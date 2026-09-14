W skrócie Klientka sieci ALDI zgłosiła reklamację po znalezieniu włosów w gotowym daniu, co spotkało się z brakiem odpowiedniej reakcji ze strony działu obsługi klienta firmy.

W wiadomości zwrotnej pracownik niechcący wkleił prompt użyty do wygenerowania tekstu przez sztuczną inteligencję, zapominając o usunięciu instrukcji przed wysyłką.

Sieć Aldi przeprosiła klientkę za zaistniałą sytuację, przyznając, że otrzymana wiadomość była znacznie poniżej przyjętych standardów obsługi i komunikacji z konsumentem.

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Włosy w produkcie spożywczym znanej sieci dyskontów

Klientka popularnej sieci dyskontowej doświadczyła wyjątkowo nieprzyjemnej sytuacji podczas przygotowywania posiłku. Jo Reeves z Cotteridge w Birmingham natrafiła na włosy w produkcie spożywczym zakupionym w ALDI. Sytuacja miała miejsce w trudnym dla kobiety momencie, gdy jej partner przebywał w szpitalu przed planowaną operacją.

Felernym produktem okazał się "Chicken Caesar Loaded Dip", gotowy, schłodzony sos-przekąska, inspirowany klasyczną sałatką Cezar z kurczakiem. Kobieta kupiła go w lokalnym sklepie w Worcester, chcąc zjeść coś na szybko w trakcie oczekiwania na zakończenie zabiegu partnera. Po otwarciu opakowania okazało się jednak, że jedzenie nie nadaje się do spożycia ze względu na zanieczyszczenia.

Reakcja klientki była natychmiastowa. Nieestetyczna zawartość wywołała spore oburzenie, a cała sytuacja zepsuła i tak stresujący dzień. "Byliśmy zniesmaczeni i wyrzuciliśmy je do kosza. Mogę jakoś wybaczyć jeden włos, powiedzmy, ale dwa..." - skomentowała klientka, która postanowiła wysłać oficjalną skargę do biura obsługi klienta. Oczekiwała ona profesjonalnego podejścia i wyjaśnienia sprawy przez pracownika firmy. Odpowiedź, którą otrzymała, wywołała jednak jeszcze większe rozczarowanie niż samo zanieczyszczenie produktu.

Odpowiedź sieci z pozostawionym promptem dla AI

W wiadomości zwrotnej od sieci znalazły się instrukcje dotyczące procedury zwrotu pieniędzy za wadliwy towar. Zabrakło w niej jednak jakichkolwiek przeprosin za zaistniały incydent. Największe oburzenie wywołał jednak fakt pozostawienia w treści instrukcji dla modelu sztucznej inteligencji.

Wklejony tekst zawierał wyraźny prompt skierowany do ChatGPT lub innego generatora tekstu: "Zrób to krótko i zwięźle, ale nie przesadzaj". Pomyłka ujawniła mechaniczny charakter przygotowywanej korespondencji i brak indywidualnego podejścia do problemu. Może to sugerować, że pracownik odpowiedzialny za kontakt z klientami nie zadał sobie nawet trudu, by przeczytać odpowiedź, skopiował ją razem z poleceniem i wysłał klientce.

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Odbiorczyni wiadomości zwróciła uwagę na kontrast między wizerunkiem marki a rzeczywistą jakością obsługi. "Każdy używa AI, ale ten język jest rozczarowujący z perspektywy klienta" - wyznała Jo Reeves. Dodatkowo kobieta zasugerowała, że odpowiedź została napisana bez jakiejkolwiek empatii. "Równie dobrze mogli napisać: 'Wyślij e-mail do klienta, który robi z igły widły, daj absolutne minimum i utrzymuj go w dobrym nastroju'".

Cios wizerunkowy. Incydent naruszył wiarygodność marki

Sprawa opisana przez BBC zwraca uwagę na problem automatyzacji w kontaktach z klientami. Niektóre firmy wręcz chwalą się wdrażaniem automatycznych botów, dzięki czemu mogą zwalniać ludzi w działach komunikacji. Opisany wyżej przykład dowodzi, że wykorzystywanie sztucznej inteligencji bez odpowiedniej weryfikacji przez człowieka może prowadzić do wizerunkowych porażek i utraty zaufania ze strony konsumentów.

Poszkodowana klientka przyznała, że błędy ludzkie są rzeczą naturalną, jednak w tym przypadku naruszona została wiarygodność marki. Firma od lat buduje swój wizerunek w oparciu o bliski i bezpośredni kontakt z kupującymi, co w zestawieniu z tą sytuacją tworzy wyraźny dysonans.

"Chciałabym zakwestionować ich autentyczność. Zawsze przedstawiają się z perspektywy marketingu i obsługi klienta jako autentyczni i prawdziwi. A jednak taka jest ich odpowiedź. Rozczarowujące" - oceniła Jo Reeves.

Sieć ALDI wydała oficjalne oświadczenie w tej sprawie. Przedstawiciele firmy przyznali, że wysłana wiadomość nie odpowiadała przyjętym przez nich wzorcom komunikacji. "Ta odpowiedź była znacznie poniżej naszych normalnych standardów obsługi klienta. Skontaktowaliśmy się bezpośrednio z panią Reeves, aby przeprosić i w pełni rozwiązać problem z naszym produktem" - poinformował rzecznik firmy.



