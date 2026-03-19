Produkcja, początkowo planowana z udziałem aktora, została wstrzymana, gdy Val Kilmer nie mógł dotrzeć na plan z powodu choroby. Po jego śmierci zespół filmowy zdecydował się nie obsadzać w tej roli innego aktora, lecz wykorzystać AI do jego odtworzenia.

Rola i historia filmu

Val Kilmer wcieli się w ojca Fintana, duchownego katolickiego i szamana z dziedzictwem rdzennych Amerykanów. Reżyser Coerte Voorhees podkreślił, że rola była zawsze pisana pod tego właśnie aktora, który osobiście utożsamiał się ze swoim indiańskim pochodzeniem i kochał południowo-zachodnie regiony USA.

Film opowiada prawdziwą historię z lat 20. XX wieku o archeologach Ann i Earlu Morrisach, którzy współpracowali z ludem Navajo, badając starożytne cywilizacje, w tym Ancestral Puebloans. Ich odkrycia znacząco wpłynęły na współczesne rozumienie wczesnych społeczności amerykańskiego południowego zachodu. W rolach głównych wystąpią także Tom Felton jako Earl Morris oraz Abigail Lawrie jako Ann Morris, a w rolach drugoplanowych wystąpią Wes Studi i Jacob Fortune-Lloyd.

Rozwiń

AI jako narzędzie twórcze i wyzwanie etyczne

Cyfrowe odtworzenie Vala Kilmera obejmie znaczną część filmu. Modele AI będą trenowane na zdjęciach aktora z różnych okresów życia, aby realistycznie przedstawić go w różnych momentach życia. Producentom zależy na zachowaniu integralności roli i poszanowaniu intencji zmarłego aktora, a projekt wspiera rodzina zmarłego.

Jednocześnie wykorzystanie AI w Hollywood rodzi pytania etyczne. Jak dalece można korzystać z wizerunku aktora po jego śmierci? Jak zagwarantować zgodę i poszanowanie spuścizny artystycznej? Przykład Vala Kilmera może stać się punktem odniesienia w debacie o przyszłości cyfrowych odtworzeń i głosów, podobnie jak wcześniejsze projekty z udziałem Adriena Brody'ego, Matthew McConaugheya czy Michaela Caine'a.

W 2024 roku w nagrodzonym Oscarem filmie Brutalista wykorzystano bowiem sztuczną inteligencję, aby udoskonalić węgierski akcent Adriena Brody'ego na potrzeby jego roli, a pod koniec 2025 roku Matthew McConaughey i Michael Caine podpisali umowy ze start-upem zajmującym się dźwiękiem AI ElevenLabs, aby tworzyć i licencjonować wersje AI ich głosów.

As Deep As the Grave to jedno z pierwszych głośnych dzieł, które w pełni wykorzystuje generatywną AI do zachowania występu aktora po jego śmierci. Film może być więc swoistym przełomem w tym zakresie, nawet jeśli sam nie okaże się wybitny. To dobrze pokazuje jak współczesna technologia może rozszerzać możliwości twórcze, jednocześnie stawiając przed producentami trudne pytania o etykę i granice ingerencji cyfrowej.

W warszawskim zoo otwarto oddział ratunkowy dla rannych ptaków Interia pl © 2026 Associated Press