ECHOTRIBBLE, czyli autonomiczna AI dla wojska

O projekcie poinformował serwis The Intercept, powołując się na dokumenty, które mają przedstawiać ambitne plany amerykańskich sił zbrojnych. Zgodnie z opisem ECHOTRIBBLE to agentowy system dowodzenia i kontroli, przeznaczony do "poruszania się po infrastrukturze, identyfikowania i neutralizowania zagrożeń".

Nie chodzi przy tym o całkowicie tajny program badawczy, bo dokumenty dotyczące inicjatywy udostępniło Cyber Fusion Innovation Center (CFIC) - organizacja zajmująca się innowacjami w obszarze obronności.

Na początku października przeprowadzono w pełni zdalne wydarzenie ewaluacyjne poświęcone projektowi i w jego ramach powstało 65 opracowań, z których pięć miało zostać przekształconych w prezentacje oceniane przez specjalny zespół. Materiały sugerują, że dowództwo amerykańskiej armii poszukuje rozwiązań rozwijanych przez prywatne firmy. Nie ma jednak potwierdzenia, że projekt zaowocował już gotowymi narzędziami do prowadzenia cyberataków.

AI, która sama przeszukuje sieci

Według interpretacji dokumentów przedstawionej przez The Intercept docelowa wizja ECHOTRIBBLE przypomina autonomiczny program zdolny do przemieszczania się pomiędzy urządzeniami i systemami w poszukiwaniu wyznaczonego celu. Tego rodzaju rozwiązanie mogłoby obejmować zarówno infrastrukturę chmurową, jak i systemy odizolowane od sieci, określane jako air-gapped.

To jednak opis potencjalnych możliwości i kierunku rozwoju, a nie dowód, że amerykańskie wojsko dysponuje już takim narzędziem. Samodzielne wyszukiwanie celów, podejmowanie decyzji i wykonywanie działań w środowisku informatycznym wymagałoby nie tylko zaawansowanych modeli AI, lecz także odpowiednich mechanizmów kontroli.

"AI-first" na polu walki

Plany wpisują się jednak w deklaracje amerykańskiego sekretarza obrony/wojny Pete'a Hegsetha, który w styczniu zapowiadał przyspieszenie eksperymentów i ograniczenie biurokratycznych barier, aby Stany Zjednoczone mogły stać się armią stawiającą sztuczną inteligencję na pierwszym miejscu we wszystkich domenach działań wojennych.

Problem polega na tym, że autonomiczne systemy nie zawsze zachowują się zgodnie z intencjami swoich twórców. Współczesne agenty AI potrafią współpracować przy złożonych zadaniach, ale mogą też popełniać trudne do przewidzenia błędy. W przypadku narzędzi zdolnych do ingerowania w infrastrukturę informatyczną konsekwencje takich pomyłek mogą być szczególnie poważne.

David Krueger, profesor uczenia maszynowego na Uniwersytecie Montrealskim, ostrzegł w rozmowie z The Intercept, że budowanie autonomicznych systemów, których zadaniem jest "neutralizowanie zagrożeń", jest niezwykle niebezpieczne w świetle znanych ograniczeń obecnych metod rozwoju AI.