Jeszcze niedawno obrazy tworzone przez sztuczną inteligencję łatwo było rozpoznać po nienaturalnych szczegółach. Najnowsze badania pokazują, że twarze wygenerowane przez AI nie dość, że coraz skuteczniej udają prawdziwych ludzi, to wręcz budzą większe zaufanie niż fotografie rzeczywistych osób. Zdaniem naukowców może to ułatwić oszustwa internetowe, wyłudzenia tożsamości czy rozprzestrzenianie dezinformacji.

Ludzie mają problem z odróżnieniem fałszywych twarzy

Naukowcy z Lancaster University, Stanford University oraz University of California w Berkeley. Sprawdzili, jak ludzie oceniają wiarygodność twarzy wygenerowanych przez dwa różne modele sztucznej inteligencji i porównali je z fotografiami prawdziwych osób.

W pierwszym eksperymencie 169 uczestników oglądało 96 twarzy różniących się wiekiem, płcią i pochodzeniem. Zadanie polegało na wskazaniu, czy dana twarz przedstawia prawdziwego człowieka, czy została stworzona przez AI. Średnia skuteczność wyniosła zaledwie 58,4 proc., czyli niewiele więcej niż przypadkowe zgadywanie.

Jeszcze ciekawsze okazały się wyniki drugiej części badania. Tym razem uczestnicy oceniali, na ile poszczególne twarze wydają się godne zaufania. Prawdziwe osoby otrzymały średnią ocenę 4,03 w siedmiostopniowej skali. Obrazy wygenerowane przez starszy model AI uzyskały 4,36, natomiast twarze stworzone przez nowszy model dyfuzyjny osiągnęły najwyższy wynik - 4,70. To oznacza, że wygenerowane przez sztuczną inteligencję twarze postrzegamy jako bardziej godne zaufania niż prawdziwe.

Naukowcy zauważyli też paradoks. Twarze stworzone przez najnowszy model były oceniane jako mniej realistyczne niż obrazy wygenerowane starszą technologią, mimo to wzbudzały największe zaufanie. Według autorów to sugeruje, że realizm i zaufanie mogą być oceniane przez nasz mózg w odmienny sposób.

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Rosnące zagrożenie w sieci

- Nasze badania pokazują, że ludzie są narażeni na oszukanie przez obrazy wygenerowane przez sztuczną inteligencję. Modele AI zdemokratyzowały przestrzeń internetową i są dostępne dla każdego, nawet bez umiejętności technicznych, do tworzenia fałszywych twarzy, które mogą zostać wykorzystane do wielu szkodliwych działań. Ważne jest uświadamianie społeczeństwa, jak łatwo można tworzyć takie obrazy, w jaki sposób mogą zostać wykorzystane oraz jak ludzie mogą paść ich ofiarą, na przykład poprzez dezinformację, kradzież tożsamości czy oszustwa polegające na podszywaniu się pod inne osoby - ostrzega autorka badania, doktorantka psychologii Alexis McGuire

Badaczka dodaje, że z upowszechnianiem się coraz lepszych generatorów obrazów społeczeństwo będzie coraz częściej stykać się z fałszywymi twarzami. Zrozumienie tego zagrożenia i opracowanie skutecznych metod ochrony może okazać się kluczowe dla zwykłych użytkowników internetu, jak i instytucji oraz państw.

Źródło: Uniwersytet w Lancaster

Publikacja: Alexis McGuire et al, AI-Generated Faces are Becoming More Trustworthy, Journal of Vision (2026). DOI: 10.1167/jov.26.7.3. jov.arvojournals.org/article.a … px?articleid=2818019



