W skrócie Od 2027 roku placówki oświatowe otrzymają możliwość domyślnego wyłączenia sztucznej inteligencji w narzędziach edukacyjnych oferowanych przez Google.

Gigant powiązał jednak dostęp do swojej wyszukiwarki internetowej z akceptacją funkcji AI, co zmusza szkoły do rezygnacji z kluczowych zasobów cyfrowych.

Decyzja korporacji spotkała się z ostrą krytyką polityków i ekspertów, którzy zarzucają jej monopolistyczne praktyki oraz wywieranie presji na edukację.

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Szkoły bez AI i... wyszukiwarki Google?

Google zmienia zasady korzystania ze swoich narzędzi edukacyjnych w szkołach podstawowych i średnich. Od początku 2027 r. sztuczna inteligencja w aplikacjach dla uczniów będzie domyślnie wyłączona, co stanowi zwrot w stosunku do wcześniejszych decyzji firmy z sierpnia 2026 r.

Administratorzy placówek oświatowych zyskają możliwość samodzielnego decydowania o uruchamianiu konkretnych funkcji. Zmiany te są odpowiedzią na presję ze strony rodziców, pedagogów i ekspertów zajmujących się rozwojem dzieci.

Nowa polityka giganta technologicznego wiąże się jednak z istotnym warunkiem dla placówek edukacyjnych. "Wyszukiwarka i sztuczna inteligencja są ze sobą głęboko zintegrowane" - wyjaśnia Chris Phillips, wiceprezes i dyrektor generalny ds. edukacji w Google.

W praktyce oznacza to, że szkoły rezygnujące z rozwiązań opartych na AI utracą również dostęp do tradycyjnego wyszukiwania Google. Co prawda istnieją inne wyszukiwarki, ale żadna z nich nie jest tak popularna.

"Wierzymy, że szkoły powinny mieć kontrolę nad sztuczną inteligencją w swoich klasach i w zapewnianiu administratorom narzędzi pomagających zarządzać ich podejściem" - tłumaczy jednocześnie przedstawiciel Google.

Dostawca technologii zapowiada, że w najbliższych miesiącach przekaże placówkom szczegółowe wytyczne techniczne i harmonogram wdrażania nowych rozwiązań. Kwestia ta dotyczy 150 mln uczniów i nauczycieli korzystających na całym świecie z platformy Google Classroom oraz szkolnych komputerów marki Chromebook.

Gigant technologiczny naciska na placówki oświatowe

Decyzja giganta technologicznego spotkała się z ostrą krytyką ze strony polityków i organizacji monitorujących rynek edukacyjny. Przeciwko polityce firmy wypowiedziała się m.in. Lina Khan, była przewodnicząca Federalnej Komisji Handlu, która zwróciła uwagę na dominującą pozycję rynkową przedsiębiorstwa.

"Google wykorzystuje swój monopol na wyszukiwanie, aby zmusić szkoły do przyjęcia sztucznej inteligencji" - stwierdziła Khan w mediach społecznościowych. Krytycy wskazują, że placówki oświatowe zostają postawione przed trudnym wyborem pomiędzy rezygnacją z kluczowych zasobów internetowych a akceptacją kontrowersyjnych technologii.

Obawy budzi także wpływ sztucznej inteligencji na proces samodzielnego myślenia i krytycznej analizy informacji, otwiera się w nowym oknie przez dzieci i młodzież - co szerzej rozważaliśmy w GeekWeeku.

Josh Golin, dyrektor wykonawczy organizacji nonprofit Fairplay, zajmującej się prawami najmłodszych, uważa działania korporacji za próbę wymuszenia określonych zachowań. "Ponieważ sztuczna inteligencja nie jest bezpieczna dla dzieci i podkopuje edukację oraz krytyczne myślenie, szkoły powinny wyłączyć narzędzia sztucznej inteligencji Google w ciągu minuty, gdy tylko taka opcja będzie dostępna" - zauważa ekspert.

Wiele lokalnych samorządów i rodziców obawia się nadmiernego czasu spędzanego przed ekranami i ułatwiania uczniom bezmyślnego kopiowania gotowych odpowiedzi. Największe okręgi szkolne w Stanach Zjednoczonych, w tym w Nowym Jorku i Los Angeles, zdecydowały się na wprowadzenie tymczasowych ograniczeń w korzystaniu z funkcji generatywnej AI na urządzeniach szkolnych.

"Żadna korporacja nie powinna mieć władzy dyktowania tego, jak uczymy nasze dzieci" - krytykuje posunięcie firmy Zohran Mamdani, burmistrz Nowego Jorku.

Big tech robi wszystko, by narzucić nam sztuczną inteligencję

W odpowiedzi na zgłaszane zastrzeżenia Google zapowiada wdrożenie nowych funkcji opartych na zasadzie wspomagania nauki przez AI zamiast natychmiastowego podawania gotowych rozwiązań. Tryb o nazwie Guided Learning ma prowadzić ucznia przez problem krok po kroku, co ma przypominać pracę indywidualnego korepetytora.

Część rodziców i nauczycieli uważa, że obecna sytuacja stanowi doskonały moment na przemyślenie sposobu korzystania z zasobów cyfrowych w procesie dydaktycznym. Zamiast polegać wyłącznie na jednym dostawcy, szkoły mogą poszukiwać bardziej niezależnych systemów wyszukiwania informacji.

Sytuacja ta pokazuje, jak duży wpływ na codzienne funkcjonowanie placówek oświatowych mają decyzje podejmowane przez prywatne przedsiębiorstwa technologiczne. Prof. Morgan Polikoff z Uniwersytetu Południowej Kalifornii zauważa, że presja ze strony gigantów może dodatkowo wzmocnić ruchy sprzeciwu wobec cyfryzacji edukacji. "To wyjątkowo wyraźny przykład tego, jak branża technologiczna robi wszystko, aby narzucić nam AI - nawet jeśli powiedzieliśmy, że jej nie chcemy" - wyjaśnia badacz.

Co dalej? Kolejne miesiące pokażą, jak szkoły poradzą sobie z technicznymi i organizacyjnymi wyzwaniami narzuconymi przez zmiany w polityce Google... O ile do tego czasu korporacja nie wycofa się ze swojej kontrowersyjnej decyzji.



