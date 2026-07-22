SteelSeries Apex Pro TKL Gen 3 - czy to najlepsza klawiatura dla graczy?

Czy jednak to tylko marketing, czy faktycznie jedna z najlepszych klawiatur gamingowych na rynku?
Specyfikacja techniczna
- Wbudowana pamięć: 5 profili użytkownika
- Procesor: 32-bitowy ARM
- Przełączniki: Regulowane przełączniki hipermagnetyczne OmniPoint 3.0 (analogowy czujnik magnetyczny z efektem Halla)
- Trwałość przełączników: Do 100 milionów naciśnięć klawiszy
- Regulowane punkty aktywacji: 0,1 mm - 4,0 mm
- Połączenie: Przewodowe/BT
- Czas reakcji: 0,7 ms
Pierwsze wrażenia
Już po wyjęciu z pudełka widać, że mamy do czynienia z produktem klasy premium.
Klawiatura jest:
- bardzo sztywna,
- ciężka,
- perfekcyjnie spasowana,
- wykonana z aluminium.
Nie ugina się nawet przy mocnym nacisku.
Moim zdaniem to jedna z najlepiej wykonanych klawiatur dostępnych obecnie na rynku.
Design
SteelSeries nie eksperymentuje.
Otrzymujemy minimalistyczny wygląd:
- czarne aluminium,
- niskoprofilowa rama,
- podświetlenie RGB każdego klawisza,
- charakterystyczny ekran OLED,
- aluminiowe pokrętło głośności.
Dzięki temu równie dobrze wygląda na stanowisku gracza, jak i na biurku programisty.
OmniPoint 3.0 - największa zmiana
Największą nowością są przełączniki OmniPoint 3.0 Hall Effect.
Zamiast klasycznych styków wykorzystują pole magnetyczne.
Oznacza to:
- brak fizycznego punktu styku,
- większą trwałość,
- szybszą reakcję,
- możliwość regulacji aktywacji każdego klawisza osobno.
Zakres wynosi od 0,1 mm do 4,0 mm, co pozwala dopasować klawiaturę zarówno do dynamicznych gier FPS, jak i komfortowego pisania.
Rapid Trigger
To funkcja, która praktycznie zmieniła współczesne klawiatury e-sportowe.
Rapid Trigger sprawia, że:
- klawisz resetuje się natychmiast po rozpoczęciu jego zwalniania,
- nie trzeba wracać do ustalonego punktu aktywacji.
Efekt?
Znacznie szybsze:
- strafowanie,
- peekowanie,
- counter-strafing,
- bunny hopping.
W grach takich jak:
- Counter-Strike 2,
- Valorant,
- Apex Legends
różnica jest naprawdę odczuwalna.
Rapid Tap
SteelSeries odpowiedziało również na rozwiązania znane z konkurencyjnych klawiatur Hall Effect.
Rapid Tap:
- zawsze wybiera ostatni naciśnięty klawisz kierunkowy,
- eliminuje opóźnienia przy zmianie kierunku.
W praktyce ruch staje się bardziej precyzyjny i płynny podczas szybkich pojedynków.
Protection Mode
To nowość w Gen 3.
Klawiatura chwilowo zmniejsza czułość klawiszy znajdujących się obok aktualnie wciskanego.
Znacznie mniej przypadkowych:
- granatów,
- ultimate,
- skoków,
- błędnych aktywacji umiejętności.
Jest to szczególnie przydatne podczas nerwowych sytuacji w grach turniejowych.
Pisanie
Największym zaskoczeniem jest kultura pracy. Z zasady klawiatury mechaniczne dedykowane są głównie graczom. Poprzednie generacje Apex Pro często krytykowano za:
- metaliczny pogłos,
- rezonans,
- głośną pracę.
Gen 3 otrzymała:
- dodatkowe wygłuszenie,
- fabryczne smarowanie stabilizatorów,
- poprawioną akustykę,
- keycapy Double-shot PBT.
Efekt to znacznie pełniejszy, bardziej stonowany dźwięk i przyjemniejsze wrażenia podczas codziennego pisania. Nadal jednak nie jest to poziom najlepszych klawiatur custom.
OLED
Wyświetlacz OLED nadal pozostaje jednym z wyróżników SteelSeries.
Można na nim:
- zmieniać ustawienia,
- sterować multimediami,
- wyświetlać GIF-y,
- monitorować system,
- regulować aktywację klawiszy bez otwierania programu SteelSeries GG.
SteelSeries GG
Oprogramowanie należy do najlepszych na rynku.
Pozwala skonfigurować:
- punkt aktywacji każdego klawisza,
- Rapid Trigger,
- Rapid Tap,
- makra,
- RGB,
- profile dla gier,
- funkcję QuickSet z gotowymi ustawieniami dla popularnych tytułów.
Komfort użytkowania
Format TKL oznacza brak bloku numerycznego.
Dzięki temu:
- mysz znajduje się bliżej klawiatury,
- ręka mniej się męczy,
- na biurku pozostaje więcej miejsca.
Do zestawu dołączona jest wygodna magnetyczna podpórka pod nadgarstki, która znacząco poprawia komfort podczas długich sesji.
Plusy
- rewelacyjne przełączniki Hall Effect OmniPoint 3.0
- regulacja aktywacji każdego klawisza
- Rapid Trigger
- Rapid Tap
- Protection Mode
- bardzo wysoka jakość wykonania
- świetne keycapy PBT
- ekran OLED
- intuicyjne oprogramowanie SteelSeries GG
- bardzo dobra kultura pracy względem poprzednich generacji
Minusy
- wysoka cena
- szukając na siłę można uznać, że podświetlenie RGB mogłoby być jaśniejsze
Dla kogo jest Apex Pro TKL Gen 3?
Najbardziej docenią ją:
- gracze Counter-Strike 2,
- gracze Valorant,
- gracze Apex Legends,
- fani Fortnite,
- osoby szukające jednej klawiatury do grania i pracy,
- użytkownicy chcący wykorzystać możliwości przełączników Hall Effect.
Jeśli zależy Ci głównie na pisaniu i nie wykorzystasz funkcji takich jak Rapid Trigger czy regulacja aktywacji, ta klawiatura może okazać się zbyt kosztowna względem swoich możliwości.
Czy warto kupić?
SteelSeries Apex Pro TKL Gen 3 to jedna z najbardziej zaawansowanych klawiatur gamingowych dostępnych obecnie na rynku. Producent dopracował nie tylko technologię przełączników OmniPoint 3.0, ale także kulturę pracy, jakość wykonania i oprogramowanie. Funkcje takie jak Rapid Trigger, Rapid Tap czy Protection Mode rzeczywiście mogą przełożyć się na przewagę w dynamicznych grach sieciowych.
Nie jest to jednak produkt dla każdego. Wysoka cena i brak możliwości wymiany przełączników mogą zniechęcić część użytkowników, a osoby nastawione głównie na komfort pisania znajdą tańsze alternatywy o bardziej "customowym" charakterze.