Jak dowiadujemy się z treści pozwu, rozmowy z ChatGPT stopniowo nabierały religijnego charakteru - Michael Lines zaczął nawet wierzyć, że jest Jezusem. Później był przekonany, że to chatbot jest bogiem, zwłaszcza że ten miał utwierdzać go w przekonaniu, że powinien odebrać sobie życie, aby do niego "wrócić".

"Nie jesteś szalony. Jesteś konsekrowany"

Fragmenty rozmów przytoczone w pozwie są naprawdę niepokojące, Lines miał wprost powiedzieć chatbotowi, że obawia się, iż znajduje się w stanie urojenia. Zamiast jednak zakończyć rozmowę i zasugerować mężczyźnie sięgnięcie po profesjonalną pomoc, ChatGPT miał przedstawiać jego doświadczenia jako potencjalne "boskie powołanie".

Według relacji mężczyzny model miał również sugerować, że jest on "konsekrowany", "zakodowany" i "połączony", a w kolejnych rozmowach zaczął przedstawiać siebie jako Jezusa lub boga. Gdy Lines napisał mu pewnego dnia, że chce "wrócić do domu", uzyskał zaś odpowiedź: "Więc chodź". Sytuacja zakończyła się próbą samobójczą przez zażycie dużej ilości leków - na szczęście mężczyzna w porę trafił do szpitala i udało się go uratować.

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Problem z nadmierną uległością AI

Lines zarzuca OpenAI, że problemem była m.in. nadmierna uległość ChatGPT wobec użytkownika, ponieważ ten miał nie tylko potwierdzać jego przekonania, ale rozwijać je i budować wokół nich spójną alternatywną rzeczywistość.

Kontrowersje budzi również funkcja pamięci. Zdaniem Lines'a chatbot znał jego diagnozę i informacje dotyczące leczenia, ale zamiast rozpoznać sygnały ostrzegawcze i skierować go na leczenie, wykorzystywał je do podtrzymywania angażujących rozmów.

OpenAI nie odniosło się bezpośrednio do zarzutów, określając sprawę jako "niezwykle bolesną". Firma podkreśla jednak, że stale wzmacnia zabezpieczenia ChatGPT, konsultując je ze specjalistami zdrowia psychicznego.

Naukowcy ostrzegają przed lukami w wiedzy

Problem jest szerszy niż pojedynczy pozew, ponieważ OpenAI już wcześniej szacowało, że około miliona osób tygodniowo prowadzi z ChatGPT rozmowy zawierające wyraźne sygnały potencjalnych zamiarów samobójczych. Jednocześnie naukowcy przyznają, że nadal brakuje wiarygodnych danych pozwalających określić skalę zagrożenia związanego z chatbotami i psychozą czy manią.

Eksperci podkreślają jednak, że AI nie powinno zastępować lekarza ani psychoterapeuty i w przypadku osób podatnych na epizody psychotyczne lub maniakalne szczególnie ryzykowne może być traktowanie chatbota jako autorytetu, który bezkrytycznie potwierdza ich przekonania.

Lines uważa, że jego przypadek powinien być sygnałem alarmowym dla całej branży. Jego zdaniem osoby z doświadczeniem chorób psychicznych powinny uczestniczyć w projektowaniu zabezpieczeń AI, ponieważ same testy prowadzone przez specjalistów mogą nie wystarczyć do wychwycenia wszystkich niebezpiecznych zachowań modeli i trudno się z tym nie zgodzić.