Infinix Note Edge 5G - sprzęt, który miesza w średniej półce

I trzeba przyznać - ten pomysł naprawdę działa.

Największe wrażenie robi już samo wzięcie telefonu do ręki. Note Edge jest absurdalnie cienki jak na urządzenie z baterią 6500 mAh. Zwykle smartfony z tak dużym ogniwem są ciężkie, grube i przypominają bardziej powerbank niż elegancki telefon. Tutaj jest odwrotnie - 7,2 mm grubości i zakrzywiony ekran sprawiają, że urządzenie wydaje się wręcz delikatne. Ale nie w negatywnym sensie. Bardziej jak coś, co normalnie kosztowałoby dwa razy więcej.

To właśnie ekran jest pierwszym elementem, który buduje efekt "wow". 6,78-calowy AMOLED z zakrzywionymi bokami wygląda bardzo efektownie - szczególnie wieczorem, kiedy cienkie ramki praktycznie znikają. Co ważne, to nie jest ten typ agresywnie zakrzywionego wyświetlacza, który powoduje przypadkowe dotknięcia i irytuje podczas pisania. Krzywizna jest subtelna, bardziej wizualna niż funkcjonalna, ale dzięki temu telefon wygląda nowocześnie i premium. Do tego dochodzi 120 Hz, wysoka jasność i naprawdę świetne kolory. W codziennym użytkowaniu ekran po prostu sprawia przyjemność.

Komfort użytkowania - jak w półce premium

Bardzo ciekawie wypada też ergonomia. Mimo dużego wyświetlacza Note Edge nie sprawia wrażenia cegły. Środek ciężkości został dobrze wyważony, więc telefon nie "ciągnie" dłoni w dół, jak często dzieje się przy dużych bateriach. To jeden z tych smartfonów, które po kilku minutach przestajesz zauważać w ręce - a to paradoksalnie ogromna zaleta.

Infinix Note Edge w wersji zielonej trafił w moje ręce materiał zewnętrzny

Pod względem wydajności Infinix nie próbuje udawać gamingowego potwora i chyba właśnie dlatego wypada tak naturalnie. MediaTek Dimensity 7100 zapewnia bardzo płynną codzienną pracę - aplikacje uruchamiają się szybko, system działa stabilnie, a telefon nie ma problemu z multitaskingiem czy mediami społecznościowymi. Gry? Jak najbardziej da się grać komfortowo, ale czuć, że to bardziej "solidny średniak" niż urządzenie dla hardkorowych graczy. I to jest okej, bo cały charakter tego telefonu wydaje się oparty bardziej na komforcie użytkowania niż benchmarkach.

Cała moc tkwi w... baterii!

Największym zaskoczeniem okazuje się bateria. 6500 mAh w tak cienkiej obudowie brzmi trochę jak marketingowa magia, ale w praktyce działa naprawdę dobrze. Przy normalnym użytkowaniu telefon spokojnie wytrzymuje dwa dni bez ładowarki, a nawet bardziej intensywne korzystanie nie powoduje nerwowego szukania kabla wieczorem. Co ważne, urządzenie nie nagrzewa się przesadnie podczas ładowania ani grania, a bypass charging faktycznie pomaga utrzymać temperatury pod kontrolą podczas dłuższych sesji gamingowych.

Aparaty są… rozsądne. I chyba właśnie to słowo najlepiej tu pasuje. Główny sensor 50 MP robi dobre zdjęcia za dnia - ostre, kontrastowe i przyjemne kolorystycznie. Nie ma tu flagowego poziomu detali czy fenomenalnego HDR-u, ale większość użytkowników będzie zadowolona. W nocy telefon nadal daje radę, choć algorytmy czasem próbują zbyt mocno rozjaśniać scenę. Ciekawie wypada natomiast aparat selfie, który momentami robi lepsze wrażenie niż główna kamera - szczególnie pod względem naturalnych kolorów skóry.

Infinix Note Edge - wyspa aparatów jest delikatna i ergonomiczna materiały prasowe

Dużo nowych funkcji i oczywiście AI

System XOS 16 nadal pozostaje najbardziej "kontrowersyjnym" elementem urządzenia. Z jednej strony jest bardzo bogaty w funkcje, animacje i dodatki AI, z drugiej - momentami sprawia wrażenie przeładowanego. Nie jest to minimalistyczny klimat Pixela czy Nothing Phone'a. Infinix chce dać użytkownikowi wszystkiego dużo: funkcji, opcji, skrótów i efektów wizualnych. Jednym się to spodoba, inni będą potrzebowali kilku dni, żeby się odnaleźć.

Na tle konkurencji pokroju Samsung Galaxy A56 5G czy Nothing Phone (3a), Note Edge wyróżnia się przede wszystkim formą i ergonomią. Nie jest najbardziej wydajny ani najbardziej fotograficzny, ale bardzo umiejętnie tworzy wrażenie telefonu "premium dla normalnych ludzi". I właśnie dlatego ma w sobie coś wyjątkowo sympatycznego.

Bo Infinix Note Edge nie próbuje być zabójcą flagowców. To raczej smartfon dla kogoś, kto chce dużego, nowoczesnego i bardzo wygodnego telefonu bez wydawania fortuny. I trzeba przyznać, że w swojej roli sprawdza się zaskakująco dobrze.

