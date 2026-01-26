Twoje zdjęcie gwiazdą memów. AI od Google idzie na całość

Sztuczna inteligencja będzie robić memy. Sama stała się jednym

Sztuczna inteligencja miała odmienić losy ludzkości, wynajdując nowe leki czy rozwiązując najpilniejsze, globalne problemy. I chociaż trochę nam już pomaga w życiu codziennym, to w gruncie rzeczy stała się memem.

Olbrzymie koszta dla twórców, rosnący apetyt na moc obliczeniową, dwucyfrowy wzrost cen pamięci RAM na rynku konsumenckim, budowa kolejnych centrów danych w sąsiedztwie ludzkich osiedli i wyższe rachunki za prąd to tylko część ceny, jaką świat płaci za możliwość generowania śmiesznych filmików i zdjęć, a także rozmawiania z czatbotem zamiast tradycyjnego szukania w Google.

Część ekspertów uważa, że sztuczna inteligencja to bańka, o czym pisaliśmy szerzej w zeszłym roku. Póki co nadal ona pęcznieje, wzbogacając się o nowe funkcje, niektóre zupełnie pozbawione wymiaru pragmatycznego. Mają jednak dostarczyć użytkownikom trochę zabawy. Taką nowością jest "Me Meme" w Zdjęciach Google na iOS i Androida. To funkcjonalność oparta na AI, dzięki której zmienisz siebie w mema. Właśnie trafiła ona do użytkowników w Stanach Zjednoczonych. Na czym to wszystko polega?

Generator memów w Zdjęciach Google. Jak to działa?

Dawniej, aby zrobić mema, trzeba było co nie co umieć w Photoshopie albo skorzystać z generatora online. Dziś staje się to jeszcze prostsze. Z pomocą przychodzi generatywna sztuczna inteligencja. Generatory obrazów są już od paru lat integrowane z popularnymi aplikacjami takimi jak ChatGPT, Gemini, Copilot, Zdjęcia w Windows, a nawet Microsoft Paint, a także dostępne oddzielnie. W listopadzie 2025 pisaliśmy o tym, że generator zdjęć Nano Banana trafił do Google Photos, aby zmieniać nasze fotki. Teraz sztuczna inteligencja zmieni je także w memy.

"Me Meme używa generatywnej AI, aby pomagać ci tworzyć zabawne, spersonalizowane obrazy. To prosty sposób, by eksplorować twoje zdjęcia i tworzyć content gotowy do udostępnienia przyjaciołom i rodzinie" - przekazało Google.

Generator memów w Zdjęciach Google pozwala korzystać z gotowych szablonów. Wystarczy dodać swoje zdjęcie assembledebug/Threads materiał zewnętrzny

Proces rozpoczyna się od wyboru gotowego szablonu z biblioteki Google lub przesłania własnego zdjęcia. Producent wyjaśnia, jak to wygląda krok po kroku.

Na swoim urządzeniu otwórz aplikację Zdjęcia Google. Na dole stuknij Utwórz, a następnie Me Meme. Za pierwszym razem zobaczysz krótki ekran wprowadzający. Aby zacząć korzystać z tej nowości, kliknij Wypróbuj teraz. Wybierz szablon. Stuknij Dodaj zdjęcie. Wybierz zdjęcie, które chcesz przesłać. Stuknij Wygeneruj. Po tym, gdy mem został wygenerowany, aby zapisać mema, kliknij Zapisz. Aby wygenerować ponownie, stuknij Regeneruj. Aby udostępnić na innych platformach, stuknij Udostępnij.

Na chwilę obecną Google testuje tę nowość z użytkownikami z USA. Nie wiadomo jeszcze, kiedy trafi ona do Polski i innych krajów UE. Użytkownicy z naszego kraju nie muszą jednak czekać. Nadal można tworzyć memy po staremu, używając produktów Adobe lub ich zamienników, szablonów online bądź innych generatorów obrazów zintegrowanych z ChatemGPT, Copilotem lub Gemini.

