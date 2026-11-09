Twoje zdjęcia w sieci mogą pomóc oszustom. AI ułatwia nowy atak

W skrócie Badacze z University of Texas at Arlington wykazali, że sztuczna inteligencja potrafi tworzyć wysoce wiarygodne wiadomości phishingowe na podstawie danych z profili społecznościowych użytkowników.

Nowe metody ataków typu phishing ukierunkowany pozwalają przestępcom na masowe tworzenie spersonalizowanych wiadomości bez konieczności posiadania specjalistycznych umiejętności technicznych.

Obecne zabezpieczenia w popularnych modelach AI rzadko wykrywają próby generowania oszustw, dlatego naukowcy apelują do twórców technologii o wzmocnienie mechanizmów obronnych przed takimi zagrożeniami.

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Wyobraź sobie, że wracasz z wakacji w fajnym, egzotycznym miejscu. Następnego dnia dostajesz wiadomość od hotelu, w którym nocowałeś. Obsługa dziękuje za pobyt, a nawet proponuje zniżkę na kolejną wizytę. Wszystko wygląda wiarygodnie. Jest tylko jeden problem... hotel nie wysłał żadnego e-maila. Wiadomość przygotowała sztuczna inteligencja, która wcześniej przeanalizowała twoje posty w mediach społecznościowych.

Sztuczna inteligencja wie, co robisz na co dzień

Badacze z University of Texas at Arlington pokazali, że ogólnodostępne narzędzia AI mogą zbierać informacje z publicznych profili użytkowników i wykorzystywać je do przygotowywania spersonalizowanych fałszywych wiadomości. Nie chodzi już tylko o wykorzystanie imienia, nazwiska czy miejsca pracy. Sztuczna inteligencja potrafi sięgnąć po szczegóły dotyczące codziennego życia.

Naukowcy sprawdzili, jak można wykorzystać zdjęcia z podróży, zainteresowanie koncertami czy nawet obawy, którymi ludzie dzielili się w internecie. Na tej podstawie AI przygotowywała wiadomości z dopasowanym tematem, nazwą nadawcy i linkiem. Wszystko po to, żeby odbiorca nie miał powodów do podejrzeń.

Osoba, która otrzymuje tego rodzaju wiadomość phishingową, uzna ją za bardzo wiarygodną, ponieważ odwołuje się ona do szczegółów związanych z jej niedawnymi doświadczeniami.

Nowe oszustwa mogą być trudniejsze do rozpoznania

Takie działania określa się jako phishing ukierunkowany. To próba wyłudzenia danych (np. haseł lub numerów kart płatniczych) za pomocą wiadomości przygotowanej specjalnie dla konkretnej osoby. Do tej pory wymagało to sporego wysiłku. AI może jednak znacznie przyspieszyć cały proces i pozwolić oszustom docierać do większej liczby ludzi.

Co gorsza, uczestnicy badania oceniali wiadomości przygotowane przez sztuczną inteligencję jako bardzo dobrej jakości. Prof. Shirin Nilizadeh z Wydziału Informatyki i Inżynierii zwróciła uwagę, że do przeprowadzenia takiego ataku nie potrzeba już szczególnych umiejętności.

Zabezpieczenia AI nie zawsze wystarczają

Badacze sprawdzili też, czy zabezpieczenia popularnych modeli potrafią powstrzymać przygotowywanie takich wiadomości. Wyniki nie były zachęcające. Przy domyślnych ustawieniach testowane narzędzia wykrywały zaledwie od 0 do 19 proc. próśb związanych z tworzeniem spersonalizowanych oszustw.

Sytuacja zmieniła się po dodaniu bardziej precyzyjnych instrukcji. Skuteczność wykrywania wzrosła wtedy nawet do 99 proc. Naukowcy apelują więc do firm rozwijających AI o poważniejsze potraktowanie tego zagrożenia.

Badanie zostanie zaprezentowane podczas Network and Distributed System Security Symposium w Seulu w marcu 2027 roku. Zespół nie ujawnił dokładnych poleceń wykorzystywanych do generowania oszukańczych wiadomości, aby nie ułatwiać ich kopiowania.

Źródło: University of Texas at Arlington



