Uruchomiono potężny superkomputer. Pozwoli rozwijać polską AI

Dawid Długosz

NASK uruchomił własny superkomputer. Projekt o wartości 30 mln złotych to wyspecjalizowany klaster do obliczeń powstały z myślą o polskiej AI. To wielka inwestycja, która pozwoli na rozwój naszej sztucznej inteligencji. Superkomputer NASK-u wyposażono w 96 kart NVIDIA B200 i ponad 50 TB pamięci RAM.

Dwóch mężczyzn przy szafach serwerowych superkomputera NASK, jeden wskazuje coś drugiemu, w tle kobieta robi zdjęcie
Sztuczna inteligencja rozwija się w zastraszającym tempie i Polska również musi inwestować we własną AI. Świadczy o tym pierwszy superkomputer NASK-u (Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej), który pozwoli pracować nad rodzimymi projektami.

Pierwszy superkomputer NASK umożliwi rozwój polskiej AI

Pierwszy superkomputer NASK dla rozwoju sztucznej inteligencji to projekt, który pochłonął 30 mln złotych i został sfinansowany ze środków Ministerstwa Cyfryzacji. Wyspecjalizowany klaster pozwoli przyspieszyć badania nad polską AI i stanowi ogromny krok naprzód do realizacji tego celu.

Są takie inwestycje, które cieszą podwójnie: najpierw dlatego, że imponują skalą, a potem dlatego, że bardzo szybko widać, ile dobrego można z nimi zrobić. Ten klaster jest właśnie jedną z nich 
mówi dyrektor NASK Radosław Nielek.

"To wspólna inwestycja, która pracuje dla przyszłości każdego z nas" - dodał wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.

Dwóch mężczyzn w serwerowni, jeden z nich wskazuje na przewody sieciowe podłączone do serwera, obok znajdują się szafy rackowe z widocznymi podzespołami komputerowymi.
Superkomputer uruchomiony przez NASK zostanie wykorzystany do różnych zadań. Tutaj wymienia się m.in. trening modeli, analizę ogromnych zbiorów danych czy testowanie nowych rozwiązań. W rzeczywistości maszyna będzie miała znacznie więcej scenariuszy użycia i ułatwi równoległą pracę różnych zespołów.

Specyfikacja techniczna superkomputera NASK obejmuje 96 kart NVIDIA B200

Klaster uruchomiony przez NASK robi wrażenie. Składa się on z 96 kart NVIDIA B200, ponad 50 TB pamięci RAM czy więcej niż 1 PB bardzo szybkiej przestrzeni dla danych. Wykorzystano tu moduły All-Flash NVME opartej na technologii weka.io.

Przeznaczenie superkomputera jest inne, ale pewnie zastanawiacie się nad tym, jaką wydajność może oferować tak potężna maszyna? Żartobliwie ujął to dyrektor NASK-u Radosław Nielek.

W przeliczeniu na gamingowe wyobrażenia ten klaster pozwoliłby mówić o Cyberpunku nie w 60 czy 120 a w 18 tysiącach klatek na sekundę 
wyjaśnia dyrektor NASK Radosław Nielek.

Robi wrażenie, ale w NASK-u nie będą uruchamiane gry. Superkomputer zostanie wykorzystany wieloskalowo oraz pozwoli znacząco wzmocnić możliwości Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej, co w konsekwencji ma przełożyć się na lepsze realizowanie zadań na potrzeby obywateli i państwa.

