Słuchawki Baseus Inspire XH1 ANC - ambitny krok w stronę premium?

Specyfikacja techniczna (najważniejsze informacje)

Typ : słuchawki nauszne, zamknięte

Przetworniki : dynamiczne 35 mm

Łączność : Bluetooth (z obsługą multipoint)

Kodeki : SBC, AAC, LDAC (Hi-Res Wireless)

Aktywna redukcja szumów : adaptacyjna ANC

Tryby dźwięku : ANC, Ambient (przezroczysty), normalny

Mikrofony : system wielomikrofonowy z redukcją szumów rozmów

Czas pracy : do ok. 100 godzin bez ANC, ok. 60-65 godzin z ANC

Ładowanie : USB-C + szybkie ładowanie

Dodatki: korektor EQ w aplikacji, Dolby Spatial Audio, wejście jack 3,5 mm

Design i jakość wykonania

Baseus Inspire XH1 ANC już po wyjęciu z pudełka prezentują się nowocześnie i elegancko. Konstrukcja jest minimalistyczna, pozbawiona "agresywnych" akcentów, dzięki czemu słuchawki dobrze pasują zarówno do codziennego użytku, gier, jak i pracy biurowej, na spacerach kończąc. Warto zwrócić uwagę, że zastosowane materiały to połączenie plastiku z metalowymi elementami wzmacniającymi pałąk.

Nauszniki są duże, głębokie i wykończone miękką pianką z ekoskóry, co pozytywnie wpływa na komfort i izolację. Całość sprawia wrażenie produktu klasy wyższej, choć zawiasy mogłyby być minimalnie sztywniejsze - przy regulacji pałąka wyczuwalny jest niewielki luz.

Komfort użytkowania

Pod względem wygody XH1 wypadają bardzo dobrze. Nie uciskają nadmiernie głowy, a ciężar jest równomiernie rozłożony. Nawet po kilku godzinach grania przed komputerem nie pojawia się zmęczenie ani dyskomfort. Nauszniki skutecznie obejmują uszy, co poprawia bez wątpienia efektywność ANC.

Ważna uwaga dla miłośników biegania i innych dyscyplin. Nie jest to na pewno model sportowy - przy intensywnym ruchu mogą się lekko przesuwać, dlatego najlepiej sprawdzają się w domu, biurze, podróży lub podczas pracy zdalnej.

Jakość dźwięku

Brzmienie Baseus Inspire XH1 ANC jest wyraźnie nastawione na przyjemność, a nie na głośność ostre efekty. Dźwięk ma charakter lekko ocieplony, z mocnym, ale kontrolowanym basem i czytelną średnicą.

Bas - głęboki, dynamiczny i wyraźnie zaznaczony. Świetnie sprawdza się w muzyce elektronicznej, popie i hip-hopie, nie zalewając jednak całego pasma.

Średnie tony - naturalne i klarowne, wokale brzmią blisko i czysto, co docenią słuchacze podcastów.

Wysokie tony - szczegółowe, ale nie agresywne. Nie męczą nawet przy dłuższym odsłuchu.

Dodatkowo aplikacja pozwala na korzystanie z korektora EQ i gotowych presetów.

Słuchawki Baseus Inspire XH1 ANC otrzymujemy w eleganckim pudełku Baseus materiały prasowe

Aktywna redukcja hałasu (ANC)

Przejdźmy do tego, co jest absolutnym, ale i niezbędnym minimum w obecnych czasach. ANC to jeden z najmocniejszych punktów Inspire XH1. System skutecznie redukuje dźwięki o niskiej i średniej częstotliwości, takie jak szum silników, komunikacja miejska czy dźwięki klimatyzatora. W praktyce różnica po włączeniu ANC jest wyraźna i odczuwalna.

Dostępne są różne profile redukcji hałasu, dostosowane do otoczenia (podróż, ulica, wnętrze), co pozwala zoptymalizować działanie systemu. Tryb ambient umożliwia z kolei słyszenie otoczenia bez zdejmowania słuchawek - sprawdza się przy rozmowach i poruszaniu się po mieście (kwestie bezpieczeństwa).

Jakość rozmów i mikrofony

Zastosowany system mikrofonów z cyfrową redukcją szumów działa bardzo dobrze. Głos podczas rozmów telefonicznych jest wyraźny i zrozumiały, a dźwięki tła są skutecznie tłumione. Słuchawki nadają się bez problemu do wideokonferencji i pracy zdalnej.

Łączność i funkcje dodatkowe

Baseus Inspire XH1 ANC obsługują połączenie z dwoma urządzeniami jednocześnie, co jest niezwykle wygodne przy pracy na komputerze i smartfonie. Przełączanie między źródłami dźwięku odbywa się płynnie.

Na pokładzie znalazł się także tryb niskich opóźnień, przydatny podczas oglądania filmów i casualowego grania. Wejście jack 3,5 mm pozwala korzystać ze słuchawek również w trybie przewodowym.

Czas pracy na baterii

To absolutny wyróżnik tego modelu. Inspire XH1 oferują nawet do około 100 godzin odtwarzania przy wyłączonym ANC oraz ponad 60 godzin z aktywną redukcją szumów. W praktyce oznacza to wiele dni, a nawet tygodni użytkowania bez konieczności ładowania. "W praniu" wychodzi to niemalże tak samo, jak na papierze, co jest sporym zaskoczeniem.

Dodatkowym atutem jest szybkie ładowanie - kilkanaście minut pod ładowarką wystarcza na wiele godzin słuchania.

Wady

brak czujników automatycznego pauzowania po zdjęciu słuchawek

zawiasy mogłyby być solidniejsze

Dla kogo są Baseus Inspire XH1 ANC?

To idealny wybór dla osób szukających: bardzo długiego czasu pracy na baterii, skutecznego ANC do podróży i pracy, uniwersalnego, przyjemnego brzmienia, bogatego zestawu funkcji w rozsądnej cenie.

Nie są to słuchawki stricte dla fanatyków dźwięku ani sportowców, ale jako model "do wszystkiego" sprawdzają się znakomicie.

"Werdykt" końcowy

Baseus Inspire XH1 ANC to jedne z najbardziej kompletnych słuchawek w swojej klasie cenowej. Łączą bardzo dobrą jakość dźwięku, skuteczną redukcję hałasu, ogromną baterię i nowoczesne funkcje. Jeśli szukasz solidnych słuchawek nausznych do codziennego użytku, pracy i podróży, ten model zdecydowanie zasługuje na uwagę. Oczywiście na rynku znajdziemy konkurencyjne modele w podobnych cenach i parametrach. Warto wymienić chociażby: Sennheiser Accentum Plus, Soundcore Q20i czy StudioPRO ANC Headphones. Wybór zawsze należy do kupującego.

