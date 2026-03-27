Jeśli macie dość artykułów w Wikipedii, które są pisane z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, to ta zmiana przypadnie wam do gustu. Platforma wprowadza nowe zasady, które nakładają zakaz (choć z pewnymi wyjątkami) stosowania przez redaktorów narzędzi opartych na AI. Skąd taka decyzja?

Wikipedia nakłada zakaz stosowania narzędzi opartych na AI

Popularna platforma kilka dni temu zaktualizowała zasady obowiązujące w anglojęzycznej wersji serwisu. Zmiany są istotne, bo zabraniają redaktorom stosowania narzędzi opartych na sztucznej inteligencji w trakcie pisania nowych artykułów lub edytowania istniejących treści.

Blokada nie jest jednak permanentna. Wikipedia dopuszcza pewne scenariusze wykorzystania sztucznej inteligencji w serwisie, ale te są bardzo zawężone. Zezwolono na używanie dużych modeli językowych do "sugerowania podstawowych korekt redakcyjnych". W tym przypadku AI nie może jednak w żaden sposób wpływać na zawartość treści.

Wikipedia ma pewne wyjątki dla sztucznej inteligencji

Wikipedia przewiduje pewne wyjątki, gdzie sztuczna inteligencja nie jest zakazana. Dotyczy to na przykład treści w innych językach, które tłumaczone są na angielski. Twórcy, którzy posiłkują się podczas własnej pracy takimi narzędziami, muszą zwrócić uwagę na pewne szczegóły.

Twórcy treści zobowiązani są do znajomości wykorzystywanych modeli LLM oraz na tyle dobrej znajomości oryginalnego języka treści, aby móc poprawnie zweryfikować tłumaczenie wykonane przez sztuczną inteligencję.

Istnieje też możliwość korzystania z narzędzi opartych na AI podczas bardzo podstawowej edycji, gdzie wykonuje się formatowanie tekstu czy sprawdzanie literówek. Jest to możliwe po tym, jak artykuł został zweryfikowany przez wolontariusza lub administratora Wikipedii.

Sztuczna inteligencja w serwisie Wikipedia stała się plagą

Zapowiedziane zmiany są konieczne, bo redaktorzy Wikipedii już od miesięcy zmagali się z plagą treści tworzonych przez sztuczną inteligencję i to skłoniło społeczność skupioną wokół serwisu do podjęcia działań. Dzięki temu można szybciej usuwać "źle napisane" artykuły.

Podjęto także inne działania mające na celu zwalczanie treści pochodzących od sztucznej inteligencji. Przykładem jest WikiProject AI Cleanup, czyli inicjatywa mająca ułatwiać identyfikację takich artykułów oraz pomaganie innym osobom w ich identyfikacji.

Ostatnie zmiany zostały poprzedzone bardzo długimi dyskusjami. Ostatecznie społeczność Wikipedii zgodziła się na ich wprowadzenie większością głosów. Poparcie dla nowych zasad określono jako "przytłaczające".

