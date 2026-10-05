Trump powołuje Siły Superinteligencji. Specjalna grupa do spraw AI

Karolina Majchrzak

Karolina Majchrzak

Donald Trump powołał nową grupę zadaniową, która ma koordynować politykę amerykańskiego rządu dotyczącą sztucznej inteligencji. Prezydent nazwał ją Siłami Superinteligencji (ang. Super Intelligence Force) i powierzył jej kierowanie dyrektorowi wywiadu Jayowi Claytonowi. Zespół ma pomóc USA utrzymać przewagę w rozwoju najbardziej zaawansowanych systemów AI, a także koordynować działania rządu związane z tą technologią.

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Trump powołuje Siły Superinteligencji. Jay Clayton na czele nowej grupy zadaniowej ds. amerykańskiej dominacji AI123RF/PICSEL

Powołanie Sił Superinteligencji nie oznacza powstania nowej niezależnej agencji federalnej. To grupa zadaniowa skupiająca wysokich rangą urzędników, której zadaniem jest wypracowanie podejścia administracji do szybko rozwijającej się technologii i jednoczesne wspieranie amerykańskiej przewagi w tej dziedzinie.

W skład Sił Superinteligencji, oprócz Jaya Claytona, wejdą przewodniczący Federalnej Komisji Handlu Andrew Ferguson, podsekretarz obrony ds. badań i inżynierii oraz dyrektor ds. technologii Pentagonu Emil Michael, a także dyrektor Biura Zarządzania Personelem Scott Kupor. Grupa będzie podlegać bezpośrednio Donaldowi Trumpowi oraz szefowej personelu Białego Domu, Susie Wiles.

Trump spotkał się z gigantami AI

Jak wynika z zapowiedzi amerykańskiego prezydenta, Siły Superinteligencji mają koordynować kontakty administracji federalnej z konsumentami, organizacjami działającymi w interesie publicznym, organizacjami religijnymi, operatorami infrastruktury krytycznej oraz firmami zajmującymi się rozwojem superinteligencji.

Warto odnotować, że nowa inicjatywa pojawia się zaledwie kilka dni po spotkaniu Trumpa z szefami największych firm technologicznych. Przedstawiciele m.in. OpenAI, Anthropic, Google, Meta, Nvidii i SpaceX podpisali wówczas dobrowolne porozumienie dotyczące odpowiedzialnego rozwijania zaawansowanych systemów. Dokument zakłada m.in. stosowanie wewnętrznych zabezpieczeń, zewnętrznych audytów oraz kontroli ze strony zarządów firm.

120 dni na ocenę zagrożeń i możliwości

Według informacji przekazanych przez Jaya Claytona grupa ma mieć 120 dni na przygotowanie raportu dotyczącego zagrożeń i możliwości związanych z AI. Ma również określić, jaką rolę powinien odgrywać rząd federalny i czy istniejące przepisy oraz mechanizmy reagowania są wystarczające w obliczu coraz bardziej zaawansowanych systemów.

Wybór Claytona nie jest przypadkowy. Jako dyrektor wywiadu narodowego odpowiada za amerykańską wspólnotę wywiadowczą obejmującą 18 agencji. Podczas przesłuchania przed Senatem mówił o AI jako jednocześnie szansie i zagrożeniu, podkreślając konieczność odpowiedniego przygotowania państwa na rozwój tej technologii.

Powołanie Sił Superinteligencji następuje zaś w momencie rosnącej debaty na temat bezpieczeństwa najbardziej zaawansowanych modeli. Część przedstawicieli branży technologicznej apeluje o większy nadzór państwa, podczas gdy administracja Trumpa podkreśla przede wszystkim konieczność utrzymania amerykańskiej przewagi technologicznej i unikania regulacji, które mogłyby spowolnić rozwój sektora.

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Siły Superinteligencji są też częścią szerszej zmiany podejścia administracji Donalda Trumpa do terminologii związanej z AI. 29 września prezydent podpisał rozporządzenie wykonawcze nr 14434 "Inaugurating the Era of Super Intelligence", nakazujące administracji federalnej stosowanie określeń "Super Intelligence" i "SI" zamiast "Artificial Intelligence" oraz "AI" w oficjalnej korespondencji, komunikatach, raportach, stronach internetowych i innych dokumentach niewymaganych ustawowo.

Rozporządzenie nakazuje również asystentowi prezydenta ds. nauki i technologii przygotowanie w ciągu 60 dni propozycji federalnej definicji "Super Intelligence", która miałaby uwzględniać możliwości współczesnych systemów AI. Biały Dom uzasadnia zmianę tym, że możliwości współczesnych modeli wykraczają poza to, co kojarzono z terminem "sztuczna inteligencja" w momencie jego powstania. W praktyce nowe określenie ma więc objąć technologie, które dotychczas określano mianem AI.

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