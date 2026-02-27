Sprawdziłem najnowszą MX Master 4 od Logitecha. Jeden guzik robi różnicę

MX Master 4 to dopracowany, prawdziwie "produkcyjny" kombajn: wygodny dla dłoni, z najlepszym w klasie kółkiem MagSpeed, rozbudowanymi możliwościami personalizacji (wspomniany wcześniej Actions Ring) i długim czasem pracy na akumulatorze. Dla osób pracujących w macOS/iPadOS wersja for Mac ma dodatkowe integracje - ale część nowych funkcji zależy od aplikacji Logi (Options+/Logi Hub) i to warto mieć na uwadze.

Najważniejsze dane techniczne

Sensor: Darkfield, 200-8 000 DPI.

Łączność: Bluetooth Low Energy + dołączony odbiornik USB-C (Logi Bolt / dedykowany dongle).

Częstotliwość raportowania: 125 Hz (8 ms).

Wymiary / waga: ~128 × 88 × 50,8 mm; ~150 g.

Bateria: deklarowane do ~70 dni pracy na jednym ładowaniu; szybkie ładowanie: ~3 godziny pracy po 1 minucie (wg Logi - realne wyniki zależą od użycia).

Design i ergonomia

MX Master 4 to ewolucja kultowej formy MX Master. Kształt pozostaje prawie wzorcowy dla dłoni układającej się naturalnie - ta opiera się wygodnie, kciuk ma szeroki "odpoczynek", a dostęp do przycisków bocznych jest natychmiastowy. Materiały są bardziej "premium" niż w tańszych modelach: miękki, matowy plastik i dobrze spasowane elementy. Dla osób, które dużo klikają i trzymają mysz przez cały dzień, ergonomia jest jednym z mocniejszych punktów. Wielu użytkowników zgłaszało, że model jest nieco cięższy niż MX Master 3S, ale to kompromis akceptowalny dla stabilności i jakości wykonania.

Kółko przewijania (MagSpeed) i haptyka

MagSpeed pozostało jedną z największych zalet modelu - płynne, szybkie przewijanie z możliwością przejścia ze "skokowego" do "swobodnego" trybu, teraz wspierane metalowym kołem i lepszą trwałością. MX Master 4 dorzuca haptic feedback (w części kciuka / panelu dotykowym), który pełni dwie role: subtelne "stuknięcia" potwierdzające akcje oraz interakcję z nowym Actions Ring (konfigurowalny pierścień skrótów wokół kursora). To ciekawy dodatek - działa najlepiej tam, gdzie aplikacja (Logi Options+) ma integrację (np. Adobe, czy wtyczki AI). Dla niektórych użytkowników guzik to "miły bajer", dla innych (w tym dla mnie!) realny usprawniacz pracy; efektywność zależy od zastosowań.

MX Master 4 (wersja dla Mac) Logitech materiały prasowe

Przyciski i personalizacja (Actions Ring)

Przechodzimy do wisienki na myszkowym torcie. Fizycznie mamy typowe przyciski: lewy/prawy, kółko (z przełączaniem trybów), boczne back/forward, gest i dodatkowy przycisk przy kciuku. Nowość - Actions Ring - to kontekstowy wachlarz skrótów, który pojawia się przy kursorem i może przyspieszać pracę (np. narzędzia w Photoshopie, kopiuj/wklej, przełączanie aplikacji). Konfiguracja i pełna personalizacja wymaga oprogramowania Logi (Options+ / Logi Hub).

Wersja "for Mac" zawiera estetyczne i funkcjonalne dopasowania do macOS/iPadOS oraz domyślne ustawienia lepiej zgrywające się z klawiszami systemowymi i gestami Apple.

Bateria i łączność - realia vs deklaracje

Logitech deklaruje do ~70 dni pracy na jednym ładowaniu (zależnie od użycia) oraz bardzo szybkie "doładowanie" (kilka godzin działania po minucie ładowania). W praktyce wygląda to tak, że deklaracja 70 dni to realistyczne maksimum w umiarkowanym użytkowaniu - ale warto mieć na uwadze, że intensywne użycie haptyki oraz częste przełączenia między urządzeniami skracają ten czas.

Łączność jest solidna: Bluetooth + dołączony odbiornik USB-C z obsługą Logi Bolt (niska latencja, większe bezpieczeństwo), co na Macu jest dużym plusem (szczególnie przy hybrydowych setupach i iPadach).

Wrażenia z użytkowania - co się wyróżnia

Płynność przewijania i precyzja: jedno z najlepszych kółek na rynku (MagSpeed).

Dopasowanie do dłoni: świetne - długie sesje pracy są mniej męczące.

Haptics + Actions Ring: obiecujące i użyteczne, jeśli masz workflow zintegrowany z obsługiwanymi aplikacjami. Dla części użytkowników to "killer feature", dla innych jedynie miły dodatek.

Waga: ~150 g - stabilna, ale nie dla osób, które zwykle wolą ultra-lekkie myszy.

Cena i dostępność (Polska)

W sklepach internetowych w Polsce cena MX Master 4 (biała / jasnoszara) oscyluje w okolicy ~549 PLN (różnice między sklepami, promocje mogą występować).

Plusy:

Wzorcowa ergonomia i wykonanie.

MagSpeed - jedno z najlepszych kółek przewijania.

Bogata personalizacja (Actions Ring, haptics).

Długa deklarowana żywotność baterii i szybkie ładowanie.

Minusy:

Funkcje zaawansowane mocno zależą od oprogramowania Logi (Options+), ale aplikacja jest bardzo przyjazna.

Wysoka cena względem prostszych myszy.

Tylko dla praworęcznych użytkowników (jak w poprzednich generacjach).

Warto jednak zakupić tego gryzonia, jeśli pracujemy dużo przy biurku (programy kreatywne, edycja, praca wielozadaniowa) i chcemy przyspieszyć workflow.

Podsumowanie

MX Master 4 to jedna z najlepszych "narzędziowych" myszek, jaki obecnie znajdziemy na rynku dla profesjonalistów pracujących na macOS - jeśli akceptujemy wyższą cenę i rozumiemy, że część zaawansowanych funkcji wymaga współpracy z oprogramowaniem Logi. Dla większości użytkowników biurowych, twórców i osób pracujących w Adobe/figmie/edytorach wideo to świetna inwestycja; dla graczy i osób szukających prostoty - niekoniecznie.

