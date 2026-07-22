SteelSeries Apex Pro TKL Gen 3 - czy to najlepsza klawiatura dla graczy?

Czy jednak to tylko marketing, czy faktycznie jedna z najlepszych klawiatur gamingowych na rynku?

Specyfikacja techniczna

Wbudowana pamięć: 5 profili użytkownika

Procesor: 32-bitowy ARM

Przełączniki: Regulowane przełączniki hipermagnetyczne OmniPoint 3.0 (analogowy czujnik magnetyczny z efektem Halla)

Trwałość przełączników: Do 100 milionów naciśnięć klawiszy

Regulowane punkty aktywacji: 0,1 mm - 4,0 mm

Połączenie: Przewodowe/BT

Czas reakcji: 0,7 ms

Pierwsze wrażenia

Już po wyjęciu z pudełka widać, że mamy do czynienia z produktem klasy premium.

Klawiatura jest:

bardzo sztywna,

ciężka,

perfekcyjnie spasowana,

wykonana z aluminium.

Nie ugina się nawet przy mocnym nacisku.

Moim zdaniem to jedna z najlepiej wykonanych klawiatur dostępnych obecnie na rynku.

Design

SteelSeries nie eksperymentuje.

Otrzymujemy minimalistyczny wygląd:

czarne aluminium,

niskoprofilowa rama,

podświetlenie RGB każdego klawisza,

charakterystyczny ekran OLED,

aluminiowe pokrętło głośności.

Dzięki temu równie dobrze wygląda na stanowisku gracza, jak i na biurku programisty.

OmniPoint 3.0 - największa zmiana

Największą nowością są przełączniki OmniPoint 3.0 Hall Effect.

Zamiast klasycznych styków wykorzystują pole magnetyczne.

Oznacza to:

brak fizycznego punktu styku,

większą trwałość,

szybszą reakcję,

możliwość regulacji aktywacji każdego klawisza osobno.

Zakres wynosi od 0,1 mm do 4,0 mm, co pozwala dopasować klawiaturę zarówno do dynamicznych gier FPS, jak i komfortowego pisania.

Rapid Trigger

To funkcja, która praktycznie zmieniła współczesne klawiatury e-sportowe.

Rapid Trigger sprawia, że:

klawisz resetuje się natychmiast po rozpoczęciu jego zwalniania,

nie trzeba wracać do ustalonego punktu aktywacji.

Efekt?

Znacznie szybsze:

strafowanie,

peekowanie,

counter-strafing,

bunny hopping.

W grach takich jak:

Counter-Strike 2,

Valorant,

Apex Legends

różnica jest naprawdę odczuwalna.

Apex Pro TKL Gen 3 materiały prasowe

Rapid Tap

SteelSeries odpowiedziało również na rozwiązania znane z konkurencyjnych klawiatur Hall Effect.

Rapid Tap:

zawsze wybiera ostatni naciśnięty klawisz kierunkowy,

eliminuje opóźnienia przy zmianie kierunku.

W praktyce ruch staje się bardziej precyzyjny i płynny podczas szybkich pojedynków.

Protection Mode

To nowość w Gen 3.

Klawiatura chwilowo zmniejsza czułość klawiszy znajdujących się obok aktualnie wciskanego.

Znacznie mniej przypadkowych:

granatów,

ultimate,

skoków,

błędnych aktywacji umiejętności.

Jest to szczególnie przydatne podczas nerwowych sytuacji w grach turniejowych.

Pisanie

Największym zaskoczeniem jest kultura pracy. Z zasady klawiatury mechaniczne dedykowane są głównie graczom. Poprzednie generacje Apex Pro często krytykowano za:

metaliczny pogłos,

rezonans,

głośną pracę.

Gen 3 otrzymała:

dodatkowe wygłuszenie,

fabryczne smarowanie stabilizatorów,

poprawioną akustykę,

keycapy Double-shot PBT.

Efekt to znacznie pełniejszy, bardziej stonowany dźwięk i przyjemniejsze wrażenia podczas codziennego pisania. Nadal jednak nie jest to poziom najlepszych klawiatur custom.

OLED

Ekran OLED w Apex Pro TKL Gen 3 materiały prasowe

Wyświetlacz OLED nadal pozostaje jednym z wyróżników SteelSeries.

Można na nim:

zmieniać ustawienia,

sterować multimediami,

wyświetlać GIF-y,

monitorować system,

regulować aktywację klawiszy bez otwierania programu SteelSeries GG.

SteelSeries GG

Oprogramowanie należy do najlepszych na rynku.

Pozwala skonfigurować:

punkt aktywacji każdego klawisza,

Rapid Trigger,

Rapid Tap,

makra,

RGB,

profile dla gier,

funkcję QuickSet z gotowymi ustawieniami dla popularnych tytułów.

Komfort użytkowania

Format TKL oznacza brak bloku numerycznego.

Dzięki temu:

mysz znajduje się bliżej klawiatury,

ręka mniej się męczy,

na biurku pozostaje więcej miejsca.

Do zestawu dołączona jest wygodna magnetyczna podpórka pod nadgarstki, która znacząco poprawia komfort podczas długich sesji.

Plusy

rewelacyjne przełączniki Hall Effect OmniPoint 3.0

regulacja aktywacji każdego klawisza

Rapid Trigger

Rapid Tap

Protection Mode

bardzo wysoka jakość wykonania

świetne keycapy PBT

ekran OLED

intuicyjne oprogramowanie SteelSeries GG

bardzo dobra kultura pracy względem poprzednich generacji

Minusy

wysoka cena

szukając na siłę można uznać, że podświetlenie RGB mogłoby być jaśniejsze

Dla kogo jest Apex Pro TKL Gen 3?

Najbardziej docenią ją:

gracze Counter-Strike 2,

gracze Valorant,

gracze Apex Legends,

fani Fortnite,

osoby szukające jednej klawiatury do grania i pracy,

użytkownicy chcący wykorzystać możliwości przełączników Hall Effect.

Jeśli zależy Ci głównie na pisaniu i nie wykorzystasz funkcji takich jak Rapid Trigger czy regulacja aktywacji, ta klawiatura może okazać się zbyt kosztowna względem swoich możliwości.

Czy warto kupić?

SteelSeries Apex Pro TKL Gen 3 to jedna z najbardziej zaawansowanych klawiatur gamingowych dostępnych obecnie na rynku. Producent dopracował nie tylko technologię przełączników OmniPoint 3.0, ale także kulturę pracy, jakość wykonania i oprogramowanie. Funkcje takie jak Rapid Trigger, Rapid Tap czy Protection Mode rzeczywiście mogą przełożyć się na przewagę w dynamicznych grach sieciowych.

Nie jest to jednak produkt dla każdego. Wysoka cena i brak możliwości wymiany przełączników mogą zniechęcić część użytkowników, a osoby nastawione głównie na komfort pisania znajdą tańsze alternatywy o bardziej "customowym" charakterze.