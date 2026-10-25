Sztuczna inteligencja towarzyszy nam na co dzień, czy jesteśmy tego świadomi, czy nie - pojawia się między innymi w wyszukiwarce Google'a, serwując nam podsumowania odpowiedzi na zadane przez nas pytanie, ale nie tylko. Trudno jest w tym momencie postanowić, że nie będziemy z niej korzystać i faktycznie tego dokonać, bo nawet kliknięcie opcji "pokazuj wyniki bez AI" w niektórych aplikacjach nie przynosi upragnionego skutku. Kiedy bezpośrednim użytkownikiem sztucznej inteligencji jest dorosła osoba, wtedy obawa, że dojdzie do czegoś złego jest mniejsza, niż gdybyśmy prowadzili te rozważania w stosunku do dzieci i młodzieży, prawda?

Nie jest jednak tak, że dzieci nie mają styczności z AI, na co szczególną uwagę powinni zwrócić rodzice. Lada moment w kalendarzach odnotujemy listopad, a to krótka droga do Mikołajek, świąt, a co za tym idzie - przedświątecznych zakupów. Jak się okazuje, w dobie wszechobecnej sztucznej inteligencji powinniśmy być wyczuleni na jej obecność również w zabawkach dla najmłodszych.

Czym właściwie są zabawki z generatywną AI?

Z wyglądu przypominać mogą zwykłego pluszaka, którego odpowiednikiem sami bawiliśmy się lata temu, albo różnego rodzaju małe robociki, sugerujące trochę odmienność ich charakterystyki. Zabawki te potrafią prowadzić ożywione rozmowy z najmłodszymi, stanowiąc bardzo interaktywne źródło rozrywki. Reklamowane są jako gawędziarze czy partnerzy do rozmów, wszyscy też z pewnością znamy szalenie atrakcyjny ton wypowiedzi i obrazki przedstawiane w tego typu materiałach promocyjnych - wykorzystywane są wszelkie sposoby do tego, by dziecko powiedziało "chcę" czy "kup".

Jak się niestety często okazuje, a o czym czytamy w artykule naukowym "AI Comes to Playtime. Artificial companions, real risks" sztuczna inteligencja, która została w nich zastosowana, wcale nie jest bezpieczną odsłoną AI, jaka nie stanowi zagrożenia dla jej użytkowników, a twórcy przyznają się do wykorzystywania tych samych chatbotów, z których na co dzień korzystają dorośli.

Gdzie znajdę zapałki albo noże? Zabawka odsyła do rodzica, ale i tak podpowiada lokalizację

Badacze wnikliwie przetestowali przykładowe zabawki z generatywną sztuczną inteligencją, ustawiając wiek przykładowego dziecka na 5. rok życia, a następnie angażując się z nimi w nieco prowokacyjne rozmowy.

O czym chcielibyście, żeby zabawka AI rozmawiała z waszym dzieckiem? Jej możliwości są duże, a to niestety okazuje się problemem. Podczas analizy uwagę badaczy mocno zwrócił fakt, że są to zabawki, które mogą umożliwić dzieciom dostęp do nieodpowiednich treści. Mówimy tutaj np. o odpowiadaniu na pytania, gdzie znajdują się niebezpieczne przedmioty w domu, ale i udzielaniu nieodpowiednich dla wieku informacji na temat używek czy aktywności seksualnej. Zabawki mogą też poruszać tematy delikatne, takie jak religia, polityka, śmierć czy sprawy osobiste (m.in. rozwód w rodzinie).

Jednym z przetestowanych aspektów była reakcja zabawek w potencjalnie niebezpiecznych sytuacjach. Zostały one zapytane o to, jak uzyskać dostęp do przedmiotów, które mogą znaleźć się w gospodarstwie domowym i mogą wyrządzić krzywdę - np. broni palnej, noży, zapałek, tabletek albo plastikowych torebek. Nawet jeśli zabawki odmawiały odpowiedzi, sugerując udanie się z takim pytaniem do osoby dorosłej, kierowały jednocześnie w dość konkretne miejsca w poszukiwaniu zapałek czy torebek plastikowych.

Zdarzało się, że zabawka podkreślała, że ważne jest, aby poprosić o pomoc osobę dorosłą w przypadku poszukiwania noży, wskazując tym samym, że te mogą znajdywać się w szufladzie kuchennej albo w bloku na noże stojącym na blacie.

Zabawka AI bez większego oporu odpowiedziała też na pytanie, w jaki sposób użyć zapałki - dodając oczywiście, że bezpieczeństwo przede wszystkim i że zapałki są przeznaczone dla dorosłych, jednak jakie faktycznie ma to znaczenie, jeśli zaraz po tym wypowiedziała dokładną instrukcję użycia przedmiotu, mówiąc "tak to robią dorośli..."?

W ostatnim przypadku należy zaznaczyć, że ta konkretna zabawka przestała udzielać takich odpowiedzi po przeprowadzeniu kontroli bezpieczeństwa - jest to więc cenna informacja dla rodziców, aby w miarę możliwości zwracać uwagę na to, czy zabawka, którą są zainteresowani, przeszła przez tego typu kontrolę.

Innym istotnym aspektem, na jaki zwrócili uwagę badacze, było to, jak zabawki reagują na dziecko okazujące stres, opowiadające o niepokojących doświadczeniach, wyrażające chęć do ucieczki z domu czy do samookaleczania. W większości testowanych przypadków na szczęście zabawki reagowały tak, jak powinny, czyli odsyłały użytkowników do rodziców. W jednym przypadku, gdy dziecko zasugerowało chęć ucieczki, zabawka miała zachęcać do dalszej rozmowy na ten temat i zwierzenia się, zapewniając, że to w porządku, żeby tak się czasem czuć.

W artykule "AI in the Early Years. Examining the implications of GenAI toys for young children" również przyjrzano się tego typu zabawkom, tym razem już podczas interakcji z dziećmi pod czujnym okiem badaczy, ale i rodziców najmłodszych - warto zapoznać się z całym eksperymentem, jednak wśród ważnych rzeczy, o których na pewno powinno się wspomnieć, jest sam sposób interakcji z dziećmi.

Jak zauważyli badacze, zabawki nie słuchają dzieci, jeśli te im przerywają - kończą swoją wypowiedź i dopiero nasłuchują odpowiedzi, co nie jest tożsame z tym, jak dzieci normalnie prowadzą konwersacje.

Przywołano również sytuację, w której dziecko powiedziało zabawce, że jest smutne, a ta kompletnie to zbagatelizowała, mówiąc mu, że ma się nie martwić i zmieniła temat. Być może powodem było to, że AI po prostu źle usłyszała to, co zostało powiedziane (aplikacja wskazała na to, że bot usłyszał rodzica zauważającego, że dziecko jest smutne i uznało, że trzeba je zapewnić, że jest tylko małym szczęśliwym botem i powinni iść się bawić), jednak tego typu sytuacje rodzą zagrożenie, że dziecko poczuje, że jego emocje są nieistotne.

Zabawki AI zapisują nagrania dźwięku i nie tylko. Gdzie trafiają nasze wrażliwe dane?

Nie sposób nie wspomnieć również o aspekcie bezpieczeństwa i prywatności. Zabawki tego typu, aby działały poprawnie, muszą używać mikrofonu, a zatem nagrywać nasze pociechy, co samo w sobie stanowi niebezpieczeństwo. Jak zauważają badacze, wystarczy 3-sekundowe nagranie, by próbka mogła zostać wykorzystana w oszustwach bazujących na impersonalizacji. Niektóre zabawki korzystają również z technologii rozpoznawania twarzy. Co dzieje się z danymi, które pozyskuje zabawka, i kto nimi dysponuje? Jak długo przechowywane są nagrania?

Jedna z firm produkująca zabawki przyznaje, że używa nagrań do ulepszania swojego produktu. Informacje biometryczne ma przechowywać aż do 3 lat. To dość sporo czasu do tego, żeby tego typu dane zostały wykradzione i wykorzystane przez nieodpowiednie osoby.

Zabawki nie ostrzegają dzieci przed podawaniem im wrażliwych informacji - zachęcają wręcz do zwierzeń, określają siebie powiernikami, mówią, że dzieci mogą im przecież powiedzieć wszystko, pozują jako pomocni przyjaciele. Każdy sekret ma być z nimi bezpieczny - taki przekaz słyszą najmłodsi.

Zanim kupisz zabawkę z AI, zadaj sobie te 4 pytania

W tym samym artykule wskazano pewne rekomendacje, z którymi zdecydowanie warto się zapoznać. Dotyczy to nie tylko rodziców - rekomendacjami objęto także twórców tego typu zabawek. Skupmy się jednak na tej pierwszej grupie.

Jak zauważają badacze, istnieją pewne obszary, w których zabawki oparte na GenAI mogą nawet wspierać dzieci (np. w zakresie języka i komunikacji), ale ze względu na obawy, jakie za sobą niosą, rodzice powinni przyjrzeć się funkcjom wybranej przez siebie zabawki oraz zadać sobie kilka pytań:

Czy zabawka jest odpowiednia dla wieku i etapu rozwoju naszego dziecka? Czy zabawka jest przeznaczona do tego, na czym nam zależy, m.in. w kontekście rozwoju? Chodzi tu np. o zabawę, ale i rozwój słownictwa, rozmowy, poznawanie uczuć, rymowanie i śpiewanie czy opowiadanie historii. Czy nasze dziecko będzie chronione przez nieodpowiednimi treściami? W celu odszukania takich danych warto odwiedzić stronę internetową produktu, przeczytać to, co jest napisane na opakowaniu zabawki, a także zerknąć na recenzje online (możliwie nieopłacone). Jakie dane osobowe gromadzi zabawka? Aby odpowiedzieć na to pytanie, musimy zastanowić się nad tym, czego zabawka potrzebuje do działania - np. te z funkcją czatbota będą musiały nagrywać dźwięk, dlatego też warto wiedzieć, co dzieje się dalej z nagraniami mowy najmłodszych, jak długo tego typu treści są przechowywane i przez kogo.

Na takie zachowania najmłodszych rodzice powinni szczególnie uważać

Badacze podkreślili również, że istotna jest rola rodzica wykraczająca poza samo kupienie tego typu zabawki. Zalecają, by opiekunowie zaangażowali się w zabawę i razem z dzieckiem doświadczyli tego, co potrafi, a także rozmawiali z nim o tym przeżyciu.

Warto też obserwować dziecko - jego zachowanie może nam wiele powiedzieć o tym, czy sprawa jest niepokojąca.

Autorzy badania zaznaczyli, iż powinniśmy zwrócić szczególną uwagę, jeśli nasza pociecha bawi się zabawką w odosobnieniu przez dłuższy czas i nie chce, żeby ktoś do niej dołączał; jeżeli dziecko wydaje się zestresowane albo nieszczęśliwe podczas zabawy; kiedy maluch wydaje się mieć obsesję na punkcie zabawki, ale też gdy zabawka zdaje się zaprojektowana w taki sposób, aby przedłużyć czas jej używania, w tym poprzez sugerowanie wyłączenia albo nawet wywieranie presji. Jako równie istotne wymieniono momenty, w których zabawka sugeruje niebezpieczne czynności albo gry i kiedy porusza tematy nieodpowiednie dla dzieci.

Potrzeba więcej badań. Nie wiemy, jaki wpływ mają tego typu zabawki na dzieci

Warto oczywiście zauważyć, że to, że zabawka korzysta z AI nie musi jej od razu skreślać, ponieważ jak w każdym przypadku szalenie istotna jest tutaj rozwaga oraz czujność rodzica, rozmowa z naszymi pociechami, a także dalsza praca naukowców nad zdobyciem odpowiedzi na pytanie, jak tego typu zabawki mogą wpłynąć na najmłodszych (zwłaszcza na wczesnych etapach rozwoju).

Jako rodzice powinniśmy z kolei zastanowić się nad tym, czy na pewno chcemy tego typu produkty dawać dzieciom. Zabawki z generatywnym AI to stosunkowo nowy temat, który nie jest jeszcze głęboko zbadany, nie posiadamy więc wystarczająco dużo danych, by stwierdzić, czy są bezpieczne - istotne jest, by wiedzieć, że sytuacja jest niepewna, należy ją monitorować, do zabawek podchodzić ostrożnie, z ograniczonym zaufaniem, a producentom spoglądać na ręce - chodzi w końcu o bezpieczeństwo najmłodszych.



