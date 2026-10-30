Spis treści: Grzybobranie niemal sportem narodowym. Co roku mamy wynosić z lasów nawet 100 000 ton grzybów Laik grzybowy w lesie. Czy zbierając grzyby, można opierać się na sztucznej inteligencji? "Muchomor czerwony jest grzybem trującym. Nie należy go spożywać", czyli jak AI radzi sobie z łatwymi okazami ChatGPT: "Nie zbieraj go do jedzenia na podstawie tej identyfikacji" Zdjęcia to za mało. Więcej fotografii, dodatkowe pytania, ale i zadania AI w kieszeni, grzyb w koszyku? Sztuczna inteligencja nie wystarczy, by zapewnić nam bezpieczeństwo

Jesień. Na pewno zdążyliście już odczuć chłód poranków, zauważyliście kolorowe liście na koronach drzew, ale i na chodnikach, a mieszkania coraz rzadziej rozświetlają wam promienie słoneczne. Po upalnym lecie to miła odmiana - wieczorami zapalam świeczki, otulam się kocem i kontynuuję dzierganie swetra. Ta wyjątkowa pora roku wraz z deszczami i kapryśną pogodą przynosi ze sobą coś jeszcze. Coś, co łączy pokolenia, jest czynnością wyczekiwaną przez wielu, a nawet sprawia, że wstawanie przed świtem zdaje się dobrym pomysłem w dzień wolny. Słowem: grzybobranie.

Grzybobranie niemal sportem narodowym. Co roku mamy wynosić z lasów nawet 100 000 ton grzybów

Jak wynika z badania rankomat.pl, aż 62 proc. dorosłych Polaków zbiera grzyby. I chociaż faktycznie dla 68 proc. to grzyby są głównym celem, cenimy sobie także kontakt z naturą (64 proc.) oraz świeże, leśne powietrze (54 proc.). Dla wielu, bo aż 48 proc., to zajęcie jest sposobem na wyciszenie, ale i na podtrzymywanie rodzinnej tradycji (32 proc.). 5 procent badanych wskazało z kolei, że zbiera je dla zarobku.

Muszę przyznać, że nie była to tradycja kultywowana w mojej rodzinie, w związku z czym dopiero w ostatnich latach zauważyłam, że ludzie naprawdę nieironicznie lubią chodzić na grzyby. Nie jestem fanką wstawania rano, nie wspominając już o budzeniu się, zanim w okno zaświeci słońce - na wyrażone z podekscytowaniem opowieści o tego typu wyjściach reagowałam więc z niedowierzaniem. Jakby tego było mało - po prostu nie znam się na grzybach. Chociaż więc sam spacer po lesie (nawet poprzedzony wstawaniem o nieludzkiej porze) brzmi fantastycznie, zwłaszcza że w obliczu mieszkania w mieście wojewódzkim po prostu brakuje mi natury, brakuje mi wiedzy.

W tym samym badaniu okazało się, że nie jestem jedyna - spośród 38 proc. Polaków, którzy nie chodzą na grzyby, 37 procent jako najczęstszy powód tego stanu rzeczy podaje, że nie potrafią odróżnić gatunków jadalnych od trujących. Nie dziwi więc, że 21 proc. obawia się zatrucia, ale to nie jedyne zmartwienie, bowiem na listę 25 proc. badanych trafiły też kleszcze i pająki, zgubienie się w lesie (14 proc.), napotkanie zwierząt (7 proc.), a także postrzelenie przez myśliwych (3 proc.).

Jak mogliśmy przeczytać w zeszłorocznym poście Lasów Państwowych opublikowanym na Facebooku: "(...)grzybobranie to nasz narodowy sport. (...) Co najlepsze - sport do uprawiania zupełnie za darmo, bez karnetu, bez biletu i bez limitu (no, poza zdrowym rozsądkiem i wyjątkami typu rezerwaty czy parki narodowe)." I trudno się nie zgodzić, a liczby, również przywołane w konkretnym poście, cytowane później przez Interia Biznes, otwiera się w nowym oknie, mówią same za siebie: co roku wynosimy z lasów nawet 100 000 ton grzybów, których wartość rynkowa szacowana jest na 700 milionów złotych. Przeciętna rodzina ma zbierać rocznie nawet 30 kg grzybów.

Laik grzybowy w lesie. Czy zbierając grzyby, można opierać się na sztucznej inteligencji?

Jak czytamy na łamach Interia Zielona, otwiera się w nowym oknie, chociaż niektórzy mogą być już skuszeni do schowania koszyków, nadejście listopada wcale nie oznacza absolutnego końca sezonu - w lasach wciąż możemy znaleźć najbardziej wytrwałe gatunki. Moja wiedza na temat grzybów się co prawda nie zmieniła, jednak zastanawia mnie, czy jesteśmy w stanie wyruszyć w las bez większego przygotowania albo szkolenia przez osoby, które wiedzą, o czym mówią. Mamy w końcu przy sobie urządzenia, które regularnie pytamy o... wszystko. Sztuczna inteligencja podpowiada nam w kwestii zdrowia, diety, związków, pomaga pisać wnioski, maile, ale i wybrać strój na daną okazję. Może przyda się też w kwestii rozpoznania gatunków grzybów? Sprawdźmy to.

Zanim przystąpimy do testów, niezależnie od ich wyników, pamiętajcie, że sztuczna inteligencja chociaż jest szybka i bywa pomocna, może podać nam nieprawdziwe informacje. Zdecydowanie nie powinniśmy ufać jej bezgranicznie, zwłaszcza w kwestiach, które mogą rzutować na nasze samopoczucie i zdrowie. Odpowiedzi AI również w swoim przypadku traktowałabym raczej jako sugestię, naprowadzenie - aby jednak mieć pewność, że nikomu nic się nie stanie, należałoby skonsultować się z osobami, które znają się na grzybach i chętnie podzielą się z nami swoją wiedzą.

Założenia były proste: jestem w lesie, robię zdjęcia, niczego nie zbieram, ale pytam sztuczną inteligencję o to, co znajduję. Ważne było też, aby dostarczane jej zdjęcia nie były wspaniałej jakości, żeby ostrość nie zawsze znajdowała się tam, gdzie powinna - nie chciałam specjalnie ułatwiać, a też wyobrażam sobie, że przykładowo moja ciocia niekoniecznie będzie leżeć na runie leśnym, by zrobić fotografię konkursową okazu, na który natrafiła. O znaleziska pytałam ChatGPT, a także Obiektyw Google.

"Muchomor czerwony jest grzybem trującym. Nie należy go spożywać", czyli jak AI radzi sobie z łatwymi okazami

Szczęście mam takie, jakie mam, moim oczom szybko ukazały się więc pokaźne muchomory, jeden czerwony, drugi żółty. Nawet ze znikomą grzybową wiedzą wiadomo, że grzyby te ładnie wyjdą na zdjęciach, ale do garnka ich nie włożymy. Co na to sztuczna inteligencja?

ChatGPT o muchomorze Ilona Dobijańska archiwum prywatne

Zarówno ChatGPT, jak i Obiektyw Google wskazały, że są to gatunki z rodzaju muchomor. W przypadku żółtego grzyba Obiektyw Google uznał, że najpewniej to muchomor narcyzowy lub pokrewny żółty gatunek muchomora. Niżej znajdziemy informację, że wiele żółtych muchomorów jest silnie trujących lub toksycznych dla układu nerwowego i pokarmowego. Takie samo zdanie miał ChatGPT. Oba poprawnie rozpoznały też muchomora czerwonego. W obydwu przypadkach dostajemy też informacje nt. tego, jakie cechy wskazują na ten właśnie gatunek.

Obiektyw Google o drugim muchomorze Ilona Dobijańska archiwum prywatne

Mam wrażenie, że w przypadku ChatuGPT wyraźniej zaznaczono, że są to grzyby trujące i nie należy ich spożywać, chociaż oczywiście w Obiektywie Google widnieje informacja o toksyczności tychże. Tam też możemy przeczytać: "Pamiętaj, aby nie spożywać grzybów, co do których identyfikacji nie masz 100 proc. pewności, ani nie dotykać nieznanych owocników w celach konsumpcyjnych".

ChatGPT: "Nie zbieraj go do jedzenia na podstawie tej identyfikacji"

Muchomory były proste, ale jak sprawa będzie wyglądała w przypadku gatunku potencjalnie jadalnego? Na zdjęciu widoczny był mały, kasztanowobrązowy grzybek - ChatGPT twierdzi, że najprawdopodobniej widzimy na nim młodego podgrzybka brunatnego (lub jednego z maślaków). Tak też wskazał Obiektyw Google'a... za pierwszym razem. Za drugim już twierdził, że to złotoborowik wysmukły.

Obiektyw Google rozpoznaje grzyba Ilona Dobijańska archiwum prywatne

Sztuczna inteligencja w przypadku obu narzędzi często była zgodna lub wskazywała zamiennie najbardziej prawdopodobne rozwiązania. Bardzo szybko okazało się, że zdjęcia - zwłaszcza pojedyncze - nie wystarczają do identyfikacji, a na ekranie wyświetlały się informacje: "Podobnie mogą wyglądać młode grzyby innych rodzajów, także niejadalne i trujące" czy że "na tym etapie nie da się wiarygodnie określić gatunku".

ChatGPT po dodaniu drugiego zdjęcia tego samego grzyba Ilona Dobijańska archiwum prywatne

Regularnie pojawiały się prośby o kolejne fotografie albo pytania czy propozycje, które miałyby przybliżyć nas do identyfikacji (np. Jeśli chcesz, możemy omówić, jak odróżnić maślankę od opieńki lub przeanalizować inne cechy (np. kolor blaszek czy przekrój trzonu)).

Zdjęcia to za mało. Więcej fotografii, dodatkowe pytania, ale i zadania

Jeśli dany grzyb miał jakąś cechę, która mocniej sugerowała gatunek, np. w przypadku mleczaja rudego miał być to biały, mleczny sok wypływający po uszkodzeniu blaszek, przywoływał to zarówno ChatGPT, jak i Obiektyw Google. Czasem z kolei nawet jeśli taka cecha występowała, w przypadku krowiaka podwiniętego miały to być szybko pojawiające się ciemnobrązowe plamy, na ekranie wciąż widniała informacja, że co prawda jest to charakterystyczne dla tego gatunku, ale samo w sobie nie jest rozstrzygające.

ChatGPT dopytuje o cechy charakterystyczne Ilona Dobijańska archiwum prywatne

Podczas prób identyfikacji często oba narzędzia informowały również o tym, że występuje ryzyko pomyłki: Obiektyw Google wskazywał np., że początkujący grzybiarze mylą maślankę wiązkową (która jest trująca) z jadalnymi opieńkami. O czym na pewno muszę wspomnieć, to że spodziewałam się większej pewności ze strony AI, a ostatecznie wydawała się raczej zachowawcza. Pod warunkiem, że faktycznie czytalibyśmy dostarczane nam informacje, bylibyśmy poinformowani o tym, że dane grzyby są trujące, często wiedzielibyśmy również, jakie dolegliwości powodują, a to i tak byłoby uzupełnione wiadomością, że trudno jednoznacznie stwierdzić, jaki to grzyb. Moglibyśmy też skorzystać z wartościowej porady, aby w razie wątpliwości skorzystać z bezpłatnej porady w stacji sanitarno-epidemiologicznej (Sanepid) lub u grzyboznawcy.

Obiektyw Google: uwaga Ilona Dobijańska archiwum prywatne

Na plus zdecydowanie jest to, że przy każdorazowej próbie rozpoznania zarówno ChatGPT, jak i Obiektyw Google poza faktycznym podejściem do identyfikacji okazu, dostarczają nam także trochę informacji o tym, co na to wskazuje, ale nie tylko - np. wśród najważniejszych cech muchomora czerwieniejącego mogłam przeczytać, że pod skórką i po uszkodzeniu (np. po nacięciu) zmienia kolor na czerwony albo rdzawy, co odróżnia go od trującego muchomora plamistego. I chociaż znaleziony grzyb ma być jadalny po dokładnej obróbce termicznej, poniżej znajduje się ważna uwaga, że zbieranie muchomorów wymaga dużej ostrożności i pewności w ich identyfikacji, ponieważ można je pomylić z niebezpiecznymi gatunkami trującymi.

AI o grzybie: informacja zaczerpnięta z Instagrama Ilona Dobijańska archiwum prywatne

Zatrzymajmy się na moment przy tej jadalności - w przypadku korzystania z pomocy sztucznej inteligencji szalenie ważna jest weryfikacja informacji, jakie otrzymujemy, oraz źródeł, z których korzysta AI. Tu dane zostały zaczerpnięte z profilu społecznościowego z Instagrama - co widzimy nawet po literówce, która wyświetla nam się na ekranie "Jest grzybien (...)" zamiast "grzybem" i chociaż kwestia tego typu błędów może zostać uznana za drugorzędną, to dobry przykład tego, że podczas używania tego typu rozwiązań, musimy być czujni, ostrożni i zdecydować, czy na pewno chcemy się w tej sprawie konsultować, a jeśli tak, to w jakim wymiarze - sama informacja może nie być szkodliwa, gorzej, jeżeli przystąpimy do konsumpcji, bo możemy sobie poważnie zaszkodzić.

Lekcja o grzybach. ChatGPT w roli nauczyciela Ilona Dobijańska archiwum prywatne

Jak wspomniałam, wielokrotnie przy próbie konsultacji grzybowej AI prosiła o więcej zdjęć, a także zadawała dodatkowe pytania - np., czy pod kapeluszem znajdziemy gąbkę czy blaszki. Uznałam to za dobry moment na podpytanie, chcąc przy okazji nieco rozproszyć ChatGPT (była to w końcu dalsza rozmowa, rozpoczęta od próby rozpoznania konkretnego grzyba). I chociaż otrzymałam informację, że to bardzo ważna różnica przy rozpoznawaniu grzybów, zdjęcia poglądowe obydwu przypadków, a także przykłady takich gatunków, to kolejnym pytaniem zadanym przez chat było "A co z Twoim grzybem?", co w sumie uznaję za pozytywne.

ChatGPT wracający do sedna sprawy, czyli identyfikacji Ilona Dobijańska archiwum prywatne

AI w kieszeni, grzyb w koszyku? Sztuczna inteligencja nie wystarczy, by zapewnić nam bezpieczeństwo

Czy sztuczna inteligencja jest dobrym narzędziem do tego, by rozpoznawać grzyby, które następnie mielibyśmy zbierać i dodawać do potraw, jeśli sami nie posiadamy odpowiedniej wiedzy? Nie, ponieważ możemy potruć siebie i całą swoją rodzinę. Jedno, dwa i prawdopodobnie nawet dwadzieścia zdjęć nie wystarczy, by zapewnić nam zdrowie i bezpieczeństwo, które zdecydowanie jest kwestią nadrzędną względem tego, czy sami zebraliśmy grzyba z lasu.

AI jest za to przyjemnym rozwiązaniem, jeśli chcemy po prostu pójść na spacer, otrzymać sugestię nt. znalezionego gatunku, ale na tym się to kończy - zbieranie może lepiej zostawmy tym, którzy faktycznie znają się na rzeczy. Inną sprawą jest to, czy w ogóle warto konsultować się z AI w takich przypadkach - trudno jest zignorować jej negatywny wpływ na środowisko, w którym przecież chcemy chodzić na spacery po lesie. Zdecydowanie lepszym pomysłem zdaje się zabranie na przechadzkę znajomego albo kogoś z rodziny, komu grzyby nie są obce, a chętnie uchyli nam rąbka tajemnicy.