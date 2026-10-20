HyperX Cloud Alpha Air - recenzja. Otwarte słuchawki gamingowe, które nie chcą rezygnować z basu

Nowy przewodowy zestaw słuchawkowy stawia na otwartą konstrukcję, lekką budowę i technologię HyperX Bass Tube. Sprawdzam, co oferuje ten model, jakie są jego największe zalety i na jakie kompromisy muszą przygotować się gracze. Na początek przyjrzymy się kwestiom technicznym.

HyperX Cloud Alpha Air - najważniejsze informacje

Typ: przewodowe słuchawki gamingowe o otwartej konstrukcji

Przetworniki: dynamiczne, 40 mm, z magnesami neodymowymi

Pasmo przenoszenia: 20 Hz - 20 kHz

Czułość słuchawek: 97 dB SPL/mW przy 1 kHz

Mikrofon: odłączany, jednokierunkowy, pojemnościowy elektretowy

Łączność: przewód 3,5 mm, przewód USB-C z adapterem USB-A

Kompatybilność: PC, Mac, PlayStation i wybrane konsole Xbox

Konstrukcja: metalowy pałąk, nauszniki wokółuszne

Oprogramowanie: HyperX NGENUITY

Gwarancja: 2 lata

Konstrukcja i wykonanie. Lekkość zamiast gamingowego przepychu

HyperX Cloud Alpha Air reprezentuje podejście, które nie zawsze jest oczywiste w segmencie gamingowym. Zamiast rozbudowanego zestawu przycisków, podświetlenia RGB i bezprzewodowej elektroniki producent postawił na stosunkowo prostą konstrukcję, której najważniejszymi elementami są wygoda, funkcjonalność i właściwości akustyczne.

Nauszniki mają klasyczny, wokółuszny kształt, a pałąk został wzmocniony metalem. Metalowe elementy odpowiadają za sztywność konstrukcji, natomiast pozostałe części wykonano z tworzyw sztucznych. Całość sprawia wrażenie sprzętu zaprojektowanego przede wszystkim do codziennego użytkowania, a nie do eksponowania gamingowego charakteru stanowiska.

Ważnym elementem są otwarte muszle, których zewnętrzną część zabezpieczono metalowymi kratkami. To nie tylko zabieg stylistyczny. Otwarta konstrukcja wpływa bezpośrednio na charakter dźwięku, przestrzenność sceny oraz wentylację wokół uszu.

W przeciwieństwie do klasycznych słuchawek zamkniętych Cloud Alpha Air nie tworzą szczelnej przestrzeni wokół małżowin. Powietrze może swobodniej przepływać, co potencjalnie ogranicza uczucie nagrzewania się uszu podczas długich sesji.

Nie oznacza to jednak, że mamy do czynienia ze sprzętem pozbawionym kompromisów. Otwarta konstrukcja przepuszcza dźwięki w obie strony. Osoby przebywające w pobliżu mogą słyszeć to, czego słuchamy, a odgłosy otoczenia pozostają bardziej słyszalne niż w przypadku dobrze izolujących słuchawek zamkniętych.

To istotna różnica dla graczy korzystających z komputera w pokoju dzielonym z innymi domownikami.

Komfort noszenia - jeden z najważniejszych argumentów za otwartą konstrukcją

Wygoda to jeden z obszarów, w których HyperX Cloud Alpha Air mają szczególnie dużo do zaoferowania. Producent wykorzystał miękkie poduszki z piankowym wypełnieniem i materiałem Ultrasuede, a lekki pałąk ma ograniczać obciążenie głowy.

Słuchawki ważą około 272 g bez odłączanego mikrofonu, co stanowi korzystny wynik w przypadku pełnowymiarowego zestawu gamingowego. Niska masa ma znaczenie zwłaszcza wtedy, gdy sprzęt pozostaje na głowie przez kilka godzin dziennie.

Istotna jest również sama konstrukcja nauszników. Otwarta obudowa ułatwia wentylację, dzięki czemu podczas długich sesji można ograniczyć charakterystyczne dla części modeli zamkniętych uczucie gorąca i wilgoci wokół uszu.

To potencjalna zaleta nie tylko podczas rozgrywki. Cloud Alpha Air mogą zainteresować również osoby pracujące przy komputerze, uczestniczące w wideokonferencjach albo słuchające muzyki w trakcie wykonywania codziennych obowiązków.

Warto też pamiętać, że przewodowa konstrukcja oznacza konieczność uwzględnienia kabla podczas przemieszczania się przy biurku. Cloud Alpha Air nie są propozycją dla osób, które chcą swobodnie oddalać się od komputera bez zdejmowania słuchawek.

HyperX Cloud Alpha Air Emma Hamill materiały prasowe

Otwarta konstrukcja i HyperX Bass Tube - co zmieniają w brzmieniu?

Najważniejszym wyróżnikiem Cloud Alpha Air jest połączenie otwartej konstrukcji z rozwiązaniem HyperX Bass Tube. To właśnie tutaj producent próbuje rozwiązać jeden z typowych problemów słuchawek open-back.

W otwartych słuchawkach dźwięk może swobodniej rozchodzić się na zewnątrz obudowy. Takie rozwiązanie często sprzyja naturalnemu odbiorowi muzyki, lepszej przestrzenności i bardziej swobodnemu charakterowi brzmienia. Jednocześnie uzyskanie mocnego, odpowiednio kontrolowanego basu bywa trudniejsze niż w wielu konstrukcjach zamkniętych.

HyperX Bass Tube ma pomagać w zachowaniu niskich tonów bez rezygnowania z zalet otwartych muszli. Słuchawki wykorzystują dynamiczne przetworniki o średnicy 40 mm z magnesami neodymowymi i deklarowanym pasmem przenoszenia od 20 Hz do 20 kHz.

Same liczby nie przesądzają oczywiście o jakości dźwięku. Znacznie ważniejsze jest strojenie przetworników, kontrola poszczególnych pasm oraz sposób prezentowania szczegółów. Zdecydowanie mogę pochwalić przede wszystkim sprężysty bas, pełną średnicę i stosunkowo naturalny charakter brzmienia. Niskie tony mają zapewniać odpowiednią energię, nie dominując przy tym całego przekazu. Średnica pozostaje ważna dla czytelności dialogów, głosów i wielu dźwięków otoczenia w grach.

Wysokie tony są wyraźne i pozwalają wydobyć szczegóły, choć nie każdemu przypadnie do gustu ich bardziej bezpośredni charakter w niektórych fragmentach pasma.

Nie należy oczekiwać, że Cloud Alpha Air zabrzmią identycznie jak każde inne słuchawki otwarte. Wiele zależy od zastosowanego strojenia, nagrania, ustawień equalizera i indywidualnej wrażliwości słuchacza.

Ważne jest natomiast to, że HyperX nie ogranicza się do zaoferowania samej otwartej konstrukcji. Producent próbuje połączyć przestrzenność z basem, który w grach odpowiada między innymi za odczuwanie eksplozji, uderzeń, silników i innych efektów o dużej energii.

Gry, muzyka i filmy - do czego najlepiej nadają się Cloud Alpha Air?

Gry fabularne i przygodowe

Otwarta konstrukcja może być szczególnie interesująca w grach nastawionych na eksplorację, rozbudowane środowisko dźwiękowe i budowanie atmosfery. W takich produkcjach liczą się nie tylko efekty specjalne, ale również subtelniejsze odgłosy otoczenia, pogłosy oraz sposób, w jaki dźwięki układają się względem siebie.

Szersza scena dźwiękowa może sprawić, że świat gry będzie odbierany jako bardziej przestrzenny. To zaleta w produkcjach, w których często przemieszczamy się między otwartymi lokacjami, wnętrzami i zróżnicowanymi środowiskami.

Nie należy jednak traktować otwartej konstrukcji jako gwarancji idealnej lokalizacji każdego dźwięku. Duże znaczenie mają również silnik audio gry, zastosowane rozwiązania przestrzenne i ustawienia wyjścia dźwięku.

Strzelanki i gry sieciowe

W grach rywalizacyjnych szczególnie ważna jest możliwość rozpoznawania kierunku, z którego nadchodzi przeciwnik, oraz odróżniania kroków od innych dźwięków otoczenia.

Cloud Alpha Air mogą być interesującą propozycją dla graczy, którzy preferują przestrzenne i czytelne brzmienie. Otwarta konstrukcja nie gwarantuje jednak automatycznej przewagi nad dobrymi słuchawkami zamkniętymi. Wiele zależy od konkretnej gry i osobistych preferencji.

Trzeba też uwzględnić warunki, w jakich gramy. Jeżeli w pokoju jest głośno, odgłosy z otoczenia mogą utrudniać koncentrację. W takich sytuacjach słuchawki zapewniające lepszą izolację mogą okazać się praktyczniejszym rozwiązaniem.

Muzyka i filmy

Cloud Alpha Air nie ograniczają się do zastosowań gamingowych. Neutralniejsze, bardziej zrównoważone strojenie może sprawdzić się również podczas słuchania muzyki, szczególnie gdy zależy nam na czytelnej średnicy, separacji instrumentów i przestrzennej prezentacji nagrania.

Otwarta konstrukcja może być atutem podczas oglądania filmów, zwłaszcza tych z rozbudowaną ścieżką dźwiękową. Z kolei osoby preferujące bardzo mocny, dominujący bas powinny przed zakupem sprawdzić, czy charakter brzmienia odpowiada ich oczekiwaniom.

Warto pamiętać, że są to słuchawki przewodowe, a więc nie wymagają ładowania akumulatora. To zaleta dla osób korzystających z jednego stanowiska przez wiele godzin dziennie.

Mikrofon - komunikacja bez dodatkowego sprzętu

W zestawie otrzymujemy odłączany mikrofon na wysięgniku. Producent zastosował jednokierunkowy mikrofon pojemnościowy elektretowy o deklarowanej czułości -42 dBV przy 1 kHz.

Jednokierunkowa charakterystyka ma pomagać w koncentrowaniu się na głosie użytkownika i ograniczaniu części dźwięków dochodzących z innych kierunków. To rozwiązanie dobrze wpisuje się w potrzeby osób grających zespołowo, korzystających z komunikatorów i prowadzących rozmowy podczas pracy przy komputerze.

Zaletą jest możliwość odłączenia mikrofonu. Gdy słuchawki służą wyłącznie do słuchania muzyki lub oglądania filmów, nie trzeba pozostawiać wysięgnika przy twarzy.

Na lewej muszli znajduje się przycisk wyciszania mikrofonu, któremu towarzyszy dioda informująca o jego stanie. Po prawej stronie umieszczono pokrętło regulacji głośności.

Warto przy tym zachować odpowiednie oczekiwania. Wbudowany mikrofon jest praktycznym rozwiązaniem dla graczy, ale sam zestaw nie zastąpi automatycznie dedykowanego mikrofonu studyjnego. Ostateczna jakość rozmów zależy również od ustawień wejścia, oprogramowania i warunków akustycznych.

Łączność i wyposażenie - przewodowo, ale na kilka sposobów

HyperX Cloud Alpha Air nie są słuchawkami bezprzewodowymi. Ich zaletą jest natomiast możliwość korzystania z różnych sposobów podłączenia.

W zestawie znajduje się odłączany przewód słuchawkowy zakończony wtykiem 3,5 mm, przewód przedłużający z rozdzieleniem sygnału audio i mikrofonu do komputera oraz przewód USB-C z adapterem USB-A.

Dołączony moduł USB pozwala korzystać z cyfrowego połączenia z kompatybilnym komputerem, a standardowe złącze analogowe ułatwia podłączenie do urządzeń wyposażonych w odpowiednie gniazdo.

Producent deklaruje zgodność z komputerami PC i Mac oraz konsolami PlayStation. W przypadku innych urządzeń warto zweryfikować zgodność konkretnego sposobu podłączenia i dostępność wszystkich funkcji.

Modułowa konstrukcja przewodów ułatwia dostosowanie zestawu do różnych stanowisk, ale ma też słabszą stronę. Zamiast jednego długiego przewodu użytkownik musi połączyć kilka elementów. W niektórych konfiguracjach dodatkowe połączenia mogą przeszkadzać na biurku, a przewody mogą tworzyć mniej wygodny układ niż pojedynczy kabel.

Nie znajdziemy tu akumulatora, ładowania ani ograniczeń wynikających z czasu pracy na baterii. Nie ma też typowych dla wielu bezprzewodowych zestawów gamingowych możliwości swobodnego przemieszczania się po pokoju.

To świadomy kompromis: Cloud Alpha Air stawiają na prostotę przewodowego zestawu, a nie na maksymalną mobilność.

Oprogramowanie HyperX NGENUITY - potencjał i znak zapytania

Producent przewidział obsługę oprogramowania HyperX NGENUITY. Aplikacja ma umożliwiać personalizację brzmienia i regulację ustawień związanych z mikrofonem.

Dla użytkownika oznacza to możliwość dopasowania charakteru dźwięku do własnych preferencji. Osoba grająca głównie w strzelanki może szukać większej czytelności określonych efektów, podczas gdy miłośnik gier fabularnych może preferować bardziej zrównoważone brzmienie.

HyperX Cloud Alpha Air - zalety i wady

Zalety

Otwarta konstrukcja sprzyjająca przestrzennemu brzmieniu.

Technologia HyperX Bass Tube, która ma wspierać reprodukcję niskich tonów.

Stosunkowo niska masa i miękkie poduszki.

Metalowe wzmocnienia pałąka i elementów regulacyjnych.

Odłączany mikrofon.

Regulacja głośności i przycisk wyciszania mikrofonu.

Możliwość podłączenia analogowego oraz przez USB.

Brak akumulatora i konieczności ładowania.

Wady

Dźwięk może wydostawać się na zewnątrz, przeszkadzając innym osobom.

Wieloelementowy układ przewodów może być mniej wygodny niż pojedynczy kabel.

Czy warto kupić HyperX Cloud Alpha Air?

HyperX Cloud Alpha Air to interesująca propozycja dla graczy, którzy chcą wyjść poza schemat klasycznych, zamkniętych słuchawek gamingowych. Producent stawia na przestrzenność, wygodę i bardziej naturalny charakter brzmienia, jednocześnie próbując zachować odpowiednio mocne niskie tony.

Największym atutem tego modelu jest sama koncepcja. Otwarta konstrukcja może zapewnić przyjemniejsze warunki podczas długiego korzystania ze słuchawek, a właściwie zestrojone przetworniki mogą dobrze sprawdzić się zarówno w grach, jak i podczas słuchania muzyki. Odłączany mikrofon oraz kilka sposobów podłączenia dodatkowo zwiększają uniwersalność zestawu.

Nie jest to jednak sprzęt dla wszystkich. Osoby grające w głośnym otoczeniu, korzystające z komputera w obecności innych domowników lub oczekujące mocnej izolacji powinny rozważyć konstrukcję zamkniętą. Podobnie użytkownicy, którzy chcą korzystać ze słuchawek bez żadnych przewodów, muszą szukać innego rozwiązania.

HyperX Cloud Alpha Air zasługują na uwagę osób szukających przewodowych słuchawek gamingowych o otwartej konstrukcji. Ich największymi atutami są potencjał przestrzennego brzmienia, wygoda i możliwość korzystania z jednego zestawu podczas grania, słuchania muzyki oraz codziennej pracy. Ostateczna decyzja powinna jednak uwzględniać akceptację braku izolacji, przewodowej łączności oraz aktualnej ceny urządzenia.