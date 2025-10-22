OpenAI zaprezentowało ChatGPT Atlas. To nowa przeglądarka internetowa, którą opracowano z myślą o integracji ze sztuczną inteligencją. Czy aplikacja będzie w stanie powalczyć o użytkowników z Google Chrome?

Przeglądarka internetowa ChatGPT Atlas ze sztuczną inteligencją OpenAI

Skąd pomysł na takie oprogramowanie? OpenAI wyjaśnia, że już wcześniej dodało w ChatGPT wyszukiwanie, ale w rzeczywistości to przeglądarka internetowa jest dziś narzędziem, które skupia pracę wielu osób. Tak powstał pomysł na stworzenie Atlas.

OpenAI wyjaśnia, że ChatGPT Atlas przybliża firmę do stworzenia superasystenta o wielu zastosowaniach. Aplikacja oferuje podstawowe funkcje przeglądarek internetowych, które znajdziemy w innych programach tego typu. Są to przeglądanie na kartach, zakładki, historia czy wypełnianie haseł. Firma jednak wybiega poza ten schemat.

Przeglądarka internetowa ChatGPT Atlas. Dawid Długosz INTERIA.PL

Atlas ma dedykowany pasek z ChatGPT, który pozwala na zadawanie pytań czatbotowi bez potrzeby opuszczania aplikacji. Sztuczna inteligencja może m.in. wykonywać takie czynności, jak generowanie podsumowań stron, porównywanie produktów, odpowiadanie na pytania związane z treściami na stronach internetowych czy edytowanie oraz sprawdzanie kodu i więcej.

ChatGPT może również wykonywać za ciebie pracę w Atlasie w trybie agenta, z ulepszeniami, które przyspieszają i zwiększają użyteczność, współpracując z kontekstem przeglądania

Dla kogo przeglądarka ChatGPT Atlas?

ChatGPT Atlas w pierwszej kolejności debiutuje na komputerach z systemem macOS. Nie jest to najpopularniejsza platforma, ale taką decyzję podjęło OpenAI. W pierwszej kolejności wypróbują ją właściciele maszyn Apple.

Oczywiście OpenAI nie zamierza ograniczać się wyłącznie do macOS. W drodze są wersje przeglądarki, które trafią na urządzenia z Windows, Androidem oraz iOS. Ma to nastąpić w niedługim czasie.

ChatGPT Atlas jest dostępne dla użytkowników wszystkich planów (Free, Plus, Pro i Go). Natomiast tryb agenta w wersji zapoznawczej wymaga Plus, Pro lub Business.

