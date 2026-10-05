Powołanie Sił Superinteligencji nie oznacza powstania nowej niezależnej agencji federalnej. To grupa zadaniowa skupiająca wysokich rangą urzędników, której zadaniem jest wypracowanie podejścia administracji do szybko rozwijającej się technologii i jednoczesne wspieranie amerykańskiej przewagi w tej dziedzinie.

W skład Sił Superinteligencji, oprócz Jaya Claytona, wejdą przewodniczący Federalnej Komisji Handlu Andrew Ferguson, podsekretarz obrony ds. badań i inżynierii oraz dyrektor ds. technologii Pentagonu Emil Michael, a także dyrektor Biura Zarządzania Personelem Scott Kupor. Grupa będzie podlegać bezpośrednio Donaldowi Trumpowi oraz szefowej personelu Białego Domu, Susie Wiles.

Trump spotkał się z gigantami AI

Jak wynika z zapowiedzi amerykańskiego prezydenta, Siły Superinteligencji mają koordynować kontakty administracji federalnej z konsumentami, organizacjami działającymi w interesie publicznym, organizacjami religijnymi, operatorami infrastruktury krytycznej oraz firmami zajmującymi się rozwojem superinteligencji.

Warto odnotować, że nowa inicjatywa pojawia się zaledwie kilka dni po spotkaniu Trumpa z szefami największych firm technologicznych. Przedstawiciele m.in. OpenAI, Anthropic, Google, Meta, Nvidii i SpaceX podpisali wówczas dobrowolne porozumienie dotyczące odpowiedzialnego rozwijania zaawansowanych systemów. Dokument zakłada m.in. stosowanie wewnętrznych zabezpieczeń, zewnętrznych audytów oraz kontroli ze strony zarządów firm.

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120 dni na ocenę zagrożeń i możliwości

Według informacji przekazanych przez Jaya Claytona grupa ma mieć 120 dni na przygotowanie raportu dotyczącego zagrożeń i możliwości związanych z AI. Ma również określić, jaką rolę powinien odgrywać rząd federalny i czy istniejące przepisy oraz mechanizmy reagowania są wystarczające w obliczu coraz bardziej zaawansowanych systemów.

Wybór Claytona nie jest przypadkowy. Jako dyrektor wywiadu narodowego odpowiada za amerykańską wspólnotę wywiadowczą obejmującą 18 agencji. Podczas przesłuchania przed Senatem mówił o AI jako jednocześnie szansie i zagrożeniu, podkreślając konieczność odpowiedniego przygotowania państwa na rozwój tej technologii.

Powołanie Sił Superinteligencji następuje zaś w momencie rosnącej debaty na temat bezpieczeństwa najbardziej zaawansowanych modeli. Część przedstawicieli branży technologicznej apeluje o większy nadzór państwa, podczas gdy administracja Trumpa podkreśla przede wszystkim konieczność utrzymania amerykańskiej przewagi technologicznej i unikania regulacji, które mogłyby spowolnić rozwój sektora.

Trump zmienia również nazwę sztucznej inteligencji

Siły Superinteligencji są też częścią szerszej zmiany podejścia administracji Donalda Trumpa do terminologii związanej z AI. 29 września prezydent podpisał rozporządzenie wykonawcze nr 14434 "Inaugurating the Era of Super Intelligence", nakazujące administracji federalnej stosowanie określeń "Super Intelligence" i "SI" zamiast "Artificial Intelligence" oraz "AI" w oficjalnej korespondencji, komunikatach, raportach, stronach internetowych i innych dokumentach niewymaganych ustawowo.

Rozporządzenie nakazuje również asystentowi prezydenta ds. nauki i technologii przygotowanie w ciągu 60 dni propozycji federalnej definicji "Super Intelligence", która miałaby uwzględniać możliwości współczesnych systemów AI. Biały Dom uzasadnia zmianę tym, że możliwości współczesnych modeli wykraczają poza to, co kojarzono z terminem "sztuczna inteligencja" w momencie jego powstania. W praktyce nowe określenie ma więc objąć technologie, które dotychczas określano mianem AI.