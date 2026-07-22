JONR H2 20 000 Pa - czy ten odkurzacz myjący może konkurować z gigantami?

Największe atuty? Bardzo wysoka moc ssania 20 000 Pa, możliwość jednoczesnego odkurzania i mycia, praca całkowicie na płasko (180°), automatyczne czyszczenie szczotki oraz inteligentne wykrywanie zabrudzeń. Czy to wystarczy, aby stać się jednym z najciekawszych modeli w swojej klasie?

Specyfikacja techniczna

Typ: Odkurzacz myjący 2 w 1

Moc ssania: 20 000 Pa

Czas pracy: do 45 minut

Waga: ok. 3,5 kg

Pojemność zbiornika: 1500 ml

Praca na płasko: Tak (180°)

Samoczyszczenie: Tak

Suszenie szczotki: Tak

Czujnik zabrudzeń: Tak

Filtr: HEPA

Producent deklaruje możliwość odkurzania i mycia twardych podłóg w jednym przejeździe, a także skuteczne usuwanie zarówno suchych zanieczyszczeń, jak i rozlanych płynów.

Pierwsze wrażenie

JONR H2 sprawia bardzo dobre pierwsze wrażenie. Konstrukcja jest nowoczesna, a urządzenie nie wygląda jak budżetowy sprzęt.

Największym zaskoczeniem jest masa - około 3,5 kg. Dzięki napędowi rolki odkurzacz wydaje się jeszcze lżejszy podczas prowadzenia, co docenią osoby sprzątające większe powierzchnie.

Design i ergonomia

Producent postawił na minimalistyczny wygląd.

Na plus zasługują:

nowoczesna stacja dokująca,

czytelny wyświetlacz LED,

wygodny uchwyt,

dobrze wyważona konstrukcja,

łatwy dostęp do zbiorników.

Największą zaletą jest jednak możliwość pracy całkowicie na płasko.

Praca pod meblami

To funkcja, której brakuje wielu konkurentom. JONR H2 może położyć się niemal całkowicie poziomo.

Dzięki temu bez problemu odkurzymy:

pod łóżkiem,

pod sofą,

pod komodą,

pod szafkami kuchennymi.

Wysokość modułu ssącego wynosi zaledwie około 10,8 cm, co pozwala dotrzeć tam, gdzie klasyczne odkurzacze pionowe często nie mają szans.

Siła ssania - 20 000 Pa

To jeden z najmocniejszych argumentów tego modelu.

20 000 Pa pozwala skutecznie usuwać:

piasek,

sierść,

okruchy,

błoto,

rozlane płyny,

zaschnięte zabrudzenia.

W codziennym użytkowaniu różnica względem słabszych modeli jest zauważalna szczególnie na płytkach i panelach.

Trzeba jednak pamiętać, że jest to odkurzacz przeznaczony głównie do twardych podłóg, a nie zamiennik klasycznego odkurzacza do grubych dywanów.

Odkurzanie i mycie jednocześnie

To właśnie tutaj H2 pokazuje swoje największe możliwości.

Podczas jednego przejazdu urządzenie:

zasysa zabrudzenia,

myje podłogę,

zbiera nadmiar wody,

pozostawia powierzchnię niemal suchą.

To ogromna oszczędność czasu - szczególnie w kuchni, jadalni czy przedpokoju.

Inteligentne wykrywanie zabrudzeń

Czujnik automatycznie analizuje stopień zabrudzenia podłogi.

Jeżeli wykryje większą ilość brudu:

zwiększa moc ssania,

podaje więcej wody.

Po przejechaniu na czystą powierzchnię urządzenie wraca do bardziej oszczędnego trybu pracy, co przekłada się na dłuższy czas działania.

Samoczyszczenie

To jedna z najwygodniejszych funkcji.

Po zakończeniu sprzątania wystarczy odstawić odkurzacz do stacji i uruchomić automatyczne czyszczenie.

Urządzenie:

przepłukuje szczotkę,

czyści kanały,

usuwa zabrudzenia,

przygotowuje sprzęt do kolejnego użycia.

Dodatkowo zastosowano system ograniczający powstawanie nieprzyjemnych zapachów oraz funkcję osuszania rolki, co poprawia higienę użytkowania.

System Anti-Tangle

Właściciele zwierząt docenią rozwiązanie ograniczające owijanie się włosów i sierści wokół szczotki.

Nie eliminuje ono całkowicie potrzeby konserwacji, ale znacząco zmniejsza częstotliwość ręcznego czyszczenia rolki.

Bateria

Producent deklaruje do 45 minut pracy. W praktyce wystarcza to na posprzątanie mieszkania o powierzchni około 80-120 m², w zależności od wybranego trybu i stopnia zabrudzenia. I rzeczywiście tak jest, bez problemu na jednym ładowaniu można umyć dwukrotnie trzypokojowe mieszkanie.

Odkurzacz JONR H2 z funkcją mycia nawet na płasko materiały prasowe

Komfort użytkowania

JONR H2 prowadzi się bardzo lekko.

Na plus:

dobra manewrowość,

aktywny skręt,

łatwe opróżnianie zbiorników,

wygodne sterowanie.

Po kilku dniach użytkowania trudno wrócić do klasycznego mopa.

Plusy

bardzo wysoka moc ssania 20 000 Pa

jednoczesne odkurzanie i mycie

możliwość pracy na płasko (180°)

skuteczne czyszczenie przy krawędziach

inteligentne wykrywanie zabrudzeń

automatyczne czyszczenie szczotki

funkcja suszenia rolki

system ograniczający plątanie włosów

długi czas pracy

atrakcyjna cena względem oferowanych możliwości

Minusy

przeznaczony głównie do twardych podłóg - nie zastąpi klasycznego odkurzacza przy grubych dywanach

brak regulacji głośności wydawanych komend głosowych (jest głośno)

Dla kogo jest JONR H2?

Najbardziej docenią go:

właściciele mieszkań z panelami i płytkami,

rodziny z dziećmi,

właściciele psów i kotów,

osoby, które chcą zastąpić mop jednym urządzeniem,

użytkownicy szukający sprzętu klasy premium w rozsądnej cenie.

Czy warto kupić?

JONR H2 to jeden z najciekawszych odkurzaczy myjących w swoim segmencie cenowym. Oferuje funkcje, które jeszcze niedawno były zarezerwowane dla znacznie droższych modeli: pracę na płasko 180°, moc ssania 20 000 Pa, inteligentne wykrywanie zabrudzeń, samoczyszczenie i skuteczny system ograniczający plątanie włosów.

Jeśli w domu dominują twarde podłogi, a zależy Ci na szybkim odkurzaniu i myciu w jednym przejeździe, JONR H2 będzie bardzo mocnym kandydatem do zakupu.



