W skrócie OpenAI i Anthropic niezależnie od siebie dowiodły błędności hipotezy czasu wykładniczego (ETH), co podważa fundamenty informatyki teoretycznej.

Sposób publikacji wyników przez OpenAI wzbudza kontrowersje, bowiem firma samodzielnie dobierała ekspertów do weryfikacji odkryć, zamiast zlecać to środowisku akademickiemu.

Obalenie hipotezy ETH sugeruje istnienie szybszych algorytmów obliczeniowych, co w przyszłości może zagrozić bezpieczeństwu stosowanych obecnie systemów kryptograficznych.

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Sztuczna inteligencja znów wywołała wstrząs w nauce

Zaledwie kilka tygodni po opublikowaniu setek wygenerowanych przez sztuczną inteligencję wyników matematycznych firma OpenAI po raz kolejny wywołała spore poruszenie w świecie nauki. W poniedziałek (26 października) laboratorium z San Francisco zaprezentowało rozwiązania trzech skomplikowanych problemów z zakresu matematyki, informatyki i fizyki. Największe emocje budzi obalenie hipotezy czasu wykładniczego (ang. Exponential Time Hypothesis, ETH), która stanowiła jeden z kluczowych filarów teoretycznej informatyki przez niemal 30 lat.

Wydane opracowania wywołały falę dyskusji nie tylko ze względu na samą treść wywodów, ale również z powodu niezwykłego sposobu ich udostępniania. W przeciwieństwie do poprzednich publikacji, kiedy to masowo udostępniono trudne do odczytania prace w serwisie GitHub, tym razem OpenAI zaangażowało zewnętrznych ekspertów. Trzyosobowy zespół naukowców spędził 10 dni na dopracowywaniu czytelności dowodu, zanim opublikowano go oficjalnie. Decyzja o selektywnym doborze recenzentów przez prywatne przedsiębiorstwo spotkała się jednak z krytyką środowiska akademickiego.

Zaledwie kilka godzin po komunikacie OpenAI konkurencyjna firma Anthropic ogłosiła, że jej własny model sztucznej inteligencji doprowadził do niemal identycznego dowodu podważającego hipotezę ETH w tym samym dniu, czyli 16 października. Obie firmy przekazały, że poprawność wygenerowanych wywodów zweryfikowano formalnie przy użyciu języka programowania Lean. Pomimo tych deklaracji naukowcy zaznaczają, że żaden człowiek nie zdążył jeszcze w pełni przeanalizować całości otrzymanych materiałów.

Odkrycie może zagrozić systemom szyfrowania danych

Hipoteza ETH dotyczy problemu spełnialności, znanego w informatyce jako 3-SAT, który polega na takim dobraniu ustawień przełączników, aby spełnić zestaw określonych reguł, co ma zastosowanie m.in. w kryptografii i projektowaniu układów. Z każdą nową zmienną liczba kombinacji rośnie wykładniczo i już przy setce przełączników przewyższa liczbę atomów w obserwowalnym wszechświecie. Do tej pory czyniło to szukanie optymalnych rozwiązań zadaniem niemal niemożliwym dla tradycyjnych algorytmów.

Obalenie założenia sformułowanego w 1999 r. oznacza, że istnieją skróty obliczeniowe pozwalające rozwiązywać tego typu łamigłówki nieco szybciej, niż zakładano przez ostatnie trzy dekady. "To było dla mnie całkowitym szokiem, że wszystko wydarzyło się tego samego dnia" - zauważył Russell Impagliazzo, współautor hipotezy ETH z 1999 r., wyznaczony przez OpenAI do oceny dowodu.

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Potencjalny wpływ tego odkrycia sięga znacznie dalej, wpływając bezpośrednio na dyskusję wokół słynnego problemu P przeciwko NP, czyli jednego z problemów milenijnych Instytutu Claya. Choć uzyskany wynik nie rozwiązuje dylematu całkowicie, to pokazuje, że bariery obliczeniowe mogą być pokonywane skuteczniej, co w przyszłości może zagrozić powszechnie stosowanym systemom szyfrowania danych. Anthropic szacuje, że ponad 800 opublikowanych dotąd prac naukowych opierało się na założeniu o prawdziwości ETH, co wymusi teraz weryfikację wielu teorii.

Na obecnym etapie praktyczny wpływ wygenerowanych zmian na codzienną informatykę jest mocno ograniczony ze względu na ogromne wymagania sprzętowe. Z opublikowanej analizy wynika, że nowe podejście opracowane przez sztuczną inteligencję stanie się wydajniejsze od metody przeszukiwania naiwnego dopiero przy sprawdzaniu łamigłówek zawierających co najmniej 10 mln przełączników. Obecnie tradycyjne algorytmy przestają działać efektywnie już przy około 100 zmiennych.

OpenAI wyznacza ludzkich opiekunów publikacji naukowych

Sposób udostępniania wyników przez OpenAI spotkał się z ostrym sprzeciwem niezależnych grup doradczych, w tym zespołu AGMAI reprezentującego interesy środowiska matematycznego. Oburzenie wzbudził fakt wyznaczania konkretnych badaczy do roli tzw. opiekunów pracy przed jej publikacją. Nie jest to jednak tradycyjna recenzja naukowa.

"Osobiście uważałbym za lepsze rozwiązanie, gdyby OpenAI skonsultowało się z grupą akademików i to im powierzyło wybór komisji" - zaznaczył Ryan Williams z MIT. "Główny problem polega na tym, że to firma wybierała osoby mające przejąć nad tym kontrolę" - dodał. Dzień przed ogłoszeniem wyników grupa AGMAI opublikowała oświadczenie stwierdzające, że prywatne firmy nie powinny same wybierać osób odpowiedzialnych za weryfikację.

Szczególne emocje budzi kwestia drugiego z ogłoszonych osiągnięć, dotyczącego kwantowej teorii Yanga-Millsa, spisanego na 1147 stronach. OpenAI przekazało materiał pięcioosobowej komisji pod przewodnictwem laureata Nagrody Nobla, Davida Grossa. Gremium zdecydowało o wstrzymaniu publikacji pracy do momentu zakończenia własnej analizy. Postępowanie to doprowadziło do ponownego apelu AGMAI o natychmiastowe upublicznienie dokumentów, ponieważ brak jest merytorycznych przesłanek do przetrzymywania ich w ukryciu.

Trzeci z zaprezentowanych wyników dotyczy znanej hipotezy Kakeyi, odnoszącej się do geometrii i analizy harmonicznej. Problem ten polega na obróceniu igły w przestrzeni w taki sposób, aby obróciła się we wszystkich kierunkach, zajmując przy tym jak najmniejszą objętość. Po wcześniejszym rozwiązaniu problemu dla czterech wymiarów wewnętrzny model OpenAI przedstawił dowód obowiązujący dla dowolnej liczby wymiarów, co spotkało się z natychmiastową aprobatą zatrudnionych ekspertów i doprowadziło do bezpośredniej publikacji wyników.

AI pracuje za zamkniętymi drzwiami. Co z przejrzystością?

Rosnące zaangażowanie komercyjnych modeli językowych w rozstrzyganie problemów matematycznych budzi pytania o przejrzystość całego procesu. OpenAI nie ujawniło dotąd architektury wykorzystanego modelu, użytych promptów ani zasobów obliczeniowych przeznaczonych na wygenerowanie odpowiedzi. Cały proces odbywał się w warunkach zamkniętych, co utrudnia badaczom odtworzenie ścieżki rozumowania maszyn.

Sytuacja wokół teorii Yanga-Millsa jest tym bardziej napięta, że równolegle nad programem Tadeusza Balabana z lat 80. XX wieku pracowali niezależni naukowcy z Anthropic oraz Northwestern University. Korzystając z publicznego repozytorium w GitHub, zespół ten intensywnie uzupełniał żmudne obliczenia przy użyciu sztucznej inteligencji i był bliski ukończenia wywodu. Ogłoszenie przez OpenAI rozwiązania problemu bez przedstawienia gotowego tekstu wywołało duże konsternacje wśród osób zaangażowanych w ten projekt.

Co dalej? Prace nad weryfikacją dowodu hipotezy ETH będą prowadzone w ramach otwartych grup roboczych, a zespół badaczy planuje przygotowanie pełnego opracowania czytelnego dla człowieka i zorganizowanie wirtualnej konferencji naukowej przed końcem 2026 r. Z kolei przedstawiciele Anthropic podchodzą do całej sprawy z intencją otwarcia debaty.