodniowe maksimum.

Podobne ruchy dotyczące inwestycji na Tajwanie wykonują konkurenci Nvidii, np. AMD, które również planuje miliardowe nakłady finansowe w regionie - firma ogłosiła już projekt o wartości ponad 10 miliardów dolarów, dotyczący wzmocnienia infrastruktury AI.





