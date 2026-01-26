Twoje zdjęcie gwiazdą memów. AI od Google idzie na całość
Chcesz zostać gwiazdą memów? Teraz możesz to zrobić przy pomocy generatywnej sztucznej inteligencji. Nowa funkcja "Me Meme" w aplikacji Zdjęcia Google na Androida i iOS trafiła właśnie do użytkowników w USA. Jest to kolejna funkcja AI w tej apce i kolejny powód, dla którego rosną ceny RAM, a w sąsiedztwie wielu domów budują się centra danych.
Sztuczna inteligencja będzie robić memy. Sama stała się jednym
Sztuczna inteligencja miała odmienić losy ludzkości, wynajdując nowe leki czy rozwiązując najpilniejsze, globalne problemy. I chociaż trochę nam już pomaga w życiu codziennym, to w gruncie rzeczy stała się memem.
Olbrzymie koszta dla twórców, rosnący apetyt na moc obliczeniową, dwucyfrowy wzrost cen pamięci RAM na rynku konsumenckim, budowa kolejnych centrów danych w sąsiedztwie ludzkich osiedli i wyższe rachunki za prąd to tylko część ceny, jaką świat płaci za możliwość generowania śmiesznych filmików i zdjęć, a także rozmawiania z czatbotem zamiast tradycyjnego szukania w Google.
Część ekspertów uważa, że sztuczna inteligencja to bańka, o czym pisaliśmy szerzej w zeszłym roku. Póki co nadal ona pęcznieje, wzbogacając się o nowe funkcje, niektóre zupełnie pozbawione wymiaru pragmatycznego. Mają jednak dostarczyć użytkownikom trochę zabawy. Taką nowością jest "Me Meme" w Zdjęciach Google na iOS i Androida. To funkcjonalność oparta na AI, dzięki której zmienisz siebie w mema. Właśnie trafiła ona do użytkowników w Stanach Zjednoczonych. Na czym to wszystko polega?
Generator memów w Zdjęciach Google. Jak to działa?
Dawniej, aby zrobić mema, trzeba było co nie co umieć w Photoshopie albo skorzystać z generatora online. Dziś staje się to jeszcze prostsze. Z pomocą przychodzi generatywna sztuczna inteligencja. Generatory obrazów są już od paru lat integrowane z popularnymi aplikacjami takimi jak ChatGPT, Gemini, Copilot, Zdjęcia w Windows, a nawet Microsoft Paint, a także dostępne oddzielnie. W listopadzie 2025 pisaliśmy o tym, że generator zdjęć Nano Banana trafił do Google Photos, aby zmieniać nasze fotki. Teraz sztuczna inteligencja zmieni je także w memy.
"Me Meme używa generatywnej AI, aby pomagać ci tworzyć zabawne, spersonalizowane obrazy. To prosty sposób, by eksplorować twoje zdjęcia i tworzyć content gotowy do udostępnienia przyjaciołom i rodzinie" - przekazało Google.
Proces rozpoczyna się od wyboru gotowego szablonu z biblioteki Google lub przesłania własnego zdjęcia. Producent wyjaśnia, jak to wygląda krok po kroku.
- Na swoim urządzeniu otwórz aplikację Zdjęcia Google.
- Na dole stuknij Utwórz, a następnie Me Meme.
- Za pierwszym razem zobaczysz krótki ekran wprowadzający. Aby zacząć korzystać z tej nowości, kliknij Wypróbuj teraz.
- Wybierz szablon.
- Stuknij Dodaj zdjęcie.
- Wybierz zdjęcie, które chcesz przesłać.
- Stuknij Wygeneruj.
- Po tym, gdy mem został wygenerowany, aby zapisać mema, kliknij Zapisz. Aby wygenerować ponownie, stuknij Regeneruj. Aby udostępnić na innych platformach, stuknij Udostępnij.
Na chwilę obecną Google testuje tę nowość z użytkownikami z USA. Nie wiadomo jeszcze, kiedy trafi ona do Polski i innych krajów UE. Użytkownicy z naszego kraju nie muszą jednak czekać. Nadal można tworzyć memy po staremu, używając produktów Adobe lub ich zamienników, szablonów online bądź innych generatorów obrazów zintegrowanych z ChatemGPT, Copilotem lub Gemini.