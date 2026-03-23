Sztuczna inteligencja rozwija się w zastraszającym tempie i Polska również musi inwestować we własną AI. Świadczy o tym pierwszy superkomputer NASK-u (Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej), który pozwoli pracować nad rodzimymi projektami.

Pierwszy superkomputer NASK umożliwi rozwój polskiej AI

Pierwszy superkomputer NASK dla rozwoju sztucznej inteligencji to projekt, który pochłonął 30 mln złotych i został sfinansowany ze środków Ministerstwa Cyfryzacji. Wyspecjalizowany klaster pozwoli przyspieszyć badania nad polską AI i stanowi ogromny krok naprzód do realizacji tego celu.

Są takie inwestycje, które cieszą podwójnie: najpierw dlatego, że imponują skalą, a potem dlatego, że bardzo szybko widać, ile dobrego można z nimi zrobić. Ten klaster jest właśnie jedną z nich

"To wspólna inwestycja, która pracuje dla przyszłości każdego z nas" - dodał wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.

Superkomputer NASK zostanie wykorzystany do rozwoju polskiej sztucznej inteligencji. NASK materiały prasowe

Superkomputer uruchomiony przez NASK zostanie wykorzystany do różnych zadań. Tutaj wymienia się m.in. trening modeli, analizę ogromnych zbiorów danych czy testowanie nowych rozwiązań. W rzeczywistości maszyna będzie miała znacznie więcej scenariuszy użycia i ułatwi równoległą pracę różnych zespołów.

Specyfikacja techniczna superkomputera NASK obejmuje 96 kart NVIDIA B200

Klaster uruchomiony przez NASK robi wrażenie. Składa się on z 96 kart NVIDIA B200, ponad 50 TB pamięci RAM czy więcej niż 1 PB bardzo szybkiej przestrzeni dla danych. Wykorzystano tu moduły All-Flash NVME opartej na technologii weka.io.

Przeznaczenie superkomputera jest inne, ale pewnie zastanawiacie się nad tym, jaką wydajność może oferować tak potężna maszyna? Żartobliwie ujął to dyrektor NASK-u Radosław Nielek.

W przeliczeniu na gamingowe wyobrażenia ten klaster pozwoliłby mówić o Cyberpunku nie w 60 czy 120 a w 18 tysiącach klatek na sekundę

Robi wrażenie, ale w NASK-u nie będą uruchamiane gry. Superkomputer zostanie wykorzystany wieloskalowo oraz pozwoli znacząco wzmocnić możliwości Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej, co w konsekwencji ma przełożyć się na lepsze realizowanie zadań na potrzeby obywateli i państwa.

