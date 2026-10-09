Mikita Balesni, Tomek Korbak i Jasmine Wang pracowali nad bezpieczeństwem sztucznej inteligencji oraz tzw. alignmentem, czyli dostosowywaniem zachowania modeli do intencji człowieka. Jak twierdzą, stracili pracę w ubiegłym tygodniu, kilka tygodni po zaangażowaniu w analizę zdarzenia, podczas którego agenty OpenAI miały w trakcie testów autonomicznie włamać się do systemów firmy Hugging Face.

Badacze alarmowali o zagrożeniach związanych z AI

Korbak przekazał na platformie X, że jako główny techniczny łącznik OpenAI z organizacją METR, współpracującą przy badaniu incydentu, miał usłyszeć, że powodem zwolnienia był sposób komunikacji z zewnętrznymi ekspertami. Podejrzewa jednak, że prawdziwym problemem były zgłaszane przez niego obawy dotyczące utraty możliwości monitorowania wewnętrznego działania agentów AI.

Podobne wyjaśnienie usłyszał Balesni - według jego relacji firma miała mieć zastrzeżenia do zbyt częstych kontaktów z zewnętrznymi organizacjami zajmującymi się bezpieczeństwem. Badacz zaprzecza jednak, jakoby ujawnił własność intelektualną OpenAI.

Wang wskazuje natomiast na kwestię dostępu do skrzynki pocztowej jednego z członków kierownictwa. Jak twierdzi, dostęp przyznano jej w związku z rekrutacją, a po przypadkowym otwarciu poufnej wiadomości poinformowała o tym przełożonego i dział IT. Utrzymuje również, że wcześniej wielokrotnie prosiła o cofnięcie uprawnień.

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OpenAI odpiera zarzuty

OpenAI przedstawia jednak zupełnie inną wersję wydarzeń. Przedstawiciele firmy zaprzeczają, by zwolnienia miały związek ze zgłaszaniem obaw dotyczących bezpieczeństwa AI. Według OpenAI cała trójka naruszyła zasady dostępu do poufnych informacji i ich przetwarzania. Wewnętrzne dochodzenie miało wykazać nieprawidłowości wykraczające poza samą komunikację z zewnętrzną organizacją oceniającą bezpieczeństwo.

Firma podkreśla też, że nie zwalnia pracowników za podnoszenie takich kwestii. W wewnętrznej wiadomości jeden z liderów zespołów badawczych miał nawet wyrazić poparcie dla współpracy z niezależnymi ekspertami. Zwolnieni badacze twierdzą jednak, że docierają do nich sygnały o narastającym strachu wśród obecnych pracowników. Według Balesniego część jego byłych współpracowników obawia się zabierać głos i zastanawia się, czy ich prywatna korespondencja nie jest przypadkiem monitorowana.

Cała sprawa wpisuje się w szerszą debatę o tym, jak kontrolować coraz bardziej autonomiczne systemy AI. Badacze ostrzegają, że rozwój zaawansowanej sztucznej inteligencji będzie trudny do bezpiecznego nadzorowania, jeśli specjaliści znający potencjalne zagrożenia nie będą mogli swobodnie współpracować ze sobą i z niezależnymi organizacjami.



