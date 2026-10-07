MusicMate MM-SC900 PartyStar 250 W - sprawdzam nowiutki zestaw do karaoke

Producent stworzył urządzenie będące połączeniem zestawu Power Audio, systemu karaoke, odtwarzacza multimedialnego oraz niewielkiego centrum rozrywki. Najbardziej charakterystycznym elementem jest tutaj duży, 15,6-calowy dotykowy ekran z Androidem i Wi-Fi. Do tego dochodzą dwa bezprzewodowe mikrofony, 250 W mocy RMS, akumulator, Bluetooth, HDMI, USB, AUX, wejście gitarowe i efekty świetlne.

Na papierze wygląda to więc bardzo interesująco. Pytanie brzmi: czy tak bogate wyposażenie rzeczywiście przekłada się na dobre doświadczenia podczas użytkowania?

Wygląd i konstrukcja

MusicMate MM-SC900 PartyStar zdecydowanie nie jest sprzętem, który próbuje zniknąć w tle. Czarne, dość masywne urządzenie ma wymiary około 54 × 40 × 22 cm i waży 8,2 kg. Nie jest więc małym głośnikiem, który wrzucimy do plecaka, ale jednocześnie nadal można go stosunkowo łatwo przenosić. Producent dołącza nawet pasek na ramię, co przy imprezowym charakterze urządzenia ma sporo sensu.

Konstrukcja sprawia wrażenie sprzętu stworzonego z myślą o imprezach. Nie jest przesadnie elegancka ani minimalistyczna, ale właśnie o to tutaj chodzi. MM-SC900 ma wyglądać jak centrum imprezy i swoją rolę wizualną spełnia.

Na froncie znajdziemy przede wszystkim głośnik oraz elementy odpowiedzialne za efekty świetlne. Największe wrażenie robi jednak umieszczony na górze 15,6-calowy, składany i regulowany ekran dotykowy.

I właśnie ten element całkowicie zmienia charakter urządzenia.

15,6 cala i Android - największy atut PartyStar

W przypadku większości głośników karaoke użytkownik musi podłączyć telefon, uruchomić YouTube i dopiero wtedy zaczyna się zabawa.

Tutaj telefon może być właściwie zbędny.

MM-SC900 posiada system Android, Wi-Fi oraz duży ekran dotykowy, dzięki czemu może pełnić funkcję samodzielnego centrum multimedialnego. Możemy korzystać z aplikacji karaoke, wyszukiwać utwory i obsługiwać urządzenie bezpośrednio z jego ekranu.

To jedna z największych przewag tego modelu nad klasycznymi głośnikami imprezowymi.

Duży ekran jest również zwyczajnie wygodny. Podczas karaoke małe ekrany smartfonów potrafią być irytujące, szczególnie gdy kilka osób chce jednocześnie śledzić tekst piosenki. Tutaj tekst jest znacznie lepiej widoczny, a ekran można ustawić pod odpowiednim kątem.

Po zakończeniu imprezy ekran można złożyć, dzięki czemu jest lepiej chroniony podczas transportu.

Zestaw karaoke MUSICMATE KTV MM-SC900 PartyStar materiał prasowy

Jest jednak pewne "ale"

Tak rozbudowany system oznacza również większą zależność od oprogramowania. W przeciwieństwie do zwykłego głośnika Bluetooth mamy tutaj system operacyjny, aplikacje, Wi-Fi i interfejs dotykowy. A to oznacza, że płynność działania i stabilność oprogramowania mają większe znaczenie. Dotyk nie zawsze działa idealnie płynnie, ale nie jest to uciążliwe. Warto po prostu mieć świadomość, że urządzenie jest bardziej skomplikowane niż zwykły głośnik.

250 W RMS - czy rzeczywiście jest głośno?

Jednym z najważniejszych parametrów jest oczywiście moc.

MusicMate deklaruje 250 W RMS, co jest bardzo konkretną wartością jak na przenośny system tego typu.

W praktyce oznacza to sprzęt przeznaczony zdecydowanie nie tylko do słuchania muzyki w sypialni.

MM-SC900 bez problemu może nagłośnić:

większy salon,

domową imprezę,

taras,

ogród,

karaoke w gronie znajomych,

niewielkie spotkanie plenerowe.

I właśnie w takich zastosowaniach moc urządzenia ma największy sens.

Brzmienie jest nastawione na rozrywkę. Nie jest to sprzęt audiofilskiej natury, który kupujemy po to, żeby analizować nagrania studyjne i szukać najdrobniejszych niuansów w średnicy. PartyStar ma przede wszystkim grać efektownie, głośno i angażująco.

Pomaga w tym między innymi możliwość regulacji tonów wysokich i niskich, korektor oraz funkcja podbicia basu. Dostępny jest również efekt pogłosu oraz niezależna regulacja głośności muzyki i mikrofonów.

Bas

Jeśli ktoś oczekuje typowego imprezowego grania, będzie zadowolony z charakteru zestawu.

Podbicie basu pozwala nadać muzyce większej energii, co szczególnie dobrze sprawdza się przy muzyce tanecznej, popie, disco czy rocku.

Trzeba jednak pamiętać, że fizyki nie da się oszukać. To nadal pojedynczy, stosunkowo kompaktowy system Power Audio, a nie zestaw dwóch dużych kolumn z osobnym subwooferem.

250 W nie oznacza więc, że otrzymujemy odpowiednik profesjonalnego nagłośnienia estradowego. To 250 W w urządzeniu zaprojektowanym przede wszystkim do rozrywki i imprez.

I w tej roli sprawdza się zdecydowanie lepiej niż sugerowałaby sama cena.

Zestaw karaoke MUSICMATE KTV MM-SC900 PartyStar materiały prasowe

Karaoke - tutaj PartyStar pokazuje swoją prawdziwą naturę

Największym powodem, dla którego warto zainteresować się MM-SC900, jest oczywiście karaoke.

W zestawie znajdują się dwa bezprzewodowe mikrofony. Dzięki temu dwie osoby mogą śpiewać jednocześnie, co jest szczególnie ważne przy duetach.

Do tego otrzymujemy:

efekt echo, pogłos, niezależną regulację głośności mikrofonów oraz funkcję Mic Priority/Ducking.

Ta ostatnia jest szczególnie przydatna podczas imprezy. Po jej aktywowaniu muzyka może zostać automatycznie przyciszona, gdy ktoś zaczyna mówić lub śpiewać do mikrofonu.

To drobiazg, ale właśnie takie funkcje sprawiają, że urządzenie zaczyna przypominać prawdziwy zestaw karaoke, a nie tylko głośnik z dodanym mikrofonem.

Mikrofony są bezprzewodowe, więc nie trzeba ciągnąć kabli przez pół salonu. Można śpiewać, tańczyć, chodzić po pomieszczeniu i przekazywać mikrofon kolejnym uczestnikom imprezy.

I prawdopodobnie właśnie tutaj pojawia się największy potencjał tego urządzenia.

MM-SC900 jest sprzętem, który ma przede wszystkim zaangażować ekipę do zabawy.

Nawet osoby, które normalnie nie śpiewają, po kilku piosenkach często przestają przejmować się jakością własnego wokalu. Sprawdzone, działa!

Łączność - praktycznie wszystko, czego można oczekiwać

Pod względem możliwości podłączenia urządzenie wypada bardzo dobrze.

Mamy tutaj:

Bluetooth,

Wi-Fi,

USB,

microSD,

AUX,

HDMI,

wyjście słuchawkowe,

wejścia mikrofonowe,

wejście gitarowe,

wyjście liniowe.

To oznacza, że MM-SC900 można wykorzystywać na wiele sposobów.

Najprostszy scenariusz to oczywiście Bluetooth - smartfon łączy się z głośnikiem, uruchamiamy Spotify, YouTube Music czy inną aplikację i muzyka leci.

Ale jeśli chcemy korzystać z urządzenia bardziej stacjonarnie, możemy wykorzystać HDMI i ekran, USB albo kartę pamięci. Jest też wejście gitarowe, dzięki któremu zestaw może pełnić funkcję małego systemu dla osoby śpiewającej i grającej na gitarze.

Efekty świetlne - obowiązkowy element imprezy

Wbudowane oświetlenie RGB może wydawać się dodatkiem czysto marketingowym, ale w przypadku Power Audio ma swoje uzasadnienie. Podczas normalnego słuchania muzyki nie jest niezbędne.

Podczas imprezy? Nagle zaczyna mieć sens.

Efekty świetlne reagujące na muzykę sprawiają, że urządzenie wygląda znacznie bardziej imprezowo, szczególnie po zmroku. Nie zastąpi oczywiście profesjonalnego oświetlenia scenicznego, ale do domowego karaoke, urodzin czy imprezy w ogrodzie jest w zupełności wystarczające.

To kolejny przykład tego, że MusicMate nie próbuje być audiofilskim zestawem stereo.

To sprzęt do robienia atmosfery.

Akumulator - impreza bez gniazdka

Wbudowany akumulator ma pojemność 8000 mAh przy napięciu 7,4 V, a producent deklaruje do około 5 godzin pracy.

Pięć godzin brzmi dobrze, choć oczywiście trzeba traktować tę wartość jako maksymalną.

Rzeczywisty czas pracy będzie zależał między innymi od:

poziomu głośności,

jasności ekranu,

aktywności Wi-Fi,

używania efektów świetlnych,

sposobu odtwarzania muzyki.

Przy mocno rozkręconej imprezie nie zakładałbym więc z góry, że urządzenie zawsze wytrzyma pełne pięć godzin, w trakcie moich intensywnych testów maksymalny czas to 4,5 godziny, co jest niezłym wynikiem.

Z drugiej strony możliwość zabrania ze sobą 250-watowego systemu karaoke bez konieczności szukania gniazdka jest ogromnym plusem. Taras, ogród, działka, wyjazd nad jezioro czy impreza w plenerze - właśnie tutaj akumulator pokazuje swoją wartość.

Trzeba jednak pamiętać, że urządzenie nie jest deklarowane jako odporne na zachlapanie, więc impreza przy basenie albo podczas deszczu wymaga rozsądku.

Czy można wykorzystać go jako zwykły głośnik?

Oczywiście. I jest to ważne, bo urządzenie kosztujące około 1500 zł nie powinno być użyteczne wyłącznie podczas karaoke.

Bluetooth pozwala potraktować MM-SC900 jak klasyczny głośnik bezprzewodowy. Możemy więc po prostu puścić muzykę ze smartfona i korzystać z zestawu jak z dużego Power Audio. Pod tym względem jest bardzo uniwersalny.

Jednocześnie trzeba sobie jasno powiedzieć: jeżeli absolutnie nie interesuje nas karaoke, ekran i imprezowe funkcje, zakup tak rozbudowanego urządzenia może być pozbawiony sensu.

Wtedy lepiej szukać klasycznego głośnika Power Audio nastawionego przede wszystkim na jakość dźwięku. MM-SC900 ma sens przede wszystkim wtedy, gdy chcemy wykorzystać jego dodatkowe możliwości.

Zestaw wygląda kompaktowo materiały prasowe

Mobilność - duży, ale jeszcze do opanowania

8,2 kg to sporo. Nie jest to urządzenie, które będziemy nosić cały dzień w ręce. Z drugiej strony pasek na ramię znacząco ułatwia transport, a wymiary nadal pozostają akceptowalne jak na sprzęt oferujący 250 W RMS, duży ekran i akumulator.

Bardzo podoba mi się możliwość ustawienia zestawu na statywie dzięki standardowemu gniazdu 35 mm.

To może być szczególnie interesujące podczas większych imprez.

Po ustawieniu głośnika wyżej dźwięk może znacznie lepiej rozchodzić się po pomieszczeniu lub ogrodzie, a ekran staje się bardziej widoczny dla uczestników.

Co mi się podoba?

Największą zaletą MusicMate MM-SC900 jest jego wszechstronność.

To jeden sprzęt, który łączy kilka urządzeń.

Mamy tutaj:

głośnik Power Audio + karaoke + dwa mikrofony + ekran 15,6" + Android + Wi-Fi + Bluetooth + odtwarzacz multimedialny + efekty świetlne + wejście gitarowe.

I to właśnie sprawia, że MM-SC900 jest ciekawszy od klasycznego głośnika Bluetooth.

Drugim dużym plusem jest duży ekran. W praktyce jest to rozwiązanie, które naprawdę ma sens podczas karaoke.

Trzecia rzecz to 250 W RMS. To wystarczająco dużo, aby urządzenie nie było tylko gadżetem do grania muzyki w tle.

Czwarty plus to dwa bezprzewodowe mikrofony. Nie trzeba dokupywać drugiego mikrofonu, żeby rozpocząć zabawę w duecie.

I wreszcie - mobilność. Akumulator, pasek i stosunkowo kompaktowa konstrukcja sprawiają, że można zabrać cały system ze sobą.

Co można poprawić?

Nie jest to urządzenie idealne. Największym znakiem zapytania jest autorskie oprogramowanie. Drugą kwestią jest brak odporności na zachlapania. W sprzęcie imprezowym aż prosiłoby się o choćby podstawową ochronę przed wodą.

Trzecia rzecz to brak radia FM. Dla części użytkowników będzie to kompletnie nieistotne, ale przy tak rozbudowanym urządzeniu można byłoby oczekiwać również tej funkcji.

Przy kwocie około 1500 zł oczekiwania wobec urządzenia są już całkiem wysokie. Aktualne oferty pokazują cenę około 1515 zł.

To nie jest spontaniczny zakup jak mały głośnik Bluetooth za kilkaset złotych. Ale jednocześnie trzeba pamiętać, ile urządzeń zastępuje.

Dla kogo jest MusicMate MM-SC900 PartyStar?

Moim zdaniem przede wszystkim dla osób, które:

organizują domowe imprezy,

uwielbiają karaoke,

chcą mieć dwa mikrofony w zestawie,

organizują urodziny i większe spotkania,

potrzebują sprzętu do ogrodu lub na działkę,

chcą mieć duży ekran do karaoke,

potrzebują mocnego, mobilnego nagłośnienia,

chcą korzystać z Androida i aplikacji bez konieczności ciągłego podłączania telefonu.

Szczególnie ciekawy może być dla osób, które regularnie organizują imprezy rodzinne.

Dla dzieci i dorosłych karaoke jest jedną z tych form rozrywki, która potrafi zaangażować praktycznie wszystkich.

Dla kogo nie jest?

Nie kupowałbym go natomiast osobie, która:

szuka przede wszystkim najwyższej jakości dźwięku,

nie potrzebuje karaoke,

nie wykorzysta ekranu,

chce kompaktowego głośnika,

oczekuje odporności na wodę,

potrzebuje sprzętu do profesjonalnego nagłośnienia.

W takim przypadku lepszy może być klasyczny zestaw stereo albo bardziej wyspecjalizowany głośnik Power Audio.

Werdykt

MusicMate MM-SC900 PartyStar 250 W to jeden z ciekawszych przykładów sprzętu, który pokazuje, jak bardzo zmieniła się kategoria domowego karaoke.

To już nie jest głośnik z podłączonym mikrofonem.

Dostajemy pełnoprawne centrum imprezowe z dużym ekranem dotykowym, Androidem, Wi-Fi, Bluetooth, dwoma mikrofonami, akumulatorem, efektami świetlnymi i sporą liczbą wejść i wyjść.

Największą zaletą jest właśnie kompleksowość. Kupując jedno urządzenie, otrzymujemy praktycznie wszystko, czego potrzeba do rozpoczęcia imprezy.

Ale czy MM-SC900 może zamienić zwykłe spotkanie ze znajomymi w imprezę karaoke?

Zdecydowanie tak.

I właśnie przez ten pryzmat należy oceniać ten produkt.

Ocena końcowa: 8,5/10

Jakość dźwięku: 8/10

Moc: 9/10

Karaoke: 9,5/10

Funkcjonalność: 9,5/10

Mobilność: 8/10

Obsługa: 8/10

Jakość wykonania: 8,5/10

Akumulator: 8/10

Stosunek możliwości do ceny: 8,5/10

Plusy

250 W RMS

bardzo duży, 15,6-calowy ekran dotykowy

Android i Wi-Fi

Bluetooth

dwa bezprzewodowe mikrofony

świetne możliwości karaoke

efekty świetlne RGB

regulacja basu i sopranów

echo i pogłos

funkcja Mic Priority/Ducking

wejście gitarowe

HDMI, USB, AUX i microSD

akumulator

możliwość ustawienia na statywie

pasek ułatwiający transport

Minusy

brak odporności na zachlapania

brak radia FM

nie jest to sprzęt dla audiofila szukającego neutralnego, studyjnego brzmienia

Ocena: 8,5/10

MusicMate MM-SC900 PartyStar kupuje się przede wszystkim dla zabawy - i właśnie w tej roli sprawdza się najlepiej. To sprzęt, który zamiast po prostu odtwarzać muzykę, ma za zadanie sprawić, żeby ludzie zaczęli śpiewać. A jeśli po kilku godzinach imprezy ktoś zaczyna wykonywać trzecią piosenkę z repertuaru Krzysztofa Krawczyka, mimo że wcześniej zarzekał się, że "on absolutnie nie śpiewa", można uznać, że PartyStar wykonał swoje zadanie.

Konkurencja - co jeszcze warto rozważyć?

MusicMate MM-SC900 PartyStar nie jest oczywiście jedynym urządzeniem tego typu na rynku. W podobnej kategorii znajdziemy między innymi JBL PartyBox, Sony ULT Field czy zestawy karaoke innych producentów, jednak większość konkurencyjnych konstrukcji stawia mocniej na jeden konkretny element. JBL PartyBoxy potrafią zaoferować bardzo dobre, efektowne brzmienie i mocny bas, ale zazwyczaj nie oferują tak rozbudowanego zestawu funkcji multimedialnych z dużym, 15,6-calowym ekranem. Z kolei typowe zestawy karaoke mogą zapewniać dwa mikrofony i efekty wokalne, ale często wymagają dodatkowego telewizora, tabletu albo smartfona do wyświetlania tekstów piosenek. MusicMate MM-SC900 wyróżnia się więc przede wszystkim kompleksowością - zamiast kupować osobno głośnik, mikrofony i urządzenie do wyświetlania karaoke, dostajemy wszystko w jednej obudowie. Jeżeli priorytetem jest przede wszystkim jakość muzyki i potężny bas, warto spojrzeć również na mocne modele JBL czy Sony. Jeżeli jednak najważniejsza jest imprezowa wszechstronność, karaoke, duży ekran i możliwość korzystania ze sprzętu bez dodatkowego telewizora, PartyStar ma bardzo mocny argument po swojej stronie.