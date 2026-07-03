W skrócie Meta przygotowuje nową aplikację społecznościową Pocket, która pozwoli użytkownikom tworzyć i udostępniać minigry generowane przez sztuczną inteligencję za pomocą opisów tekstowych.

Aplikacja Pocket opiera się na technologii pozyskanej dzięki przejęciu w marcu 2025 roku zespołu startupu Atma Sciences, twórców programu Gizmo.

Trend vibe codingu, polegający na programowaniu przy użyciu sztucznej inteligencji, jest wykorzystywany zarówno przez amatorów, jak i największe firmy technologiczne na świecie.

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Pocket pozwoli użytkownikom Mety tworzyć minigry z AI

Meta po cichu przygotowuje się do uruchomienia nowej eksperymentalnej aplikacji o nazwie Pocket. Będzie to platforma społecznościowa umożliwiająca użytkownikom tworzenie, odkrywanie i udostępnianie interaktywnych minigier generowanych przez sztuczną inteligencję za pomocą prostych opisów tekstowych. Podejście to zakłada programowanie przez AI w oparciu o prompty człowieka i jest znane jako vibe coding. Aplikacja została już dostrzeżona w sklepie Google Play oraz w Centrum Pomocy Meta, choć nie została jeszcze oficjalnie zapowiedziana ani udostępniona do pobrania w USA. Co jeszcze o niej wiadomo?

Minigry na platformie Pocket nosić będą nazwę "gizmos" (pl. "gadżety"). Jak wyjaśnia producent, "gizmo to interaktywne, grywalne doświadczenie wygenerowane przez AI". Użytkownicy będą mogli przeglądać globalny feed zawierający te proste gierki. Mają one reagować na dotyk i pochylenie telefonu, odtwarzać dźwięki oraz muzykę, a bardziej zaawansowane projekty - także wykorzystywać zdjęcia z galerii użytkownika, a nawet analizować fizyczne otoczenie przez aparat smartfona. Przykładowo, dzięki odpowiedniemu poleceniu tekstowemu, aplikacja może stworzyć cyfrowy pędzel w kształcie kwiatka, którym można malować po ekranie.

"Pocket to kreatywna platforma do tworzenia i udostępniania gadżetów. Gadżet to mały, interaktywny przedmiot, którym można się bawić, dotykając go... a gadżet można stworzyć, po prostu go opisując" - czytamy w oficjalnym, polskim opisie aplikacji. "Przewiń kanał z gadżetami od ludzi z całego świata. Gadżety reagują na dotyk i przechylenie telefonu. Odtwarzają efekty dźwiękowe i Twoje ulubione piosenki. Mogą korzystać z aparatu lub pobierać zdjęcia z rolki aparatu".

Meta przejęła twórców aplikacji Gizmo

Fundamenty pod nowy projekt zostały postawione w marcu 2025 r. Business Insider ustalił wówczas, że Meta zatrudniła zespół stojący za startupem Atma Sciences Inc., który wcześniej stworzył popularną aplikację Gizmo na iOS.

Meta przejęła także nieekskluzywną licencję na autorską technologię tego startupu, a Pocket wydaje się być bezpośrednim efektem tamtego przejęcia. Ponadto deweloper Alessandro Paluzzi odkrył, że Pocket będzie promowany wewnątrz innych usług giganta (Facebook, Instagram, WhatsApp, Threads) obok takich nowości jak Instants.

Pocket od Meta Platforms, Inc. ma już swoją stronę w sklepie Google Play Google Play/zrzut ekranu materiał zewnętrzny

Dokładny harmonogram debiutu oraz lista krajów objętych premierą pozostają na ten moment nieznane. W oficjalnym Centrum Pomocy Meta widnieje jedynie komunikat "Aplikacja Pocket nie jest jeszcze dostępna wszędzie. Jeśli jest dostępna dla ciebie, niektóre funkcje mogą nie być jeszcze dostępne w twoim regionie". Natomiast w sklepie z aplikacjami na Androida widnieje komunikat "Ta aplikacja nie jest dostępna dla żadnego Twojego urządzenia". Gigant technologiczny odmówił mediom komentarza w tej sprawie.

Vibe coding podbija internet. AI zmienia programowanie

Pocket to kolejny krok w rozbudowie portfolio giganta social mediów, które oprócz Threads czy Forum obejmuje dedykowane aplikacje AI. Nowy projekt przypomina nieco funkcję Vibes z aplikacji Meta AI (obecnie wydzieloną jako samodzielna aplikacja Vibes.ai z zaawansowanymi funkcjami edycji wideo, synchronizacji ust i dodawania własnego wizerunku).

Planowany debiut nowej aplikacji może być dla firmy Marka Zuckerberga kolejnym sposobem na podniesienie zaangażowania użytkowników za pomocą interaktywnej rozrywki. Nad podobnymi rozwiązaniami pracuje m.in. TikTok, a konkurencyjna platforma Sekai pozyskała niedawno na ten cel 20 milionów dolarów inwestycji.

Jeśli zaś chodzi o sam vibe coding, to od kilku lat jest to rosnący trend. Przy pomocy AI programują nie tylko amatorzy, eksperymentatorzy czy małe firmy, ale również najwięksi giganci sektora big tech. Szacuje się, że w ten sposób generowane jest 20-30 proc. nowego kodu programistycznego w Microsoft, który sam jest właścicielem wspierającego ten proces narzędzia GitHub Copilot.

W kodowaniu AI wyraźnym trendem od jakiegoś czasu są platformy agentyczne, na których cyfrowi agenci działają jak samodzielni programiści, automatyzując inżynierię oprogramowania na każdym etapie od idei do wdrożenia produkcyjnego. Rosnąca potęga modeli (takich jak GPT od OpenAI) w tej dziedzinie umożliwia też tworzenie aplikacji i gier zwykłym użytkownikom bezpośrednio w ChatGPT i innych czatbotach.



