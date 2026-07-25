Zwolniła ich sztuczna inteligencja? Pracownicy Meta mają kłopot w sądzie

Krzysztof Sulikowski

Krzysztof Sulikowski

Myślisz, że to sztuczna inteligencja zadecydowała o twoim zwolnieniu z pracy? Próba udowodnienia tego przed sądem przypomina walkę z wiatrakami. Najnowszy pozew byłych pracowników przeciwko korporacji Meta Platforms ujawnia systemowe bariery, z jakimi zderzają się zatrudnieni. Brak dostępu do wewnętrznych danych firm oraz specyficzne umowy blokują pozwy zbiorowe. Choć oparta na AI analiza wydajności wzbudza spore kontrowersje, to brak dostępu do kulis podejmowania decyzji sprawia, że udowodnienie dyskryminacji w sądzie staje się dla zwolnionych niemal niemożliwe.

Sztuczna inteligencja miała wytypować ok. 8 tys. pracowników do zwolnienia. Meta zaprzecza przed sądem
Sztuczna inteligencja miała wytypować ok. 8 tys. pracowników do zwolnienia. Meta zaprzecza przed sądemSamuel Boivin / NurPhotoAFP

W skrócie

  • Pracownicy Mety próbują udowodnić w sądzie dyskryminację przez algorytmy AI, lecz brak dostępu do wewnętrznych danych firmy skutecznie utrudnia zdobycie twardych dowodów.
  • Umowy arbitrażowe wiążące pracowników Mety blokują możliwość wnoszenia pozwów zbiorowych.
  • Meta zaprzecza zarzutom i utrzymuje, że przy zwalnianiu prawie 8 tysięcy osób decyzje podejmowali wyłącznie ludzie, a algorytmy AI nie stanowiły podstawy do tych zwolnień.
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Pracownicy Mety kontra dyskryminacja przez AI

Wyjątkowy pozew sądowy złożony przeciwko koncernowi Meta Platforms pokazuje, jak trudnym zadaniem dla pracowników jest udowodnienie, że zostali zwolnieni w wyniku decyzji podjętych przez algorytmy sztucznej inteligencji. Sprawa ta może wyjaśniać, dlaczego powszechnie zapowiadana fala pozwów dotyczących wykorzystywania AI w miejscu pracy wciąż nie nadeszła.

Eksperci prawni wskazują, że pracownicy rzadko mają wgląd w to, jak systemy AI są wykorzystywane przez ich pracodawców. Dodatkowo wielu z nich podpisuje umowy zobowiązujące do rozstrzygania sporów poza sądem, na drodze prywatnego arbitrażu, co skutecznie uniemożliwia publiczne weryfikowanie takich zarzutów.

W orzeczeniu sądu z ubiegłego tygodnia, odmownie rozpatrującym wniosek o zablokowanie finalizacji zwolnień 26 osób, sędzia rejonowy William Orrick wskazał na kluczową przeszkodę stojącą przed osobami zarzucającymi dyskryminację przez AI: "nie było ich w pokojach, w których to się działo".

Oznacza to, że pracownicy tacy jak ci zwolnieni przez firmę Marka Zuckerberga, twierdzący, że zostali wytypowani do zwolnienia ze względu na niepełnosprawność lub korzystanie z urlopów zdrowotnych i rodzinnych, nie są w stanie szybko przedstawić twardych dowodów na potwierdzenie swoich zarzutów.

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Umowy arbitrażowe. Tak firmy chronią się przed pozwami

Podobnie jak większość pracowników w USA, powodowie w tej sprawie są związani umowami arbitrażowymi. Oznacza to brak możliwości wniesienia pozwu zbiorowego, przedstawienia sprawy przed ławą przysięgłych czy ubiegania się o wielomilionowe odszkodowania w otwartym procesie sądowym. Pracodawcy preferują arbitraż, uznając go za szybszy i tańszy proces. Z kolei obrońcy praw pracowniczych podkreślają, że faworyzuje on firmy i zniechęca do zgłaszania roszczeń. Poufny charakter arbitrażu chroni również niekorzystne dowody przed ujawnieniem publicznym.

"Nawet jeśli udowodnisz, że dany system tworzy dyskryminujące wyniki na prawo i lewo, nie masz żadnej możliwości podzielenia się tą informacją z innymi pracownikami" - zauważa Christine Webber z kancelarii Cohen Milstein Sellers & Toll, cytowana przez agencję Reuters.

Prawnicy wskazują, że te przeszkody wyjaśniają, dlaczego niemal nie słychać o sprawach dotyczących AI w zatrudnieniu. Jednym z nielicznych innych przykładów jest pozew przeciwko Workday, w którym zarzuca się algorytmom odrzucanie kandydatów ze względu na rasę, wiek czy niepełnosprawność. W tamtym przypadku arbitraż nie stanowi bariery, bowiem Workday nie posiada bezpośrednich umów z kandydatami aplikującymi do firm korzystających z jego oprogramowania.

Batalia o nakaz sądowy. Ciężko znaleźć dowody

Zapisy w umowach pracowników Meta zawierają wąski wyjątek pozwalający na ubieganie się o nakaz sądowy tymczasowo blokujący nieodwracalne działania, jednak zwykle dotyczy on kradzieży tajemnic firmy, a nie zwolnień pracowników.

Wspomniany sędzia odmówił wydania tymczasowego zakazu, ale wciąż ma zdecydować o ewentualnym wstępnym nakazie zastępczym, który mógłby przywrócić pracowników na stanowiska do czasu rozstrzygnięcia arbitrażu. Sędzia zaznaczył, że może zmienić zdanie, jeśli pracownicy dostarczą dowody "dotyczące tego, czy i w jaki sposób AI została użyta w niewłaściwy sposób". Rozprawa została zaplanowana na 24 sierpnia 2026 r.

Według pozwu Meta przy wyznaczaniu osób do zwolnienia miała korzystać z narzędzi śledzących wydajność oraz zużycie tokenów AI (wskaźnik wykorzystania narzędzi sztucznej inteligencji). Miało to stawiać w gorszej sytuacji osoby nieobecne w pracy z przyczyn zdrowotnych lub rodzinnych. Powodowie twierdzą, że firma stosowała m.in. asystenta LLM "Metamate", system "drugiego mózgu" analizujący komunikację i dokumenty oraz oceny wydajności oparte na skanowaniu klawiatury, treści ekranu, e-maili i historii przeglądarki.

Przedstawiciele Meta w pismach procesowych stanowczo zaprzeczyli tym zarzutom, twierdząc, że wszystkie decyzje dotyczące niemal 8 tys. zwolnień ogłoszonych w tym roku podjęli ludzie, a wykorzystanie AI nie stanowiło podstawy do ocen czy zwolnień. Sędzia Orrick przyznał, że jest zobowiązany przyjąć stanowisko Meta, dopóki strona skarżąca nie przedstawi kontrdowodów.

"Meta posiada praktycznie wszystkie istotne informacje" - napisali w oświadczeniu prawnicy zwolnionych pracowników, apelując do obecnych i byłych pracowników o kontakt i przekazywanie wiedzy na temat kulisów procesu zwolnień.

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