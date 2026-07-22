SteelSeries Apex Pro TKL Gen 3 - czy to najlepsza klawiatura dla graczy?

Przemysław Bicki

Przemysław Bicki

SteelSeries od kilku lat wyznacza standardy w segmencie klawiatur premium dla graczy. Seria Apex Pro od momentu debiutu była jedną z pierwszych, która zaoferowała regulację punktu aktywacji przełączników, a trzecia generacja idzie o krok dalej. Model Apex Pro TKL Gen 3 otrzymał nowe przełączniki OmniPoint 3.0 Hall Effect, ulepszoną akustykę, dodatkowe funkcje dla graczy e-sportowych oraz jeszcze większe możliwości personalizacji. Jak sprawdziła się ta klawiatura na moim biurku?

Apex Pro TKL Gen 3materiały prasowe

Czy jednak to tylko marketing, czy faktycznie jedna z najlepszych klawiatur gamingowych na rynku?

Specyfikacja techniczna

  • Wbudowana pamięć: 5 profili użytkownika
  • Procesor: 32-bitowy ARM
  • Przełączniki: Regulowane przełączniki hipermagnetyczne OmniPoint 3.0 (analogowy czujnik magnetyczny z efektem Halla)
  • Trwałość przełączników: Do 100 milionów naciśnięć klawiszy
  • Regulowane punkty aktywacji: 0,1 mm - 4,0 mm
  • Połączenie: Przewodowe/BT
  • Czas reakcji: 0,7 ms

Pierwsze wrażenia

Już po wyjęciu z pudełka widać, że mamy do czynienia z produktem klasy premium.

Klawiatura jest:

  • bardzo sztywna,
  • ciężka,
  • perfekcyjnie spasowana,
  • wykonana z aluminium.

Nie ugina się nawet przy mocnym nacisku.

Moim zdaniem to jedna z najlepiej wykonanych klawiatur dostępnych obecnie na rynku.

Design

SteelSeries nie eksperymentuje.

Otrzymujemy minimalistyczny wygląd:

  • czarne aluminium,
  • niskoprofilowa rama,
  • podświetlenie RGB każdego klawisza,
  • charakterystyczny ekran OLED,
  • aluminiowe pokrętło głośności.

Dzięki temu równie dobrze wygląda na stanowisku gracza, jak i na biurku programisty.

OmniPoint 3.0 - największa zmiana

Największą nowością są przełączniki OmniPoint 3.0 Hall Effect.

Zamiast klasycznych styków wykorzystują pole magnetyczne.

Oznacza to:

  • brak fizycznego punktu styku,
  • większą trwałość,
  • szybszą reakcję,
  • możliwość regulacji aktywacji każdego klawisza osobno.

Zakres wynosi od 0,1 mm do 4,0 mm, co pozwala dopasować klawiaturę zarówno do dynamicznych gier FPS, jak i komfortowego pisania.

Rapid Trigger

To funkcja, która praktycznie zmieniła współczesne klawiatury e-sportowe.

Rapid Trigger sprawia, że:

  • klawisz resetuje się natychmiast po rozpoczęciu jego zwalniania,
  • nie trzeba wracać do ustalonego punktu aktywacji.

Efekt?

Znacznie szybsze:

  • strafowanie,
  • peekowanie,
  • counter-strafing,
  • bunny hopping.

W grach takich jak:

  • Counter-Strike 2,
  • Valorant,
  • Apex Legends

różnica jest naprawdę odczuwalna.

Klawiatura komputerowa z zaznaczonymi kolorowymi obramowaniami wokół klawiszy, które symbolizują różne zakresy odległości aktywacji, wraz z legendą oznaczeń umieszczoną na dolnej części zdjęcia.
Apex Pro TKL Gen 3materiały prasowe

Rapid Tap

SteelSeries odpowiedziało również na rozwiązania znane z konkurencyjnych klawiatur Hall Effect.

Rapid Tap:

  • zawsze wybiera ostatni naciśnięty klawisz kierunkowy,
  • eliminuje opóźnienia przy zmianie kierunku.

W praktyce ruch staje się bardziej precyzyjny i płynny podczas szybkich pojedynków.

Protection Mode

To nowość w Gen 3.

Klawiatura chwilowo zmniejsza czułość klawiszy znajdujących się obok aktualnie wciskanego.

Znacznie mniej przypadkowych:

  • granatów,
  • ultimate,
  • skoków,
  • błędnych aktywacji umiejętności.

Jest to szczególnie przydatne podczas nerwowych sytuacji w grach turniejowych.

Pisanie

Największym zaskoczeniem jest kultura pracy. Z zasady klawiatury mechaniczne dedykowane są głównie graczom. Poprzednie generacje Apex Pro często krytykowano za:

  • metaliczny pogłos,
  • rezonans,
  • głośną pracę.

Gen 3 otrzymała:

  • dodatkowe wygłuszenie,
  • fabryczne smarowanie stabilizatorów,
  • poprawioną akustykę,
  • keycapy Double-shot PBT.

Efekt to znacznie pełniejszy, bardziej stonowany dźwięk i przyjemniejsze wrażenia podczas codziennego pisania. Nadal jednak nie jest to poziom najlepszych klawiatur custom.

OLED

Fragment klawiatury mechanicznej z podświetleniem RGB, widoczny wyświetlacz pokazujący poziom aktywacji przełącznika oraz pokrętło kontroli w prawym górnym rogu.
Ekran OLED w Apex Pro TKL Gen 3materiały prasowe

Wyświetlacz OLED nadal pozostaje jednym z wyróżników SteelSeries.

Można na nim:

  • zmieniać ustawienia,
  • sterować multimediami,
  • wyświetlać GIF-y,
  • monitorować system,
  • regulować aktywację klawiszy bez otwierania programu SteelSeries GG.

SteelSeries GG

Oprogramowanie należy do najlepszych na rynku.

Pozwala skonfigurować:

  • punkt aktywacji każdego klawisza,
  • Rapid Trigger,
  • Rapid Tap,
  • makra,
  • RGB,
  • profile dla gier,
  • funkcję QuickSet z gotowymi ustawieniami dla popularnych tytułów.

Komfort użytkowania

Format TKL oznacza brak bloku numerycznego.

Dzięki temu:

  • mysz znajduje się bliżej klawiatury,
  • ręka mniej się męczy,
  • na biurku pozostaje więcej miejsca.

Do zestawu dołączona jest wygodna magnetyczna podpórka pod nadgarstki, która znacząco poprawia komfort podczas długich sesji.

Plusy

  • rewelacyjne przełączniki Hall Effect OmniPoint 3.0
  • regulacja aktywacji każdego klawisza
  • Rapid Trigger
  • Rapid Tap
  • Protection Mode
  • bardzo wysoka jakość wykonania
  • świetne keycapy PBT
  • ekran OLED
  • intuicyjne oprogramowanie SteelSeries GG
  • bardzo dobra kultura pracy względem poprzednich generacji

Minusy

  • wysoka cena
  • szukając na siłę można uznać, że podświetlenie RGB mogłoby być jaśniejsze

Dla kogo jest Apex Pro TKL Gen 3?

Najbardziej docenią ją:

  • gracze Counter-Strike 2,
  • gracze Valorant,
  • gracze Apex Legends,
  • fani Fortnite,
  • osoby szukające jednej klawiatury do grania i pracy,
  • użytkownicy chcący wykorzystać możliwości przełączników Hall Effect.

Jeśli zależy Ci głównie na pisaniu i nie wykorzystasz funkcji takich jak Rapid Trigger czy regulacja aktywacji, ta klawiatura może okazać się zbyt kosztowna względem swoich możliwości.

Czy warto kupić?

SteelSeries Apex Pro TKL Gen 3 to jedna z najbardziej zaawansowanych klawiatur gamingowych dostępnych obecnie na rynku. Producent dopracował nie tylko technologię przełączników OmniPoint 3.0, ale także kulturę pracy, jakość wykonania i oprogramowanie. Funkcje takie jak Rapid Trigger, Rapid Tap czy Protection Mode rzeczywiście mogą przełożyć się na przewagę w dynamicznych grach sieciowych.

Nie jest to jednak produkt dla każdego. Wysoka cena i brak możliwości wymiany przełączników mogą zniechęcić część użytkowników, a osoby nastawione głównie na komfort pisania znajdą tańsze alternatywy o bardziej "customowym" charakterze.

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