Trzech sprawców wyłudziło 130 mln dolarów dzięki zaawansowanej AI

Trzech mężczyzn zostało oskarżonych o wykorzystywanie sztucznej inteligencji do podszywania się pod dyrektorów korporacji i prawników w celu kradzieży prawie 130 mln dolarów. Przedstawiono im zarzuty oszustwa tysięcy firm na całym świecie i kradzieży tożsamości. Zostali także oskarżeni o pranie pieniędzy.

Jak wynika z dokumentów sądowych, wśród ofiar przestępców znajdują się m.in.

systemy szpitalne w Missouri (straciły ok. 5 mln dolarów),

bank z Rhode Island (stracił ponad 2,5 mln dolarów),

kalifornijski system szpitalny (stracił blisko 3 mln dolarów),

fundusz inwestycyjny z Massachusetts (stracił ponad 4 mln dolarów),

brytyjska firma technologiczna (straciła ponad 11 mln dolarów),

firma produkująca karmę dla zwierząt na Florydzie (straciła ponad 5 mln dolarów).

- Zgodnie z zarzutami, Jacob Soall, Sharon Hazan i Guy Sheetrit nadużyli przełomowej technologii sztucznej inteligencji, podszywając się pod prawdziwych ludzi i oszukując kadrę kierowniczą korporacji, aby ta wysłała im i ich wspólnikom łącznie około 129 milionów dolarów - powiedział prokurator Jamie McDonald.

Sztuczna inteligencja imitowała głos i wizerunek

Cała trójka została aresztowana między czerwcem a wrześniem. Znani są pod pseudonimami takimi jak: "Rocky Balboa", "Superman Cash" i "Fat Boy". Ich działania polegały na atakowaniu działów księgowości firm. Wysyłali maile podszywające się pod prezesa firmy, prosząc o pomoc w poufnej transakcji finansowej. Następnie wykorzystywali AI do prowadzenia rozmów wideo oraz przez telefon. Sztuczna inteligencja imitowała głos, a czasem nawet wizerunek prezesa firmy.

Aby uwiarygodnić całą akcję, oskarżeni przekierowywali rozmowy do prawnika z dużej kancelarii, pod którego nazwisko także się podszywali. Prawnik ten miał nakazywać pracownikom przelewanie dużych kwot na konta bankowe na całym świecie. Później środki te były wymieniane na kryptowaluty, aby ukryć ich pochodzenie. Dopiero wtedy przekazywane zostawały trójce przestępców i ich wspólnikom.

Sprawa ta pokazuje, jak zaawansowana technologia może być wykorzystywana do popełniania oszustw na dużą skalę



