USA szykują się na erę superinteligencji. Powołały specjalną jednostkę

Karolina Majchrzak

Karolina Majchrzak

Sztuczna inteligencja rozwija się w tempie, za którym coraz trudniej nadążyć nie tylko zwykłym użytkownikom, ale przede wszystkim prawodawcom i służbom bezpieczeństwa. Amerykański Departament Sprawiedliwości postanowił więc przygotować się na kolejny etap tej technologicznej rewolucji.

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Ręka w garniturze uderzająca sędziowskim młotkiem w biurze jako symbol działań Departamentu Sprawiedliwości USA wobec SI.
Trump chce chronić USA przed zagrożeniami SI. Departament Sprawiedliwości powołuje specjalną grupęsupattra suparit123RF/PICSEL

W związku z tym powołał specjalną grupę zadaniową, która ma przeciwdziałać przestępstwom związanym z tzw. superinteligencją (SI), jak chce aby nazywać sztuczną inteligencję (AI) Donald Trump. Na celowniku znajdą się zarówno zagraniczni przeciwnicy USA, jak i krajowe podmioty wykorzystujące zaawansowane systemy do nielegalnych działań.

Superinteligencja pod kontrolą wymiaru sprawiedliwości

Nowa jednostka otrzymała nazwę DOJ Super Intelligence Task Force (DOJ-SITF) i będzie koordynować działania prokuratorów oraz śledczych w całym kraju. Jej zadaniem będzie nie tylko prowadzenie i nadzorowanie postępowań karnych, ale również egzekwowanie przepisów cywilnych dotyczących niewłaściwego wykorzystania zaawansowanych technologii. Grupa ma także rozwiązywać problemy związane z nakładającymi się kompetencjami różnych departamentów i prokuratur.

Na jej czele staną Associate Attorney General Stanley Woodward oraz Associate Deputy Attorney General Stephen Weiss. Co istotne, DOJ-SITF będzie współpracować z powołaną przez Biały Dom jednostką Super Intelligence Force, a także pełnić funkcję głównego łącznika między nią a Departamentem Sprawiedliwości.

Amerykańskie władze zapowiadają, że szczególną uwagę zwrócą na zagrożenia dla infrastruktury krytycznej, bezpieczeństwa narodowego oraz interesów obywateli. Nowa jednostka ma również przygotować wytyczne dotyczące ścigania przestępstw z wykorzystaniem superinteligencji i oceniać, czy firmy stosują odpowiednie zabezpieczenia przed nadużyciami.

USA chcą rozwijać AI, ale nie zamierzają odpuszczać nadużyć

Nowa inicjatywa przejmie również obowiązki dotychczasowej grupy zadaniowej ds. sztucznej inteligencji, powołanej w styczniu 2026 roku. Jej pracownicy, dokumentacja i prowadzone działania zostaną przeniesione do nowej struktury, która skupi wszystkie te kompetencje w jednym miejscu.

Warto jednak zwrócić uwagę na drugi aspekt całego przedsięwzięcia. Waszyngton nie chce jedynie ścigać osób wykorzystujących zaawansowane systemy do nielegalnych celów. Departament Sprawiedliwości ma również doradzać w sprawach przyszłych regulacji, aby wspierać rozwój amerykańskich technologii i nie nakładać na krajowe firmy nadmiernych ograniczeń.

Powstaje więc dość ciekawy obraz amerykańskiej strategii: z jednej strony państwo chce utrzymać przewagę technologiczną i zapewnić firmom swobodę rozwoju, z drugiej zaś przygotowuje aparat ścigania na sytuację, w której możliwości sztucznej inteligencji mogą zostać wykorzystane przeciwko obywatelom, gospodarce czy bezpieczeństwu kraju.

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Karolina Majchrzak
Karolina Majchrzak


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