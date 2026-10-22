Roboty pod kontrolą AI zagrożone są atakiem trojańskim

Duże modele językowe (LLM), takie jak ChatGPT, Claude czy Google Gemini coraz częściej są wykorzystywane do wspomagania robotów w wykonywaniu zadań. Okazuje się jednak, że niosą one ze sobą również poważne zagrożenia.

Zespół informatyków z Uniwersytetu Binghamton w Nowym Jorku wykazał, że ukryte słowa wyzwalające, które zostały złośliwie zaimplementowane do LLM-ów, mogą sprawić, że robot zacznie wykonywać niebezpieczne czynności. Po aktywacji odpowiednią frazą model testowy oszukał robota krojącego owoce, zmuszając go do przecięcia modelowej ludzkiej dłoni.

Naukowcy twierdzą, że ten przykład ma na celu zwrócenie uwagi na niedostatecznie zbadane luki w zabezpieczeniach, które mogą pojawić się, kiedy fizyczne roboty pobierają instrukcje z dużych modeli językowych.

Ataki tego typu nazywane są często atakami trojańskimi - polegają na umieszczeniu pozornie nieszkodliwego wyrazu wyzwalającego w LLM, co powoduje, że model zainicjuje dane polecenie, kiedy fraza pojawi się w instrukcjach.

Przeprowadzenie ataku na plastikową dłoń

Podczas testów badacze włamali się do dużego modelu językowego konkretnej aplikacji, umieszczając w nim słowo wyzwalające, które miało uruchomić atak. Podczas testów użytkownik obsługujący robota Segway wydał mu polecenie. Jeśli nie zawierało ono słowa kluczowego, maszyna działała prawidłowo i normalnie. Jednak w przypadku użycia wyzwalacza, jakim były dwie litery "CF", zainfekowany model językowy generował złośliwy plan, który zmieniał zachowanie robota - zamiast kroić jabłko, przecinał modelową dłoń.

Inżynierowie chętnie integrują roboty humanoidalne przeznaczone do pracy z ludźmi z dużymi modelami językowymi, ponieważ dzięki temu maszyny są bardziej intuicyjne dla osób niebędących ekspertami - wystarczy wydać im polecenie głosowe.

Autorzy podkreślają, że ich badanie powinno zwiększyć świadomość społeczności zajmującej się sztuczną inteligencją i robotyką w zakresie korzystania z niewiarygodnych zasobów AI pochodzących od stron trzecich.

Zespół szczegółowo opisał metodę ataku, otwiera się w nowym oknie nazwaną MuTRAP, a następnie obronę przed nią, otwiera się w nowym oknie.

Obrona przed atakiem

Kiedy już zlokalizowano problem, postanowiono skonstruować rozwiązanie. Szukano więc sposobu, aby zapobiegać atakom trojańskim i w ten sposób powstał system PROTEA. Jest to oparty na LLM mechanizm obronny, który ocenia plany zadań pod kątem oznak ataku. Na każdym etapie realizacji planu określa, czy kolejne działanie jest bezpieczne.

- Udowodniliśmy, że nasza obrona jest dość skuteczna w wykrywaniu zarówno szkodliwych, jak i nieszkodliwych planów - podsumował wyniki badań jeden z ich autorów, Shiqi Zhang.



